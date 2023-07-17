«Мне насрать на наш футбол, хватит меня им мучить! Не хочу комментировать». Кафельников о Медине и Фернандесе

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Евгений Кафельников Марио Фернандес Хесус Медина брань Футбол

Евгений Кафельников резко отреагировал на трансферы Хесуса Медины и Марио Фернандеса.

«Зенит» в понедельник объявил о трансфере Фернандеса, выступавшего за ЦСКА в течение 10 лет. Ранее полузащитник красно-синих Медина перешеь в «Спартак».

«Медина и Фернандес перешли в «Спартак» и «Зенит»? Да не хочу я этот футбол комментировать. Хватит мне его уже!

Мне насрать на наш футбол, хватит меня мучить им! Не звоните по поводу футбола», – сказал теннисист, болеющий за «Спартак».

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50 комментариев

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Рав. Зильберман
- мне насрать на наш футбол, хватит меня мучить им!
- но ты же сам позвонил
- все до связи
+71
-15
+56
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Да всем насрать, Женя. Но что поделать…
+48
-4
+44
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Ashnoet
B A S E D
+28
-3
+25
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pyritanza
Ответ Роберт ЛеванГОЛьски
А зачем ему вообще звонят?) еще сюда публикуют его «интервью»
До Петржелы просто не дозвонились)
+26
-1
+25
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Роберт ЛеванГОЛьски
А зачем ему вообще звонят?) еще сюда публикуют его «интервью»
+25
-4
+21
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ pyritanza
До Петржелы просто не дозвонились)
А депутаты все в отпуске за границей.
+6
-1
+5
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Дима Дмитриев
Если честно, после массовой закупки "Спартаком" очередных дровишек, полностью согласен с Евгением.
+5
-2
+3
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Мирослав Холод
раньше футбол чаще комментировал, а тут вдруг занервничал
Жень, шо це таке?))
+4
-2
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Заблудившийся
И мне тоже ...не звоните :)))
+4
-2
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Удар Кержакова
Может пить бросил?
+3
-1
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Сергей Молодых
Ответ CoTTo
ну реально кто смотрит наш Чемпионат? он интересен? по мне там смотреть нечего последний раз можно смотреть было когда Аршавин играл Керж Титов Веллитон Халк.....
Что ты здесь тогда делаешь? Здесь как раз о Российском футболе.
+2
0
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Денис Ширинов
Что там Спиридонов думает по этому поводу?
+4
-2
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interested
А нашему футболу "насрать" на Кафельникова.
+2
-1
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Mohnatiy
Интересно, услышим ли мы эти слова от Мостового? Ну хоть когда-нибудь...
+2
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d.xoxlov
«а мне – насрать» - сказал геннадий,
и бармен выполнил заказ
©
+1
0
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Faust Doc
Ответ Бедякович
Мне насрать на моё лицо. Ей насрать на моё лицо. Вам насрать на моё лицо. Всем вам насрать на моё лицо. (с)
Ходит Марио по полю
Ищет Марио глупее себя
гы гы гы
+2
-1
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Антон Путятин
Ну вот и кончился, не о теннисе же его спрашивать?
+2
-1
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Уэмбли Стедиум
А мне насрать на теннис
+2
-1
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pyritanza
На принципиальность Евгения посмотрим после следующего скандала, связанного со Спартаком)
+2
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Ветер
Кафель треснул. Плиточник посожет. )))
+1
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red hikkikomori
Ответ Мирослав Холод
раньше футбол чаще комментировал, а тут вдруг занервничал Жень, шо це таке?))
Так он недавно в интервью говорил что больше не будет смотреть наш футбол, а тут ему задают такие вопросы - отсюда и реакция)
+2
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Геннадий Киселев
Мостовой, Спиридонов, Кафельников без пяти минут великие, ну гениальные - факт.Но, что они несут? Как так вообще можно?
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Красная стрела
Теперь о нем окончательно забудут.
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-1
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Hitgoe Himgob
Ответ Бедякович
Мне насрать на моё лицо. Ей насрать на моё лицо. Вам насрать на моё лицо. Всем вам насрать на моё лицо. (с)
(с) - лишнее
+1
-1
0
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За наш футбол!
Вот это тост!👍
0
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