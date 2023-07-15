Илкай Гюндоган: «Я фанат «Барсы». У нее большой потенциал, надеюсь, мой опыт поможет молодежи выйти на новый уровень»

Теги Барселона Франк Райкард Ла Лига Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган прокомментировал переход в «Барселону» в качестве свободного агента.

«Я очень рад наконец оказаться в «Барселоне». Хочу провести отличный сезон и с нетерпением жду первой игры.

Быть в «Барселоне» – это мечта, ставшая явью. Помню, когда был маленьким, смотрел матчи «Барсы» Райкарда и Гвардиолы. Я фанат «Барсы», всегда внимательно за ней следил и горжусь тем, что буду ее частью.

Ожидаю, что мы будем играть в хороший футбол. Думаю, у команды большой потенциал, тут есть очень молодые футболисты, и я верю, что мой опыт может помочь им выйти на новый уровень. Основа заложена, потенциал есть – остается только реализовать его в новом сезоне. Вот почему я приехал и намерен усердно и страстно работать», – сказал полузащитник.

Гюндоган – идеальный полузащитник для Пепа (и для Хави тоже). Хотя у него нет постоянной роли

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20 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ Surviving
За еду играть будет?
За вкусную еду, за отличные пляжи и за несколько миллионов Евро ...а главное -- за великий клуб за который он болел с детства
+29
-7
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Igor Pivovarov
Гюндоган топчик.
+13
-4
+9
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aseke
Очень рад за Илкая. Барса это мечта для многих, но он достоин.
+11
-5
+6
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войд
Ответ Алекс Самойлов
Комментарий удален модератором
0:4 на тренировочном уже забыл?)
+6
-4
+2
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Сергей Волошин
Умные слова профи...
+4
-3
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V S
Ответ aseke
Очень рад за Илкая. Барса это мечта для многих, но он достоин.
Если барса решит вопрос принятие в команду. VS.
+1
0
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Ansu Fati
Ответ Великий Алонсо
"с детства за Барсилону" угу, эмблему поцеловал уже? 🤣🤣🤣
Оо фанат автогонок пасется на ветке Барселоны)) не хочешь мою эмблему поцеловать, Алонсо?))
+1
0
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Алекс Самойлов
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don don
Ответ Леван Мкртчян
За вкусную еду, за отличные пляжи и за несколько миллионов Евро ...а главное -- за великий клуб за который он болел с детства
аххаха) там жена свое слово сказала
+4
-4
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Алекс Самойлов
Ответ войд
0:4 на тренировочном уже забыл?)
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