Сергей Семак отказался обсуждать, зачем «Зениту» подписывать Марио Фернандеса.

– Зачем « » 32-летний , отыгравший всего пять матчей в прошлом сезоне?

– С таким же успехом можно спросить про Месси и Криштиану.

Марио пока у нас нет. Когда какой-то игрок будет у нас, тогда с удовольствием обсудим его функционал, – сказал главный тренер «Зенита».

Марио – среди самых возрастных трансферов «Зенита». С 2006-го только три новичка были старше