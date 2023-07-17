«Аль-Наср» за 25-30 млн евро покупает хавбека «Ланса» Фофана. Он уже частично прошел медосмотр

Теги Ланс лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Секо Фофана деньги Фабрицио Романо Футбол

Секо Фофана близок к переходу из «Ланса» в «Аль-Наср».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, сделка уже согласована, и французский клуб в результате трансфера получит 25-30 млн евро.

28-летний полузащитник сегодня уже прошел первую часть медосмотра в Португалии, где его будущая команда проводит товарищеский матч против «Сельты».

Ранее к «Аль-Насру» присоединился Марцело Брозович.

Подробно со статистикой выступлений Фофана можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Левая бровь Анчелотти
Чудеса то какие происходят. А как же трансферный бан?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexDeLarge
Как-то Ланс не особо в ЛЧ сражаться хочет
Уже 2й лидер уходит, и еще несколько на выход стоят
Грустно это всё
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RUSLAN USMANKULYYEW
а бан?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Жаль так за топ клуб и не поиграл, прекрасный игрок, но и для Ланса огромная потеря:) Удивительно все таки как работает рынок, топовый Фофана который долгие годы держал уровень никому не нуден, а условный Кайседо с 1 сезоном стоит 100:))
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Жаль, что весь Ланс принялись растаскивать, думал, что пошумят в Лиге Чемпионов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ID89
Частично - это как? отжался 10 раз перед шейхами?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
H1Tretz
И дороже Брозовича…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Левая бровь Анчелотти
Чудеса то какие происходят. А как же трансферный бан?
Видимо погасили задолженность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий