Леви сказал, что не продаст Кейна летом. Глава «Тоттенхэма» надеется, что Харри продлит контракт на улучшенных условиях

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

Дэниэл Леви не настроен отпускать Харри Кейна этим летом.

Как передает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов TZ Мануэля Бонке и Филиппа Кесслера, президент «Тоттенхэма» в ходе разговоров внутри клуба несколько дней назад заявил, что не станет продавать форварда.

Глава «шпор» надеется, что лучший бомбардир в истории команды продлит контракт по ходу нового сезона, согласившись на значительное улучшение условий.

При этом сам Кейн твердо настроен перейти в «Баварию», проявляющую к нему наибольший интерес.

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26 комментариев

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Трент Резнор
Уйди бесплатно в конце сезона. Пусть еврей запомнит этот день.
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Ovi174
Леви конечно сказочный…. Вместо того чтобы заработать 80-100 млн. на продаже игрока, у которого остался год контракта и купить потом на эти деньги хорошего нападающего. Выбрал путь удерживать против его воли, не мотивированного Кейна и отпустить его потом за бесплатно.
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A A
Кейну 30 лет в этом месяце,из уважения к его заслугам перед клубом можно было отпустить, ещё и сотку лямов предлагают
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Кан и Баллак сидят в баре
Такое ощущение, что если Кейн бесплатно через сезон уйдет- Леви лично приедит к нему и под дверь нагадит , и автограф пальцем на двери напишет.
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Леван Мкртчян
Если Кейн продлится, то я точно буду знать название его будущей биографии, в случае её выхода......." Как родиться одним из самых талантливых форвардов поколения и нихрена не выиграть за карьеру"
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Lucky Z
Спасая рядового Кейна
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Манковский
Да отпусте Харри в Баварию, потом напишите в МЮ они вам выдадут другого Харри, и Харри снова будет в Тоттенхэме. Выиграют от этой сделки все.
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LightWithin
Интересно, какая сейчас зарплата у Кейна?! И насколько его может заинтересовать повышение. Сегодня вон Рэшфорду подняли до 17млн/год (было порядка 13).
При этом Рэшфорд лучший бомбардир на сегодня в МЮ, но Кейн классом повыше будет. Но и постарше.
Если Кейн согласиться на игры Леви, то...с одной стороны глупо, отказаться от возможности поиграть в лучших клубах Европы, с возможностью выигрывать кубки и медали, а с другой - что ж, его выбор, жалости не достоин (метафорически))
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Мандалай
Ответ Ovi174
Леви конечно сказочный…. Вместо того чтобы заработать 80-100 млн. на продаже игрока, у которого остался год контракта и купить потом на эти деньги хорошего нападающего. Выбрал путь удерживать против его воли, не мотивированного Кейна и отпустить его потом за бесплатно.
Теперь у Леви будет только 1 выход - делать Кейну такое предложение о продлении контракта, от которого откажется только психически больной человек.
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Трент Резнор
Ответ Леван Мкртчян
Если Кейн продлится, то я точно буду знать название его будущей биографии, в случае её выхода......." Как родиться одним из самых талантливых форвардов поколения и нихрена не выиграть за карьеру"
Чисто стокгольмский синдром.
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Мандалай
Ответ QWertY
Леви нет смысла его продавать меньше 120млн. На рынке сейчас нет нормальных форвардов, а которые есть(Коло Муани, например) тоже стоят как минимум 80. И не факт, что он заиграет. Так что лучше рискнуть и попытаться продлить контракт с Кейном
А если Кейн откажется продлевать контракт? Тогда Леви останется у разбитого корыта.
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Пенс
Леви поводил уголовнику хенессу одним местом.
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Olajuvon
Дайте парню хоть что-то выиграть…
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SR4_Ali
Надо отпускать как сделал Перез в своё время За Роналду получил 100 ку Вложил на молодёжь вуаляя
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Не уверен!!
С улучшенными условиями для кого? Для Кейна или Леви?
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Ман Сити
Желаю Баварии наказать эту скрягу и забрать Кейна бесплатно в след году
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DolJun
отлично! очень уж хочется чтобы кейн либо продлил контракт либо ушел бесплатно через год
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NottinghamForest79
вот и пОсмоТрим какой КЕЙН
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Andrey Yaroslavtsev
Ну это не новость.
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