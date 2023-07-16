«Спартак» предлагает Эраковичу контракт по схеме «3+1». Стороны близки к сделке
«Спартак» близок к трансферу Страхини Эраковича.
По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб предлагает сербскому защитнику контракт по схеме «3+1».
Стороны близки к завершению сделки. Эракович может прилететь в Москву в середине следующей недели.
Статистику 22-летнего игрока «Црвены Звезды» можно изучить здесь.
«Спартак» предложил 7 млн евро за Эраковича и 10% от перепродажи, самому защитнику – 1,5 млн в год. У «Зенита» есть приоритетное право покупки
— Первое предложение «Спартака» по Эраковичу на 5 миллионов евро было отклонено «Црвеной Звездой».
— «Звезда»: запросила 9млн евро + 15% от перепродажи.
— «Спартак» предложил 7млн евро + 10% от перепродажи (на данный момент этот вариант приоритетный) или 8млн. евро, но уже без процентов от потенциальной перепродажи.
— Стороны максимальны близки к соглашению. «Црвене Звезде» было принципиально получить деньги за Эраковича одним траншем и сообщается, что «Спартак» готов одним платежом закрыть сделку.
— Уже во время кубка PARI велись предметные переговоры по переходу Эраковича в «Спартак».
Нормальный парень, подойдёт...
Родригао, похоже, всё в этом году.
Там всё очень плохо.
Оставаться с Ренаном и Чистяковым на ближайшие полгода?!