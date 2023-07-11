Шалимов о Марио в «Зените»: «Если он будет только кидать якорь впереди и не возвращаться, его разорвут в защите. Караваев поинтереснее, будет грызть свое место»

Игорь Шалимов сомневается, что Марио Фернандес усилит «Зенит».

Ранее сообщалось, что защитник, с 2012 по 2022 год выступавший в составе ЦСКА, близок к переходу в «Зенит». Ожидается, что контракт будет подписан 12 июля.

«Если брать пятилетней давности, то вопросов нет. Средние оборонительные качества – отбор, подстраховка, игра один в один – перекрывались тем, что он мог сделать в атаке. Как защищающийся игрок Караваев поинтереснее.

Понятно, что в « » востребовано именно движение в атаке, способность нырнуть там за спину и прострелить, но возвращаться все равно надо. А Марио будет 33 года, плюс он год толком в футбол не играл. Можно посчитать, что – не такая сильная лига, и Фернандес справится, а можно вспомнить, с каким трудом начинали в Питере другие бразильцы. Если Марио будет только кидать якорь впереди и не возвращаться, его просто в защите разорвут.

сегодня – игрок основы, и по тому, как он себя ведет, так просто место он не отдаст, он будет грызть свое место. А Марио надо будет доводить до состава. Не совсем понимаю, зачем его вообще берут. Если только для того, чтобы не дать усилиться », – сказал бывший тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала».