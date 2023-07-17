Илкай Гюндоган: «ЛЧ – турнир, отличный от всех остальных, выиграть его очень трудно. Верю, что могу привнести в «Барсу» знания о том, как это сделать»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган хочет помочь «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов.

«Лига чемпионов – это турнир, отличный от всех остальных. Выиграть его очень трудно, я говорю по собственному опыту. Теперь, после победы, я верю и знаю, что могу привнести в команду хорошие знания о том, как это сделать.

Я очень мотивирован. [Этот переход] дает мне возможность стать частью возрождения клуба. Это то, чего хочет каждый игрок. Я думаю, сейчас можно видеть, что у нас есть план, и я думаю, что клуб на правильном пути, чтобы снова блистать в Европе», – сказал полузащитник.

В 2023 году Гюндоган выиграл Лигу чемпионов в составе «Манчестер Сити». 

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RUSLAN USMANKULYYEW
Что вообще происходит. Игрок сити приезжает в Барсу и хочет учить Барселону как выиграть лч?
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
Что вообще происходит. Игрок сити приезжает в Барсу и хочет учить Барселону как выиграть лч?
Он,скорее всего,имел ввиду то,что в нынешнем составе Барсы мало игроков,которые выигрывали ЛЧ
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Хави каждый раз выходил из группы и сам выигрывал ЛЧ не раз, думаю он разберется
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rwpanda
Ответ Иван Баланар
О каком возрождении речь, если бчк всё глубже и глубже тонет в болоте... И чел, который рандомно на шару выиграл одну ЛЧ тут ничем помочь не сможет.
На шару😁
На шару не проходят плей-офф ЛЧ с общим счетом 17-3
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsafun
Ответ Иван Баланар
ага, играли с самыми слабыми за 10 лет Баварией и Реалом, и отскочили в финале против 4-й команды Италии. Это и есть дикий фарт и на шару. В принципе, то, что из Сити сейчас все начали убегать, это доказывает. Никто из футболистов тупо даже не верит в то, что они смогут выиграть еще раз ЛЧ.
а почему ты не признавал тот факт ,что и Бавария последние годы попадала на самую слабую барсу за последние 10 лет ?или ты видишь только то ,что тебе удобно?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsafun
Ответ DolJun
аххаах, гюндо думает что пришел в какую-то команду из сегунды, у которой знания побед в лч нет) странно что для болельщика барсы, коим он себя считает, сюрпризом является то, что формула судьи + холанд была изобретена как раз барсой, с поправкой на месси.
посчитай сколько сезонов лондонский бестрофейник провёл во втором дивизионе и сколько раз барса вылетела в сегунду(0). и это тот самый должун,который всегда пишет только факты 🤡🤡🤡
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Самсонов
Ответ Бронислав Каминский
Он,скорее всего,имел ввиду то,что в нынешнем составе Барсы мало игроков,которые выигрывали ЛЧ
Остались только Серджи Роберто и Тер Штеген + Левандовский за Баварию и Кристиансен и Алонсо за Челси
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir Chistyakov
"Чтоб взять ЛЧ , нужно пройти до финала и выиграть его" (с) Илкай Гюндоган
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Ждём отличную игру от Илкая - его опыт очень пригодится !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Один игрок, без помощи и настроя команды, ничего сделать не может.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SRvR
В этом году совсем другие ожидания, есть надежда на успех
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewart D.
главное за угловыми следить и попадать в пустые при выходе 1 в 2
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
зачем он перешёл в эту помоку, через пол года сам будет жалеть..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*** Ruslan ***
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
Что вообще происходит. Игрок сити приезжает в Барсу и хочет учить Барселону как выиграть лч?
Уж лучше так, чем говорить как выйти с группы😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий