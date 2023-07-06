«Челси» не хочет платить 100 млн фунтов за Кайседо и надеется подписать хавбека «Брайтона» за 80

«Челси» не собирается удовлетворять запросы «Брайтона» по Мойсесу Кайседо.

По данным The Guardian, «синие» намерены действовать жестко и не соглашаться на выплату как минимум 100 млн фунтов, требуемых за полузащитника. В клубе надеются, что 80 млн будет достаточно.

« » же ориентируется на сделку « » с « »: за «молотобойцы» выручат 105 млн фунтов.

« » надеется найти компромиссный вариант, но при этом не собирается включать в сделку по Кайседо защитника Леви Колуилла, игравшего за «Брайтон» на правах аренды в АПЛ-2022/23.