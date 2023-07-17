Илкай Гюндоган: «ЛЧ – турнир, отличный от всех остальных, выиграть его очень трудно. Верю, что могу привнести в «Барсу» знания о том, как это сделать»

Илкай Гюндоган хочет помочь «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов.

« чемпионов – это турнир, отличный от всех остальных. Выиграть его очень трудно, я говорю по собственному опыту. Теперь, после победы, я верю и знаю, что могу привнести в команду хорошие знания о том, как это сделать.

Я очень мотивирован. [Этот переход] дает мне возможность стать частью возрождения клуба. Это то, чего хочет каждый игрок. Я думаю, сейчас можно видеть, что у нас есть план, и я думаю, что клуб на правильном пути, чтобы снова блистать в Европе», – сказал полузащитник.

В 2023 году выиграл Лигу чемпионов в составе «Манчестер Сити».