Андрей Федун о Медине в «Спартаке»: «Мы тоже отдавали Быстрова на пике формы – в «Зенит». Сейчас такие переходы — норма. Тем более если легионер»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Андрей Федун Хесус Медина Футбол

Андрей Федун высказался о переходе Хесуса Медины.из ЦСКА в «Спартак».

«Мы в свое время тоже отдавали Быстрова на пике формы в «Зенит». Сейчас такие переходы — норма. Тем более если это легионер.

Обидно, когда уходят свои воспитанники. С другой стороны, и Дзюба от нас ушел. Наш воспитанник уходил к прямейшему конкуренту. В футболе бывает все», — сказал бывший член совета директоров «Спартака».

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18 комментариев

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Prise
Объясните ему что Быстров воспитанник Зенита и это сравнение не корректно) Причем в Спартак он пришёл не молодым и перспективным, а игроком, играющим в основе в Зените)
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+29
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Поцелуй Оздоева
Ответ Алексей Ненахов
Быстров пришёл на пике формы ,в Спартаке был очень хорош , а когда в Зенит возвращался уже сдуваться начал
Он так сдуваться начал, что забивал в каждом матче.
+9
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Owen_the_Simple
Всё становится нормой, как только это делает популярный Спартачок.
+23
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+8
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robbaggio
Андрей Федун: где он сейчас?
+8
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Owen_the_Simple
>и Дзюба от нас ушел. Наш воспитанник уходил к прямейшему конкуренту

Наипрямейшему. Зенит первую строчку занял, а Спартак шестую по итогу.
+15
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+5
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T622222
Не отдавали он сам свалил )))
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fil_spb
Можно вспомнить какую истерику закатил Спартак, когда уходил Быстров. В конце концов, пусть и спустя время, докатились даже до убогого вранья с выдумками про звонок из АП. А сейчас, смотри ка, уже норма.
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Мелехов
Не отдавали , а он сам домой вернулся....
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BratGoranflo
Ответ Prise
Объясните ему что Быстров воспитанник Зенита и это сравнение не корректно) Причем в Спартак он пришёл не молодым и перспективным, а игроком, играющим в основе в Зените)
С быстровым, в плане шкурности, вообще, тяжело кого-то сравнить )
+3
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athos
Ответ Owen_the_Simple
>и Дзюба от нас ушел. Наш воспитанник уходил к прямейшему конкуренту Наипрямейшему. Зенит первую строчку занял, а Спартак шестую по итогу.
сказочки газовых болот. Спартак взял чемпионство раньше дзюбы в Зените
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Wayne Gretzky 99
Этот то откуда выполз?
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ДудьСдулся
Ответ Prise
Объясните ему что Быстров воспитанник Зенита и это сравнение не корректно) Причем в Спартак он пришёл не молодым и перспективным, а игроком, играющим в основе в Зените)
В Спартак он пришёл в 21 год.
В том Зените он играл в основе.
А по сути молодой и перспективный.

Ну а про переход из Спартака в Зенит, надеюсь, когда-нибудь узнаем правду с подробностями...
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Owen_the_Simple
Ответ athos
сказочки газовых болот. Спартак взял чемпионство раньше дзюбы в Зените
Меня совершенно не интересует состязание популярного Спартачка с Дзюбой.
Я прокомментировал заявление Федуна о том, что Дзюба уходил к "прямейшим" конкурентам. Дзюба договорился с Зенитом в начале 2015 года. По итогам сезона 2014/2015 Зенит стал первым, а Спартак шестым.
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Алексей Ненахов
Быстров пришёл на пике формы ,в Спартаке был очень хорош , а когда в Зенит возвращался уже сдуваться начал
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Пользователь Huawei
Ответ Prise
Объясните ему что Быстров воспитанник Зенита и это сравнение не корректно) Причем в Спартак он пришёл не молодым и перспективным, а игроком, играющим в основе в Зените)
На счёт воспитанника, думаю, имеется ввиду о Дзюбе. Про Быстрова - чисто за переход.
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Artie Bukko
Ответ BratGoranflo
С быстровым, в плане шкурности, вообще, тяжело кого-то сравнить )
в смысле? оба перехода были вынужденными же
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