Гюндоган о Хави: «У нас схожие взгляды на футбол, мы похожи по характеру. Отлично поладили»

Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от игры под руководством Хави в «Барселоне».

«Это для меня много значит, отличная возможность продолжать расти и совершенствоваться как игрок. Я неоднократно говорил с перед подписанием контракта – думаю, у нас схожие взгляды на футбол, мы мыслили похоже как игроки.

Думаю, мы похожи по характеру и складу ума, мы отлично поладили», – сказал полузащитник.

Илкай Гюндоган: «Я фанат «Барсы». У нее большой потенциал, надеюсь, мой опыт поможет молодежи выйти на новый уровень»