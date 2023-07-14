Ориоль Ромеу близок к возвращению в «Барселону».

По данным Marca, «блауграна» близка к соглашению с «Жироной» о трансфере 31-летнего полузащитника. С фиксированной частью суммы определились (5-6 млн евро) и теперь обсуждают бонусы и возможную отправку и в аренду.

« » хочет, чтобы был в составе к следующей среде, когда команда отправится в турне по США.

Со статистикой выступлений хавбека можно ознакомиться здесь.