Месси получит ключ от города от мэра Форт-Лодердейла: «Наши двери и сердца открыты для Лео»
Мэр города Форт-Лодердейл собирается вручить Лионелю Месси символический подарок.
«Я намерен посетить его первую игру и надеюсь с ним встретиться.
От лица города я вручу ему ключ от города, чтобы показать, что наши двери, наши сердца открыты для него и его семьи.
Для футбола Южной Флориды настали славные времена», – заявил Дин Транталис.
Ожидается, что первую игру в составе «Интер Майами», базирующегося в Форт-Лодердейле, Лионель Месси проведет 21 июля – против «Крус Асуль».
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