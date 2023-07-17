Леви сказал, что не продаст Кейна летом. Глава «Тоттенхэма» надеется, что Харри продлит контракт на улучшенных условиях
Дэниэл Леви не настроен отпускать Харри Кейна этим летом.
Как передает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов TZ Мануэля Бонке и Филиппа Кесслера, президент «Тоттенхэма» в ходе разговоров внутри клуба несколько дней назад заявил, что не станет продавать форварда.
Глава «шпор» надеется, что лучший бомбардир в истории команды продлит контракт по ходу нового сезона, согласившись на значительное улучшение условий.
При этом сам Кейн твердо настроен перейти в «Баварию», проявляющую к нему наибольший интерес.
При этом Рэшфорд лучший бомбардир на сегодня в МЮ, но Кейн классом повыше будет. Но и постарше.
Если Кейн согласиться на игры Леви, то...с одной стороны глупо, отказаться от возможности поиграть в лучших клубах Европы, с возможностью выигрывать кубки и медали, а с другой - что ж, его выбор, жалости не достоин (метафорически))