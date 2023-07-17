Леви сказал, что не продаст Кейна летом. Глава «Тоттенхэма» надеется, что Харри продлит контракт на улучшенных условиях

Дэниэл Леви не настроен отпускать Харри Кейна этим летом.

Как передает & со ссылкой на журналистов TZ Мануэля Бонке и Филиппа Кесслера, президент « » в ходе разговоров внутри клуба несколько дней назад заявил, что не станет продавать форварда.

Глава «шпор» надеется, что лучший бомбардир в истории команды продлит контракт по ходу нового сезона, согласившись на значительное улучшение условий.

При этом сам твердо настроен перейти в «Баварию», проявляющую к нему наибольший интерес.