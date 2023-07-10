Кайседо полетит с «Брайтоном» в США. «Челси» ведет переговоры о трансфере, за Мойсеса требуют 100 млн фунтов

Мойсес Кайседо отправится с «Брайтоном» на предсезонный тур в США.

По данным Sky Sports, « » ведет переговоры о трансфере Кайседо. При этом отмечается, что успех сделки зависит от того, сможет ли «Челси» договориться с «Брайтоном» – личные условия контракта не станут проблемой.

Ранее появилась информация, что « » рассчитывает получить за около 100 млн фунтов. Ориентиром является трансфер Деклана Райса в «Арсенал», который, как ожидается, обойдется в 105 млн фунтов.

Также сообщается, что «Челси» проведет товарищеский матч с «Брайтоном» в США 22 июля.

«Челси» не хочет платить 100 млн фунтов за Кайседо и надеется подписать хавбека «Брайтона» за 80