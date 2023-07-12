ФИФА наложила на «Аль-Наср» трансферный бан из-за 460 тысяч евро долга перед «Лестером» за Мусу
ФИФА наложила на «Аль-Наср» трансферный бан из-за долга за переход Ахмеда Мусы.
Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, ФИФА наложила на «Аль-Наср» запрет на осуществление трансферов, так как клуб не выплатил «Лестеру» бонусы за переход Ахмеда Мусы.
Выступая за саудовский клуб, Муса активировал выплату 460 тысяч евро бонусов, связанных с уровнем игры. Они по-прежнему не выплачены, хотя CAS вынес решение в пользу «Лестера».
Напомним, этим летом «Аль-Наср» купил у «Интера» полузащитника Марцело Брозовича. Также за клуб выступает Криштиану Роналду.
Закидать престарелую звезду бабками > нормально заплатить рабочим, которые строили стадионы (Причем там суммы там в сотни раз меньше ).
Так же и с трансферами