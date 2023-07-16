«Аль-Наср» Роналду предложил 38+5 млн евро за Диаби. «Байер» отказался от 40+7 млн от «Виллы»

Теги Байер Криштиану Роналду Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Мусса Диаби деньги Футбол

Мусса Диаби может стать одноклубником Криштиану Роналду.

Как сообщает RMC Sport, «Аль-Наср» предложил за вингера 38 млн евро и еще 5 млн в качестве бонуса.

«Байер» пока не дал ответ, но ранее он отказался продать 24-летнего француза «Астон Вилле» за 40+7 млн евро.

Также запрос по Диаби направлял «Наполи», однако дальнейших действий не последовало.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Kahn01
Ответ dr. cage
Года три-четыре назад на спортсе была интересная статья.. Типа 100 самых перспективных игроков современности.. Из двух частей вроде.. И Диаби там был одним из самых запоминающихся по совокупности.. Конечно там были и более именитые в списке, и перепиаренные, и просто добротные игроки.. Но мне Диаби и ещё один типок, вроде как новый Суарес из какого-то голландского клуба, сразу отложились в памяти.. И приятно наблюдать, что Диаби постепенно врывается на вершины европейского футбола.. Ещё сезон на таком уровне и грызня будет жёсткая за него среди топов..
У вас заготовленный коммент был? Потому что в новости как раз речь о том, что есть шанс карьерку то похоронить (но, безусловно, увеличить достаток)
+4
0
+4
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dr. cage
Года три-четыре назад на спортсе была интересная статья.. Типа 100 самых перспективных игроков современности.. Из двух частей вроде..

И Диаби там был одним из самых запоминающихся по совокупности.. Конечно там были и более именитые в списке, и перепиаренные, и просто добротные игроки..

Но мне Диаби и ещё один типок, вроде как новый Суарес из какого-то голландского клуба, сразу отложились в памяти..
И приятно наблюдать, что Диаби постепенно врывается на вершины европейского футбола.. Ещё сезон на таком уровне и грызня будет жёсткая за него среди топов..
+3
-1
+2
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Фёдор Кузнецов
У них же бан
+2
-1
+1
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Илья Лисицкий
кхм , бредовая новость
+1
0
+1
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Dmitry Stepanov
учитывая средний результат у Бэйли - Диаби следует задуматься
+1
-1
0
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Cemal Mustafaoglu
Отличная статистика, хороший потенциал, Астон вилла предложила больше и был отказ. Тогда зачем продавать в СА? О чем тут думать то ?
0
0
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