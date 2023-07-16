«Спартак» предлагает Эраковичу контракт по схеме «3+1». Стороны близки к сделке

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Спорт-Экспресс Страхиня Эракович Футбол

«Спартак» близок к трансферу Страхини Эраковича.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб предлагает сербскому защитнику контракт по схеме «3+1».

Стороны близки к завершению сделки. Эракович может прилететь в Москву в середине следующей недели.

Статистику 22-летнего игрока «Црвены Звезды» можно изучить здесь.

«Спартак» предложил 7 млн евро за Эраковича и 10% от перепродажи, самому защитнику – 1,5 млн в год. У «Зенита» есть приоритетное право покупки

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nomad1990
Защитник очень нужен, надо брать!
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geronimo Good
Ответ Karl Franz F. Brandt
А Зенит о чём думает? Родригао, похоже, всё в этом году. Там всё очень плохо. Оставаться с Ренаном и Чистяковым на ближайшие полгода?!
Почему пол года? К концу сентября ожидают на поле.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Амирджанян
Все усиливаются только не ЦСКА. Когда будут трансферы? Руководство клуба хочет убить нашу команду? Вчера все играли с травмами и на уколах. На замене одна молодежь.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей К
Ответ Честный контроль
Однако закономерность. Чем больше Лукойл накупает игроков - тем качество бензина на заправках Лукойла понижается до уровня воды. Только недавно в сервис 2 машины притащили именно после заправок на Лукойле. Осторожней господа.
Брешешь...)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MESSIya
В Сербии уже пишут, что он принял предложение Спартака
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Nomad1990
Защитник очень нужен, надо брать!
Нужен хороший защитник главное
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Ответ Сергей К
Брешешь...)
Вот те крест.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fussballer
Ответ Честный контроль
Однако закономерность. Чем больше Лукойл накупает игроков - тем качество бензина на заправках Лукойла понижается до уровня воды. Только недавно в сервис 2 машины притащили именно после заправок на Лукойле. Осторожней господа.
А качество овса как?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Калашников
Ответ Caniball
Лучший ЦЗ чемпионата Сербии. Уже игрок сборной. 22 года, 9 миллионов на трансфермаркте стоит. почему не понятно кто?!
Вот именно что чемпионата Сербии, средний уровень которого наш ФНЛ, кроме 3- 4 команд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Дмитрий Калашников
Ну не знаю, главное, чтобы не стал вторым Дуарте или Антифриза, что скорее всего, Санчес пускай и косячник свой уровень он показал, который явно выше чем РПЛ, а что это за фрукт, непонятно!
Лучший ЦЗ чемпионата Сербии. Уже игрок сборной. 22 года, 9 миллионов на трансфермаркте стоит. почему не понятно кто?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MESSIya
22-летний защитник «Црвены звезды» и сборной Сербии Страхиня Эракович согласился перейти в «Спартак», пишет Mozzart Sport. Сумма трансфера — семь миллионов евро, контракт на четыре года.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MESSIya
Хронология переговоров по трансферу Эраковича, по сообщениям сербских СМИ.

— Первое предложение «Спартака» по Эраковичу на 5 миллионов евро было отклонено «Црвеной Звездой».

— «Звезда»: запросила 9млн евро + 15% от перепродажи.

— «Спартак» предложил 7млн евро + 10% от перепродажи (на данный момент этот вариант приоритетный) или 8млн. евро, но уже без процентов от потенциальной перепродажи.

— Стороны максимальны близки к соглашению. «Црвене Звезде» было принципиально получить деньги за Эраковича одним траншем и сообщается, что «Спартак» готов одним платежом закрыть сделку.

— Уже во время кубка PARI велись предметные переговоры по переходу Эраковича в «Спартак».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Рост у Эраковича для ЦЗ ен высокий и Джикия не высокий,как за верх будем бороться?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей К
Надо брать.
Нормальный парень, подойдёт...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lukarelli
Да что ж такое! Он Еракович!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Калашников
Ну не знаю, главное, чтобы не стал вторым Дуарте или Антифриза, что скорее всего, Санчес пускай и косячник свой уровень он показал, который явно выше чем РПЛ, а что это за фрукт, непонятно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl Franz F. Brandt
А Зенит о чём думает?
Родригао, похоже, всё в этом году.
Там всё очень плохо.
Оставаться с Ренаном и Чистяковым на ближайшие полгода?!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий