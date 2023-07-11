Андрей Федун высказался о переходе Хесуса Медины.из ЦСКА в «Спартак».

«Мы в свое время тоже отдавали на пике формы в « ». Сейчас такие переходы — норма. Тем более если это легионер.

Обидно, когда уходят свои воспитанники. С другой стороны, и Дзюба от нас ушел. Наш воспитанник уходил к прямейшему конкуренту. В футболе бывает все», — сказал бывший член совета директоров « ».

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