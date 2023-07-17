«Мне насрать на наш футбол, хватит меня им мучить! Не хочу комментировать». Кафельников о Медине и Фернандесе
Евгений Кафельников резко отреагировал на трансферы Хесуса Медины и Марио Фернандеса.
«Зенит» в понедельник объявил о трансфере Фернандеса, выступавшего за ЦСКА в течение 10 лет. Ранее полузащитник красно-синих Медина перешеь в «Спартак».
«Медина и Фернандес перешли в «Спартак» и «Зенит»? Да не хочу я этот футбол комментировать. Хватит мне его уже!
Мне насрать на наш футбол, хватит меня мучить им! Не звоните по поводу футбола», – сказал теннисист, болеющий за «Спартак».
- но ты же сам позвонил
- все до связи
Жень, шо це таке?))
и бармен выполнил заказ
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Ищет Марио глупее себя
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