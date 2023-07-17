Месси получит ключ от города от мэра Форт-Лодердейла: «Наши двери и сердца открыты для Лео»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Крус Асуль Политика Интер Майами Футбол

Мэр города Форт-Лодердейл собирается вручить Лионелю Месси символический подарок.

«Я намерен посетить его первую игру и надеюсь с ним встретиться.

От лица города я вручу ему ключ от города, чтобы показать, что наши двери, наши сердца открыты для него и его семьи.

Для футбола Южной Флориды настали славные времена», – заявил Дин Транталис.

Ожидается, что первую игру в составе «Интер Майами», базирующегося в Форт-Лодердейле, Лионель Месси проведет 21 июля – против «Крус Асуль».

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23 комментария

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Пепси пеналдувич
Ответ noti22
Похоже суть трансфера Месси - рекламировать бургеры и пиарить каких-то мэров-ноунеймов
Так по сути Криш тем же занимается. И вроде его переход и так говорит, что он туда не за победами едет.
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Bazilic
Похоже в США появится монархия
+5
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benjamin92
Король футбола приехал
+13
-9
+4
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10ztv
Ответ Алексей Ненахов
Пеле не вернётся
тут не про короля двора
+3
-1
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Yerkebulan
Месси стал самым влиятельным жителем Майами после Томми Версетти
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red hikkikomori
Будет бегать с ключами в "Форт Боярд"🤣
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fussballer
Ответ Bazilic
Похоже в США появится монархия
Король США Карл I.
+1
-1
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songbilong
Ответ fussballer
Король США Карл I.
там Нортон II нарисовался
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AF007
Ответ зак
все было продумано заранее для него, открыть уголовное дело на Роналду, чтобы тот не приехал в США и не стал подписывать контракты с Найк и другими мировыми брендами, тем самым пиарить Меську, потому что сам он не способен даже толком пару фраз произнести..
Ну как бы да, весь мир сплотился, чтобы уничтожить замыкателя, начиная с Тен Хага и заканчивая Майоргой. И общими усилиями мы победили худшего человека в истории после Гитлера и Моргенштерна
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AF007
Ответ songbilong
Я лысого вообще не пойму, смысл оставить на скамейке запасных лучшего игрока мира? И чего он добился? ах да, 3 место в АПЛ, браво! не играют Далот, Магуйар, Фред и прочие ноунеймы, а виноват только Роналду в том, что отпустились на 6 место, до этого ведь подряд выигрывали трофеи.
Лысый всё сделал правильно, такие как роналду, дзюба, кэрролл - раковая опухоль футбола. Будущее за разноплановыми игроками
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songbilong
Ответ AF007
Лысый всё сделал правильно, такие как роналду, дзюба, кэрролл - раковая опухоль футбола. Будущее за разноплановыми игроками
можешь хоть одного называть?
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AF007
Ответ songbilong
можешь хоть одного называть?
Месси, Неймар, Де Брюйне, Салах. Из молодых Мбаппе, Винисиус
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songbilong
Ответ AF007
Месси, Неймар, Де Брюйне, Салах. Из молодых Мбаппе, Винисиус
и кто из них по твоему будет в 37 как в свои лучшие годы?
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Квотербек
Ответ songbilong
Я лысого вообще не пойму, смысл оставить на скамейке запасных лучшего игрока мира? И чего он добился? ах да, 3 место в АПЛ, браво! не играют Далот, Магуйар, Фред и прочие ноунеймы, а виноват только Роналду в том, что отпустились на 6 место, до этого ведь подряд выигрывали трофеи.
по крайнем мере игра улучшилась вне зависимости от места в турнирной таблицы.
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AF007
Ответ songbilong
и кто из них по твоему будет в 37 как в свои лучшие годы?
Уж таким бревном как криштик не станет ни один
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