«Аль-Наср» Роналду предложил 38+5 млн евро за Диаби. «Байер» отказался от 40+7 млн от «Виллы»

Мусса Диаби может стать одноклубником Криштиану Роналду.

Как сообщает RMC Sport, « » предложил за вингера 38 млн евро и еще 5 млн в качестве бонуса.

« » пока не дал ответ, но ранее он отказался продать 24-летнего француза « » за 40+7 млн евро.

Также запрос по направлял « », однако дальнейших действий не последовало.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.