Кайседо полетит с «Брайтоном» в США. «Челси» ведет переговоры о трансфере, за Мойсеса требуют 100 млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон деньги Мойсес Кайседо Футбол

Мойсес Кайседо отправится с «Брайтоном» на предсезонный тур в США.

По данным Sky Sports, «Челси» ведет переговоры о трансфере Кайседо. При этом отмечается, что успех сделки зависит от того, сможет ли «Челси» договориться с «Брайтоном» – личные условия контракта не станут проблемой.

Ранее появилась информация, что «Брайтон» рассчитывает получить за Кайседо около 100 млн фунтов. Ориентиром является трансфер Деклана Райса в «Арсенал», который, как ожидается, обойдется в 105 млн фунтов.

Также сообщается, что «Челси» проведет товарищеский матч с «Брайтоном» в США 22 июля.

«Челси» не хочет платить 100 млн фунтов за Кайседо и надеется подписать хавбека «Брайтона» за 80

5 комментариев

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DolJun
брайтон конечно доит челси уже чисто по привычке: кукурелья, поттер и вот теперь кайседо. ну какие 100 лямов как за райса? если как игроков их уровень еще можно сравнивать, то у райса еще за паспорт наценка была. но все равно надеюсь смогут закрыть эту сделку как можно раньше - чтобы успели с энцо сыграться.
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Любезный Коссутий
у Брайтона игра с Челси 23 июля, в Филадельфии. Боели расчувствуется, и выложит требуемую сотку, на родине
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Федя Зубиков
Вся проблема в том кто будет разрушитель в центре поля. Наверное Ампаду, Энцо или Сантос не подходят. Может Холл. Пока что в центре развал
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