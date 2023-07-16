Гюндоган о Хави: «У нас схожие взгляды на футбол, мы похожи по характеру. Отлично поладили»

Теги Барселона Хави Ла Лига Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от игры под руководством Хави в «Барселоне».

«Это для меня много значит, отличная возможность продолжать расти и совершенствоваться как игрок. Я неоднократно говорил с Хави перед подписанием контракта – думаю, у нас схожие взгляды на футбол, мы мыслили похоже как игроки.

Думаю, мы похожи по характеру и складу ума, мы отлично поладили», – сказал полузащитник.

Илкай Гюндоган: «Я фанат «Барсы». У нее большой потенциал, надеюсь, мой опыт поможет молодежи выйти на новый уровень»

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ DolJun
подождем как запоет когда узнает через год о снижении зп
Ты так же о Кунде пел, год прошел, а ты все ждун)
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bob Ganiev
Ответ GuruFutbola
Ты так же о Кунде пел, год прошел, а ты все ждун)
верблюдам нет покоя
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Agamyrat Agamyradow
Ответ Burel
смешно, когда автобусника Модрича, у которого за всю карьеру 20+20, ставят с ними в один ряд
Модрич на топ уровене играл всегда и он обладател золотго мяча
это глупо говорить так о нём
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ Burel
смешно, когда автобусника Модрича, у которого за всю карьеру 20+20, ставят с ними в один ряд
Сейчас бы полузащитника оценивать по статистике г/гп.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ corazón blanco
Сейчас бы полузащитника оценивать по статистике г/гп.
Ты хотел сказать «смешно полузащитника автобусной команды оценивать по г+п» ибо во всех атакующих командах по типу Барсы, Сити и Баварии с этим норм)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ DolJun
так бартра уровнем своей игры в этом сезоне отдал)
Чем тебе не понравилась его игра? Или ты обиделся, что он заставил синебус в спешке покупать за оверпрайс сенегальский прицеп?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ DolJun
подождем как запоет когда узнает через год о снижении зп
Сразу после Кунде, Рафиньи и Левы)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ DolJun
так бартра уровнем своей игры в этом сезоне отдал)
О, вот это ты вспомнил
Марк Барта сильнее любого цз Челси ( при всем уважении к Сильве)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ QWertY
Смешно, когда Иньесту, у которого за всю карьеру 20 20, ставят в один ряд с великим Озилом, который за один сезон выбивал такую стату
1 гол Иньесты в финале Чм > Реал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий