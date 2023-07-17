Орлов о Марио: «Со стороны «Зенита» все корректно. Цап-царап – это не для Семака, он не способен на такой криминал. Это выше его моральных устоев»

Геннадий Орлов не верит, что «Зенит» назло ЦСКА подписал Марио Фернандеса.

– Сегодня «Зенит» объявил о подписании . Конечно, риск в этом переходе есть. Но в России почти никто из защитников не умеет играть головой. Если Марио не утратил этого качества, «Зенит» получит определенное преимущество при угловых и стандартах. Он здорово выбирал позицию.

Во всяком случае, для укрепления защиты, для спокойствия сзади он нужен. Все-таки, насколько я помню, Марио нечасто нарушал правила при отборе мяча. Все делал довольно чисто.

– Выиграет ли он конкуренцию у Караваева?

– Может быть, Семак видит Фернандеса правым центральным защитником? С другой стороны, мы все помним его прекрасные проходы по флангу.

Караваев, конечно, скоростной парень, но как он перекладывает мяч с правой ноги на левую в атаке... А потом как запулит в небеса! Не координирован. Ну не научили его этому элементу в ДЮСШ. Понятно, что Марио на бумаге конкретнее и содержателен в атаке. Но в каком он сейчас состоянии?

– Некоторые считают, что «Зенит» пригласил Фернандеса, прежде всего, чтобы он не достался ЦСКА.

– Ну нет, в теории заговора я не верю. Питерцы вступили в переговоры с защитником только после того, как от него отказался ! При случае обязательно поинтересуйтесь у самого Марио. Думаю, он вам все расскажет.

Со стороны « » все было корректно. Цап-царап – это не для . Он следит за такими вещами. Он же сам провел много сезонов за ЦСКА, был капитаном.

Сергей Богданыч не способен пойти на такой криминал, такую хитрость. Это выше его моральных устоев. А у него есть моральные устои! – отметил комментатор.