«Барселона» почти договорилась о трансфере Ромеу за 5-6 млн евро и бонусы и хочет подписать его до среды. «Жирона» может взять Нико и Пабло Торре в аренду

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жирона Ориоль Ромеу Нико Гонсалес деньги Пабло Торре Футбол

Ориоль Ромеу близок к возвращению в «Барселону».

По данным Marca, «блауграна» близка к соглашению с «Жироной» о трансфере 31-летнего полузащитника. С фиксированной частью суммы определились (5-6 млн евро) и теперь обсуждают бонусы и возможную отправку Нико Гонсалеса и Пабло Торре в аренду.

«Барселона» хочет, чтобы Ромеу был в составе к следующей среде, когда команда отправится в турне по США.

Со статистикой выступлений хавбека можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TDB
В свое время когда он в Челси уходил я считал, что Барселона по пряла большого таланта. А он оказался ничем не примечательным футболистом
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanjario
Не понимаю этот трансфер...
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ dr. cage
Надеюсь хотя бы Ромеу сможет сыграть за Барсу уже в этом сезоне.. А не как это получилось с Роке..
Ты бы лучше за эндрика переживал, говорят он уже от денег реала с ума сошел, может и до мадрида не доехать:))
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cracatau evl
Еще один старик в команду
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Вот хоть кто-нибудь объяснит мне, зачем этот престарелый игрок Барсе? Вот зачем и нафига?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FCB1991
Ну правильно. Зачем давать шанс своим воспитанникам, когда у тебя долгов на 3 млрд. Лучше купить ещё одно полено. Очередной "гениальный" трансфер физрука. Видимо, серьёзно решил побороться за четвёртое место в группе ЛЧ.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Inside 88 LW
Или с Кундэ, Рафиньей и прочими... По сути - инфа за трансфер Витора - давно известна, он следующий сезон в аренде. Дай Бог увидеть Гюлера в Мальорке, Хетафэ и может повезет будет игроком Сосьедада.
В лучшем случае по стопам Кубо пойдет, а так второй Мор:))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жоржиньо Не Вейналдум
По такой трансферной стратегии они в следующем году подпишут за 1 миллион Далера Кузяева, а он согласится играть за 100 тысяч рублей, чтобы они не использовали восьмой рычаг
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альберт Акчурин
В чем история то? Он дуб дубом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Как бы там ни было, но нет у Хави такого качества, желания, или стремления, называйте ка хотите, возиться с молодёжью. Просто не дано.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Destro7451
не забывай, что это человек из системы барсы, которому особо не надо объяснять как играть в футбол Хави. сколько таких на рынке СА, которые не потребуют такую зп и не потребуют подписной в размере этого трансфера, в районе 30-32 лет, и будут готовы сидеть на банке когда надо
из системы, но не игравший ни за основу, ни за большие клубы в принципе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
Ответ TDB
В свое время когда он в Челси уходил я считал, что Барселона по пряла большого таланта. А он оказался ничем не примечательным футболистом
Невозможно держать в команде 22 супер топ игрока (по 2 на позицию), да еше 23-25 лет. Такое даже Сити себе не может позволить. Нижны и добротные опытные игроки, готовые сидеть в запасе и молодеж.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramal Ali
Ответ Sanjario
Не понимаю этот трансфер...
Я тоже не понимаю желании Хави
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Destro7451
Ответ Metalloid
Вот хоть кто-нибудь объяснит мне, зачем этот престарелый игрок Барсе? Вот зачем и нафига?
чел в опорную зону с опытом и в обратном направлении отдают наигрывать этот самый опыт молодых ребят. для глубины состава, чтобы играть на несколько фронтов
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Cracatau evl
Еще один старик в команду
Ох уж эти старики Бальде, Араухо, Кунде, Кристенсен, Де Йонг, Педри, Гави и Рафинья из основы
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Destro7451
Ответ Алексей Гусев
хммм, а счас и десяток возрастных и одновременно опытных ЦПЗ на рынке не осталось, спасибо Саудитам...
не забывай, что это человек из системы барсы, которому особо не надо объяснять как играть в футбол Хави. сколько таких на рынке СА, которые не потребуют такую зп и не потребуют подписной в размере этого трансфера, в районе 30-32 лет, и будут готовы сидеть на банке когда надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ FCB1991
Ну правильно. Зачем давать шанс своим воспитанникам, когда у тебя долгов на 3 млрд. Лучше купить ещё одно полено. Очередной "гениальный" трансфер физрука. Видимо, серьёзно решил побороться за четвёртое место в группе ЛЧ.
Каким воспитанникам, Нико это нулевое полено который даже в днищенской Валенсии не заиграл, Бальде и Гави основные игроки, Фати в ротации ближе к основе, где еще столько воспитанников в топ клубе? кому там играть не дают?:) Ромеу за 5 млн отличный вариант на подстраховку тем более этот сезон хорошо провел, в чем проблеиа подписать дешевого и крепкого игрока, хорошего уровня?:)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Destro7451
Ответ Алексей Гусев
с опытом? спорное утверждение, как "опытный" Пороло переходивший в Лацио.
А что, играть педри/гави по 700 матчей за сезон? или кого в опорку ты предложишь без особой потери качества против второй половины турнирной таблицы ла лиги и первых раундов кубка? плюс выход на замену для удержания
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FCB1991
Ответ Destro7451
чел в опорную зону с опытом и в обратном направлении отдают наигрывать этот самый опыт молодых ребят. для глубины состава, чтобы играть на несколько фронтов
Этот чел даже первые раунды кубка не потянет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Destro7451
чел в опорную зону с опытом и в обратном направлении отдают наигрывать этот самый опыт молодых ребят. для глубины состава, чтобы играть на несколько фронтов
с опытом? спорное утверждение, как "опытный" Пороло переходивший в Лацио.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alek88
Ответ Sanjario
Не понимаю этот трансфер...
да все понятно, у барсы нет денег, взяли за дешево проверенного воспитанника, а кессие скорее всего на выход после турне с сша за 20-30лямов. пока уладит детали контракта с клубом из сауд аравии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chelsea`s Lev
Ответ Альберт Акчурин
В чем история то? Он дуб дубом
Подтверждаю, он хоть и из Барсы, но не подошёл Челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marleson
Ответ Cracatau evl
Еще один старик в команду
Посчитай молодых. Нужен опыт плюс дёшево
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
Ответ dr. cage
Надеюсь хотя бы Ромеу сможет сыграть за Барсу уже в этом сезоне.. А не как это получилось с Роке..
Или с Кундэ, Рафиньей и прочими...
По сути - инфа за трансфер Витора - давно известна, он следующий сезон в аренде. Дай Бог увидеть Гюлера в Мальорке, Хетафэ и может повезет будет игроком Сосьедада.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chelsea`s Lev
...никогда не понимал покупки опорника в тяжёлой для клуба фин.ситуации. При 10-ти защах в составе, "двинув" кого-то из них или из своего молодняка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий