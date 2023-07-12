ФИФА наложила на «Аль-Наср» трансферный бан из-за 460 тысяч евро долга перед «Лестером» за Мусу

Теги возможные трансферы ФИФА Лестер высшая лига Саудовская Аравия чемпионшип Аль-Наср Эр-Рияд Ахмед Муса деньги Футбол

ФИФА наложила на «Аль-Наср» трансферный бан из-за долга за переход Ахмеда Мусы.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, ФИФА наложила на «Аль-Наср» запрет на осуществление трансферов, так как клуб не выплатил «Лестеру» бонусы за переход Ахмеда Мусы.

Выступая за саудовский клуб, Муса активировал выплату 460 тысяч евро бонусов, связанных с уровнем игры. Они по-прежнему не выплачены, хотя CAS вынес решение в пользу «Лестера».

Напомним, этим летом «Аль-Наср» купил у «Интера» полузащитника Марцело Брозовича. Также за клуб выступает Криштиану Роналду.

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30 комментариев

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Pucheslav
Рейтинг красоты ФИФА только что сильно понизился
+65
-8
+57
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Jovid Mirzoev
🤣🤣🤣
+25
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+21
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Cearvm
Вся суть лиги. Захотели блестящее и кинулись, а текущие обязательства не выплатили. Но в комментариях расскажут, что их непременно ждет успех)
+19
-5
+14
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Игорь Котляров
Типичное жлобское отношение разбогатевших бедуинов.
Закидать престарелую звезду бабками > нормально заплатить рабочим, которые строили стадионы (Причем там суммы там в сотни раз меньше ).
Так же и с трансферами
+9
-2
+7
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Тухель
Ответ Игорь Котляров
Типичное жлобское отношение разбогатевших бедуинов. Закидать престарелую звезду бабками > нормально заплатить рабочим, которые строили стадионы (Причем там суммы там в сотни раз меньше ). Так же и с трансферами
То есть Россия тоже разбогатевшие бедуины? Футбол у нас такой же, да и стройки за счет приезжих живущих в говне такие же. Просто сейчас денег поменьше стало, а когда деньги были, то бегали всякие Роберто Карлосы.
+8
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+3
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benjamin92
Ответ SaH4r.
Сикарио, кака гоат, имя фамилия что с лицами?🤡
А это что, разные люди?
+3
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AF007
Великий Лео Кинг расставил своих людей по всем структурам. Криштику даже в "Южной Африке" не получилось от него укрыться
+5
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SaH4r.
Месси опять купил фифа и наложил бан на нашу альнасру!😡
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Dizzod
Ответ Игорь Котляров
Типичное жлобское отношение разбогатевших бедуинов. Закидать престарелую звезду бабками > нормально заплатить рабочим, которые строили стадионы (Причем там суммы там в сотни раз меньше ). Так же и с трансферами
просто менеджеру легко пойти к шейху и сказать давай мешок денег звезду берём, а сознаться что суде проиграл и надо заплатить - боязно. Не любит начальство плохие новости.
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SaH4r.
Сикарио, кака гоат, имя фамилия что с лицами?🤡
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Игорь Котляров
Ответ Тухель
То есть Россия тоже разбогатевшие бедуины? Футбол у нас такой же, да и стройки за счет приезжих живущих в говне такие же. Просто сейчас денег поменьше стало, а когда деньги были, то бегали всякие Роберто Карлосы.
Речь идет о Саудовской Аравии. И да, отношение к мигрантам в РФ такое же скотское. Платить ЭтоО 20 лямов в год, а футбольная обслуга Анжи едва концы с концами сводила
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!!!Bata!!!
Не удивлюсь если Аль-Наср купит Лестер чем платить какие то смешные штрафы)
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Aggrrist
Ответ llolishe
Тоесть, что Барселона за Коутиньо и Пьянича не до конца заплатила Ливерпулю и Ювентусу то так можно и это не долг?
Сколько километров от Швейцарии до Каталонии, а сколько до Аравии. Очевидно многих рейды арабов бесят в УЕФА/ФИФА.
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Человек1991
200 лимонов в год Кринжиану Пеналду и долг 500 штук , что то как то не стыкуется ))
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llolishe
Тоесть, что Барселона за Коутиньо и Пьянича не до конца заплатила Ливерпулю и Ювентусу то так можно и это не долг?
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Простой Простой
значить Аль иттихад или Аль хилаль чемпион
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VERBLYUD
Пустяки для Аль-Насра. Они каким-то образом умудрились попасть в Азиатскую ЛЧ, хотя не должны были)
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Aggrrist
Швейцарские чинуши начали что-то подозревать.
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_Beast_
а им Аль-Нас…ать))
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Олег Попов
Ну началось
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АРХАТ
Копейки какие-то
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Los Galácticos
Нашли причину чтобы утихомирить шейхов, 460к евро для них это чаевые.
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Гамарджоба Генацвале
Какой вздор. Видимо, забыли оставить на чай.
+2
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Муся, Мусенька (С)
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