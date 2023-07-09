Семак о том, зачем «Зениту» Марио: «Можно про Месси и Криштиану спросить с таким же успехом. Обсудим его функционал, когда он будет у нас»
Сергей Семак отказался обсуждать, зачем «Зениту» подписывать Марио Фернандеса.
– Зачем «Зениту» 32-летний Марио Фернандес, отыгравший всего пять матчей в прошлом сезоне?
– С таким же успехом можно спросить про Месси и Криштиану.
Марио пока у нас нет. Когда какой-то игрок будет у нас, тогда с удовольствием обсудим его функционал, – сказал главный тренер «Зенита».
Марио – среди самых возрастных трансферов «Зенита». С 2006-го только три новичка были старше
Если вы подписываете игрока, то знаете зачем, почему бы и не обсудить. Или не знаете?
Всегда можно что-то банальное сказать про ротацию, более качественных исполнителей, опыт, блаблабла.
А тут либо этот трансфер вообще с Семаком не согласовывали, и Семаку Фернандес тоже нужен, как собака пятая нога, либо я не знаю вообще что.
Вот сейчас промолчит Семак в ответ на вопрос про Фернандеса, а потом как сделает из него ложного полувингера, да как развалит с ним РПЛ. Так ты это видишь? Именно потому, что трансферы с Семаком согласовываются, мне подобные заявления непонятны.
Вам же сказано, когда игрок будет можно будет об этом говорить
Сейчас его нет
Скорее бы уже Марио приехал. 😄
Одно дело, когда Зенит берет молодых "на перспективу" или крепких,по меркам российского чемпионата,игроков.
Тут и легенда конкурентов,и в возрасте игрок и всего 5 матчей в прошлом году.
По мне,так ниочем трансфер,даже если не брать этическую сторону вопроса.