Кайседо полетит с «Брайтоном» в США. «Челси» ведет переговоры о трансфере, за Мойсеса требуют 100 млн фунтов
Мойсес Кайседо отправится с «Брайтоном» на предсезонный тур в США.
По данным Sky Sports, «Челси» ведет переговоры о трансфере Кайседо. При этом отмечается, что успех сделки зависит от того, сможет ли «Челси» договориться с «Брайтоном» – личные условия контракта не станут проблемой.
Ранее появилась информация, что «Брайтон» рассчитывает получить за Кайседо около 100 млн фунтов. Ориентиром является трансфер Деклана Райса в «Арсенал», который, как ожидается, обойдется в 105 млн фунтов.
Также сообщается, что «Челси» проведет товарищеский матч с «Брайтоном» в США 22 июля.
«Челси» не хочет платить 100 млн фунтов за Кайседо и надеется подписать хавбека «Брайтона» за 80
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