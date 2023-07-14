«Барселона» почти договорилась о трансфере Ромеу за 5-6 млн евро и бонусы и хочет подписать его до среды. «Жирона» может взять Нико и Пабло Торре в аренду
Ориоль Ромеу близок к возвращению в «Барселону».
По данным Marca, «блауграна» близка к соглашению с «Жироной» о трансфере 31-летнего полузащитника. С фиксированной частью суммы определились (5-6 млн евро) и теперь обсуждают бонусы и возможную отправку Нико Гонсалеса и Пабло Торре в аренду.
«Барселона» хочет, чтобы Ромеу был в составе к следующей среде, когда команда отправится в турне по США.
Со статистикой выступлений хавбека можно ознакомиться здесь.
По сути - инфа за трансфер Витора - давно известна, он следующий сезон в аренде. Дай Бог увидеть Гюлера в Мальорке, Хетафэ и может повезет будет игроком Сосьедада.