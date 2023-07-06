«Челси» не хочет платить 100 млн фунтов за Кайседо и надеется подписать хавбека «Брайтона» за 80

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Деклан Райс деньги Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» не собирается удовлетворять запросы «Брайтона» по Мойсесу Кайседо.

По данным The Guardian, «синие» намерены действовать жестко и не соглашаться на выплату как минимум 100 млн фунтов, требуемых за полузащитника. В клубе надеются, что 80 млн будет достаточно.

«Брайтон» же ориентируется на сделку «Вест Хэма» с «Арсеналом»: за Деклана Райса «молотобойцы» выручат 105 млн фунтов.

«Челси» надеется найти компромиссный вариант, но при этом не собирается включать в сделку по Кайседо защитника Леви Колуилла, игравшего за «Брайтон» на правах аренды в АПЛ-2022/23.

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
У Кайседо паспорт не тот, чтобы его продавали по цене Райса.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ Скотт Саммерс
Мудрика купили за 100 лямов, а Кайседо не хотят. Ето что, потому что Мудрик белый??? Расисты в Челси!
все же его за 70 купили. +30 за какие-то бонусы еще. наверняка сложнодостижимые.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю спортс
Ответ Marcus-light
Непонятно как ориентируются, в чем? Они хотят платить меньше, потому что знают что он хуже? Или какая логика?
Так они как-то сильно тупят, в этом «Брайтоне». Даже по данным Трансфермаркета Райс стоит 100 млн$, что Арсенал и заплатил, а этот Кайседо (хоть он мне и нравится) стоит 70 млн$. При этом у него пока только один нормальный сезон. «Челси» им -+ адекватные деньги предлагает, но «Брайтон» что-то сильно моросит.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ Люблю спортс
Так они как-то сильно тупят, в этом «Брайтоне». Даже по данным Трансфермаркета Райс стоит 100 млн$, что Арсенал и заплатил, а этот Кайседо (хоть он мне и нравится) стоит 70 млн$. При этом у него пока только один нормальный сезон. «Челси» им -+ адекватные деньги предлагает, но «Брайтон» что-то сильно моросит.
Брайтон очень зол за отказ по Колвиллу за 30 млн.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ instasamka
Барса подписывает лучшего полузащитника АПЛ двух последних сезонов Гюндогана за бесплатно. Челси за 80 миллионов не может купить Кайседо. Лондонцев конечно разводят, через 5 лет у синих останется ровно 1,5 болельщика. Те кто болеет за клуб, а те которые поверили в сказку «Челси наш русский клуб» потому что его купил Абрамович и поэтому он наш уже разбежались.
лучший полузащитник АПЛ двух последних сезонов это рыжий из Сити , чушь не гони
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Javelin Himars
Ответ instasamka
Барса подписывает лучшего полузащитника АПЛ двух последних сезонов Гюндогана за бесплатно. Челси за 80 миллионов не может купить Кайседо. Лондонцев конечно разводят, через 5 лет у синих останется ровно 1,5 болельщика. Те кто болеет за клуб, а те которые поверили в сказку «Челси наш русский клуб» потому что его купил Абрамович и поэтому он наш уже разбежались.
Походу в не только руководство барселоны не дружит с головой, но и их фанаты из СНГ...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю спортс
Ответ Marcus-light
Они не тупят. Брайтоном руководят очень умные ребята, они всегда искусственно повышают интерес к игрокам и тренерам. К примеру, с чего всё взяли, что Кайседо хороший футболист? Его зимой Арсенал хотел брать за 30-40 млн, он даже попрощался. А потом что, за 6 месяцев он набрал ещё 60 млн?
Мною же написано, что он нормально проводит этот сезон. А на счёт цены, это к «Брайтону» вопросы. По мне 100 млн за него много. Его красная цена 50-60 млн$.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Непонятно как ориентируются, в чем? Они хотят платить меньше, потому что знают что он хуже? Или какая логика?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TennisForever
Там точно Боули переговоры ведёт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angliiskiilion
Ответ Arseniy Illar
70 лямов + 30 за победу в ЛЧ, а учитывая огромное везение Челси в этом турнире, то я это вполне допускаю. Да и он близко 70 не стоит
там не только ЛЧ, но ещё и АПЛ, а также ещё мелкие бонусы вроде матчей, голов и прочих
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arseniy Illar
Ответ SoWeTo
За Мудрика 70 заплатили -__-
70 лямов + 30 за победу в ЛЧ, а учитывая огромное везение Челси в этом турнире, то я это вполне допускаю.
Да и он близко 70 не стоит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SoWeTo
Ответ Arseniy Illar
Ну он же не Мудрик, поэтому уж извините, нужно оставить деньги на Трубина и Судакова, чтобы Мудрику было не скучно на лавке
За Мудрика 70 заплатили -__-
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ответ кракадил
А у мудрика?
У него как раз тот)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angliiskiilion
Ответ a2wai
У Кайседо паспорт не тот, чтобы его продавали по цене Райса.
паспортом не вышел пацан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракадил
Ответ a2wai
У Кайседо паспорт не тот, чтобы его продавали по цене Райса.
А у мудрика?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yerbo
Ответ Люблю спортс
Тогда ясна из позиция. Ну пусть тогда на Угарте или Лавию обратят внимание в «Челси». Они не хуже Кайседо играют.
угарте итак был в списке челси, его псж увёла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю спортс
Ответ Eden Hazard
Брайтон очень зол за отказ по Колвиллу за 30 млн.
Тогда ясна из позиция. Ну пусть тогда на Угарте или Лавию обратят внимание в «Челси». Они не хуже Кайседо играют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Челси, а ты как всегда, жесткий переговорщик!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ instasamka
Барса подписывает лучшего полузащитника АПЛ двух последних сезонов Гюндогана за бесплатно. Челси за 80 миллионов не может купить Кайседо. Лондонцев конечно разводят, через 5 лет у синих останется ровно 1,5 болельщика. Те кто болеет за клуб, а те которые поверили в сказку «Челси наш русский клуб» потому что его купил Абрамович и поэтому он наш уже разбежались.
Барса распродает саму себя чтоб регистрировать кого то, кстати, ещё посмотрим как с Гюндоганом получится. Хвастаться вообще нечем) У Челси останутся болельщики, не переживай, а вот сколько лет через 5 останется от Барсы...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Васильев
Не стоит он и 50,откуда такие ценники невменяемые за абсолютно посредственных игроков ,клубы АПЛ раздули весь трансферный рынок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий