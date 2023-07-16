«Спартак» предлагает Эраковичу контракт по схеме «3+1». Стороны близки к сделке

«Спартак» близок к трансферу Страхини Эраковича.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб предлагает сербскому защитнику контракт по схеме «3+1».

Стороны близки к завершению сделки. Эракович может прилететь в Москву в середине следующей недели.

Статистику 22-летнего игрока «Црвены Звезды» можно изучить здесь.

«Спартак» предложил 7 млн евро за Эраковича и 10% от перепродажи, самому защитнику – 1,5 млн в год. У «Зенита» есть приоритетное право покупки