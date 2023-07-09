Семак о том, зачем «Зениту» Марио: «Можно про Месси и Криштиану спросить с таким же успехом. Обсудим его функционал, когда он будет у нас»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Марио Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Семак отказался обсуждать, зачем «Зениту» подписывать Марио Фернандеса.

– Зачем «Зениту» 32-летний Марио Фернандес, отыгравший всего пять матчей в прошлом сезоне?

– С таким же успехом можно спросить про Месси и Криштиану.

Марио пока у нас нет. Когда какой-то игрок будет у нас, тогда с удовольствием обсудим его функционал, – сказал главный тренер «Зенита».

Марио – среди самых возрастных трансферов «Зенита». С 2006-го только три новичка были старше

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39 комментариев

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psycho
сравнил конечно сельдереич
+37
-10
+27
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Вечно в бане
Богданыч, ну что за чушь? Причем тут Месси и Роналду?
Если вы подписываете игрока, то знаете зачем, почему бы и не обсудить. Или не знаете?

Всегда можно что-то банальное сказать про ротацию, более качественных исполнителей, опыт, блаблабла.
А тут либо этот трансфер вообще с Семаком не согласовывали, и Семаку Фернандес тоже нужен, как собака пятая нога, либо я не знаю вообще что.
+27
-8
+19
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pav11k
Сначала привезем игрока, а потом будем смотреть, как и где его применить? Так, получается? Интересная у вас схема, конокрады
+22
-6
+16
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Japonskiy Magnitofon
Выглядит так, будто его подписали назло коням. Хотели у них Дивеева увести, но те подсуетились и переподписали контракт, тогда эти решили Марио забрать.)
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xoms
Ответ Japonskiy Magnitofon
Выглядит так, будто его подписали назло коням. Хотели у них Дивеева увести, но те подсуетились и переподписали контракт, тогда эти решили Марио забрать.)
Вроде как напрямую у друг друга не покупают, а у Дивеева был контракт
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Вечно в бане
Ответ Назар Игорь
Держишь Семака за дурака? Напрасно, он просто несколько лукавит, наводит тень на плетень. Наверняка зенитовские функционеры присматривались к Фернандесу прежде чем пригласить его, и ты должен знать что ни один трансфер в Зените не происходит без согласования с Семаком.
Какая тут плетень, о чем ты?

Вот сейчас промолчит Семак в ответ на вопрос про Фернандеса, а потом как сделает из него ложного полувингера, да как развалит с ним РПЛ. Так ты это видишь? Именно потому, что трансферы с Семаком согласовываются, мне подобные заявления непонятны.
+6
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Ой, что щас начнется :) Хорошо, в тегах Месси и Роналду не указали(пока)
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blaugrano
Семак уже дорос до общей с Месси и Роналду новости.
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SMART789
Ответ pav11k
Сначала привезем игрока, а потом будем смотреть, как и где его применить? Так, получается? Интересная у вас схема, конокрады
Какой же ты глупый уму непостижимо

Вам же сказано, когда игрок будет можно будет об этом говорить
Сейчас его нет
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Tigris
32 года это что уже закат карьеры?
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Василь Еремеев
Ответ Вечно в бане
Богданыч, ну что за чушь? Причем тут Месси и Роналду? Если вы подписываете игрока, то знаете зачем, почему бы и не обсудить. Или не знаете? Всегда можно что-то банальное сказать про ротацию, более качественных исполнителей, опыт, блаблабла. А тут либо этот трансфер вообще с Семаком не согласовывали, и Семаку Фернандес тоже нужен, как собака пятая нога, либо я не знаю вообще что.
У Месси и Роналду с Марио есть одно общее они не в России)))
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1ce
Ответ Алекс Ну
Сразу двух зайцев убить вам нужно было, что вы с успехом и сделали, бабла то немерено. И конкуренту не дали усилиться и игрока знакомого с реалиями нашего футбола, да ещё и с рос паспортом взяли.
ну то есть получается очень грамотно действуют?
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& Co1366
Намёк, что Лео & Криш старше Марио.
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1ce
Ответ Дмитрий Шеховцов
Семак сам в своё время предал ЦСКА, других теперь переманивает, подлый человек
жаль что ты предал свой мозг
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Verhovn
Ответ SMART789
Какой же ты глупый уму непостижимо Вам же сказано, когда игрок будет можно будет об этом говорить Сейчас его нет
Я от этих разговоров уже устал очень.
Скорее бы уже Марио приехал. 😄
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gPk
Ответ Japonskiy Magnitofon
Выглядит так, будто его подписали назло коням. Хотели у них Дивеева увести, но те подсуетились и переподписали контракт, тогда эти решили Марио забрать.)
Ох уж это злоба в сторону команде которая абсолютно никак не может помешать Зениту в чемпионской гонке... самого великого Дивеева не подписали. :D
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brig_Mercury
Ответ Вечно в бане
Богданыч, ну что за чушь? Причем тут Месси и Роналду? Если вы подписываете игрока, то знаете зачем, почему бы и не обсудить. Или не знаете? Всегда можно что-то банальное сказать про ротацию, более качественных исполнителей, опыт, блаблабла. А тут либо этот трансфер вообще с Семаком не согласовывали, и Семаку Фернандес тоже нужен, как собака пятая нога, либо я не знаю вообще что.
Молодого перспективного парня берут для ротации под требл, включая ЛЧ, что тут не понятно. Если серьезно, пока игрок не в команде, о чем он должен поведать? когда придёт, будет спец конференция, представят, пояснят.
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Vito74
Ответ Вечно в бане
Какая тут плетень, о чем ты? Вот сейчас промолчит Семак в ответ на вопрос про Фернандеса, а потом как сделает из него ложного полувингера, да как развалит с ним РПЛ. Так ты это видишь? Именно потому, что трансферы с Семаком согласовываются, мне подобные заявления непонятны.
За годы Семака в Зените давно пора бы привыкнуть, что он ничего лишнего не говорит в интервью. При нём даже, состав поехавший на выезд, не объявляют, а ты хочешь чтобы он тебе все карты на стол выложил перед сезоном. Зачем? Смотри сезон и увидишь.
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Spaten
Мостовой и Канчельскис сейчас будут тут как тут, к бабке не ходи)
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Алексей Ненахов
Для того чтоб Бакаеву на лавке скучно не было , один ромбик целует , а потом с детства за Зенит, другой ни где бы кроме Цска не играл
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Злодей Спб
Да нафига нам эти пенсы. Вполне хватит Холланда вместо Кассьерры и Мбаппе, чтоб под Малкомом сидел :)
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Stark 2021
Трансфер из серии "ни два ,ни полтора".
Одно дело, когда Зенит берет молодых "на перспективу" или крепких,по меркам российского чемпионата,игроков.
Тут и легенда конкурентов,и в возрасте игрок и всего 5 матчей в прошлом году.
По мне,так ниочем трансфер,даже если не брать этическую сторону вопроса.
+3
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