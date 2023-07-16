Гюндоган о Хави: «У нас схожие взгляды на футбол, мы похожи по характеру. Отлично поладили»
Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от игры под руководством Хави в «Барселоне».
«Это для меня много значит, отличная возможность продолжать расти и совершенствоваться как игрок. Я неоднократно говорил с Хави перед подписанием контракта – думаю, у нас схожие взгляды на футбол, мы мыслили похоже как игроки.
Думаю, мы похожи по характеру и складу ума, мы отлично поладили», – сказал полузащитник.
Илкай Гюндоган: «Я фанат «Барсы». У нее большой потенциал, надеюсь, мой опыт поможет молодежи выйти на новый уровень»
это глупо говорить так о нём
Марк Барта сильнее любого цз Челси ( при всем уважении к Сильве)