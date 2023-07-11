Андрей Федун о Медине в «Спартаке»: «Мы тоже отдавали Быстрова на пике формы – в «Зенит». Сейчас такие переходы — норма. Тем более если легионер»
Андрей Федун высказался о переходе Хесуса Медины.из ЦСКА в «Спартак».
«Мы в свое время тоже отдавали Быстрова на пике формы в «Зенит». Сейчас такие переходы — норма. Тем более если это легионер.
Обидно, когда уходят свои воспитанники. С другой стороны, и Дзюба от нас ушел. Наш воспитанник уходил к прямейшему конкуренту. В футболе бывает все», — сказал бывший член совета директоров «Спартака».
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Наипрямейшему. Зенит первую строчку занял, а Спартак шестую по итогу.
В том Зените он играл в основе.
А по сути молодой и перспективный.
Ну а про переход из Спартака в Зенит, надеюсь, когда-нибудь узнаем правду с подробностями...
Я прокомментировал заявление Федуна о том, что Дзюба уходил к "прямейшим" конкурентам. Дзюба договорился с Зенитом в начале 2015 года. По итогам сезона 2014/2015 Зенит стал первым, а Спартак шестым.