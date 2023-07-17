«Аль-Наср» за 25-30 млн евро покупает хавбека «Ланса» Фофана. Он уже частично прошел медосмотр
Секо Фофана близок к переходу из «Ланса» в «Аль-Наср».
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, сделка уже согласована, и французский клуб в результате трансфера получит 25-30 млн евро.
28-летний полузащитник сегодня уже прошел первую часть медосмотра в Португалии, где его будущая команда проводит товарищеский матч против «Сельты».
Ранее к «Аль-Насру» присоединился Марцело Брозович.
Подробно со статистикой выступлений Фофана можно ознакомиться здесь.
Уже 2й лидер уходит, и еще несколько на выход стоят
Грустно это всё