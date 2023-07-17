Месси получит ключ от города от мэра Форт-Лодердейла: «Наши двери и сердца открыты для Лео»

Мэр города Форт-Лодердейл собирается вручить Лионелю Месси символический подарок.

«Я намерен посетить его первую игру и надеюсь с ним встретиться.

От лица города я вручу ему ключ от города, чтобы показать, что наши двери, наши сердца открыты для него и его семьи.

Для футбола Южной Флориды настали славные времена», – заявил Дин Транталис.

Ожидается, что первую игру в составе « », базирующегося в Форт-Лодердейле, проведет 21 июля – против « ».

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