«Мне насрать на наш футбол, хватит меня им мучить! Не хочу комментировать». Кафельников о Медине и Фернандесе

Евгений Кафельников резко отреагировал на трансферы Хесуса Медины и Марио Фернандеса.

« » в понедельник объявил о трансфере Фернандеса, выступавшего за в течение 10 лет. Ранее полузащитник красно-синих Медина перешеь в «Спартак».

« и перешли в « » и «Зенит»? Да не хочу я этот футбол комментировать. Хватит мне его уже!

Мне насрать на наш футбол, хватит меня мучить им! Не звоните по поводу футбола», – сказал теннисист, болеющий за «Спартак».