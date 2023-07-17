Орлов о Марио: «Со стороны «Зенита» все корректно. Цап-царап – это не для Семака, он не способен на такой криминал. Это выше его моральных устоев»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Вячеслав Караваев Марио Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов не верит, что «Зенит» назло ЦСКА подписал Марио Фернандеса.

– Сегодня «Зенит» объявил о подписании Марио Фернандеса. Конечно, риск в этом переходе есть. Но в России почти никто из защитников не умеет играть головой. Если Марио не утратил этого качества, «Зенит» получит определенное преимущество при угловых и стандартах. Он здорово выбирал позицию.

Во всяком случае, для укрепления защиты, для спокойствия сзади он нужен. Все-таки, насколько я помню, Марио нечасто нарушал правила при отборе мяча. Все делал довольно чисто.

– Выиграет ли он конкуренцию у Караваева?

– Может быть, Семак видит Фернандеса правым центральным защитником? С другой стороны, мы все помним его прекрасные проходы по флангу.

Караваев, конечно, скоростной парень, но как он перекладывает мяч с правой ноги на левую в атаке... А потом как запулит в небеса! Не координирован. Ну не научили его этому элементу в ДЮСШ. Понятно, что Марио на бумаге конкретнее и содержателен в атаке. Но в каком он сейчас состоянии?

– Некоторые считают, что «Зенит» пригласил Фернандеса, прежде всего, чтобы он не достался ЦСКА.

–  Ну нет, в теории заговора я не верю. Питерцы вступили в переговоры с защитником только после того, как от него отказался ЦСКА! При случае обязательно поинтересуйтесь у самого Марио. Думаю, он вам все расскажет.

Со стороны «Зенита» все было корректно. Цап-царап – это не для Семака. Он следит за такими вещами. Он же сам провел много сезонов за ЦСКА, был капитаном.

Сергей Богданыч не способен пойти на такой криминал, такую хитрость. Это выше его моральных устоев. А у него есть моральные устои! – отметил комментатор.

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26 комментариев

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Злобный Конь
Моральные устои Семака .
Перед сезоном-2010 отказался возвращаться в ЦСКА из "Рубина", сославшись на необходимость помочь казанцам в ЛЧ.
В августе 2010 побежал в "Зенит".
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+17
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Burel
А при чём здесь веган, клторый ничего не решает. Он даже в семье не главный 😂
+15
-4
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igls54
Цап-царап – это совсем для другого персонажа
+8
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Burel
Придворный проект показал остальным, чтобы знали своё место. Так же и с Коваленко по звонку из администрации президента.
+8
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dudufufu
Ответ Burel
А при чём здесь веган, клторый ничего не решает. Он даже в семье не главный 😂
В семье он главные по сельдерею
+5
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Burel
Ответ dudufufu
В семье он главные по сельдерею
кук-олд
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не мог моралист Орлов не оценить поступок Марио как правильный...
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Brennet
Ну что ещё можно ожидать услышать от внештатного PR-менеджера Орлова?
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psycho
так кто в итоге редиска?
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Lionel Andres Messi 10
«Андрюха, у нас Марио! Возможно, криминал! По коням!»
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psycho
похоже, этот флюгер не в теме
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