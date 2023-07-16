«Аль-Наср» Роналду предложил 38+5 млн евро за Диаби. «Байер» отказался от 40+7 млн от «Виллы»
Мусса Диаби может стать одноклубником Криштиану Роналду.
Как сообщает RMC Sport, «Аль-Наср» предложил за вингера 38 млн евро и еще 5 млн в качестве бонуса.
«Байер» пока не дал ответ, но ранее он отказался продать 24-летнего француза «Астон Вилле» за 40+7 млн евро.
Также запрос по Диаби направлял «Наполи», однако дальнейших действий не последовало.
Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
И Диаби там был одним из самых запоминающихся по совокупности.. Конечно там были и более именитые в списке, и перепиаренные, и просто добротные игроки..
Но мне Диаби и ещё один типок, вроде как новый Суарес из какого-то голландского клуба, сразу отложились в памяти..
И приятно наблюдать, что Диаби постепенно врывается на вершины европейского футбола.. Ещё сезон на таком уровне и грызня будет жёсткая за него среди топов..