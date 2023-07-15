Илкай Гюндоган: «Я фанат «Барсы». У нее большой потенциал, надеюсь, мой опыт поможет молодежи выйти на новый уровень»

Илкай Гюндоган прокомментировал переход в «Барселону» в качестве свободного агента.

«Я очень рад наконец оказаться в «Барселоне». Хочу провести отличный сезон и с нетерпением жду первой игры.

Быть в «Барселоне» – это мечта, ставшая явью. Помню, когда был маленьким, смотрел матчи «Барсы» Райкарда и Гвардиолы. Я фанат «Барсы», всегда внимательно за ней следил и горжусь тем, что буду ее частью.

Ожидаю, что мы будем играть в хороший футбол. Думаю, у команды большой потенциал, тут есть очень молодые футболисты, и я верю, что мой опыт может помочь им выйти на новый уровень. Основа заложена, потенциал есть – остается только реализовать его в новом сезоне. Вот почему я приехал и намерен усердно и страстно работать», – сказал полузащитник.

Гюндоган – идеальный полузащитник для Пепа (и для Хави тоже). Хотя у него нет постоянной роли