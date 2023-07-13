Лапорта о Гюндогане: «Он выбрал «Барсу» при более выгодном предложении от «Сити» – это о многом говорит. Мы по-прежнему эталон, игроки хотят к нам»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Илкай Гюндоган Жирона Ориоль Ромеу Футбол

Президент «Барселоны» считает, что трансфер Илкая Гюндогана говорит о статусе клуба.

Гюндоган перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента, заключив контракт по схеме «2+1».

«Игроки вроде Гюндогана, который переходит из «Сити», в чем-то отвечают нашей философии. Но я думаю, преимущество таких игроков, как Ориоль Ромеу, в том, что они эту философию усвоили.

Гюндоган – еще один игрок, который значительно усилит нашу полузащиту. Тренер просил об этом с самого начала, и игрок предпочел наше предложение более выгодному контракту в «Сити», и это тоже о многом говорит. Это означает, что наш клуб по-прежнему является эталоном, игроки по-прежнему хотят к нам, несмотря на то, что на каком-то этапе мы не блистали.

Сейчас мы восстанавливаемся, и игроки видят, что мы – потенциальные кандидаты на победу. Думаю, в новом сезоне мы продолжим доминировать в Ла Лиге и будем в числе претендентов на победу в Лиге чемпионов», – сказал Жоан Лапорта.

Лапорта о Гюндогане в «Барсе»: «Он предпочел перейти в престижный клуб – деньги «Ман Сити» отошли на второй план»

Материалы по теме

75 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Илкай провел феноменальный сезон, сделал требл и решил принять новый вызов, но Жоан хочет все перевернуть в свою пользу, добавить себе вистов перед следующими выборами.
+86
-12
+74
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Нет, этот пример совсем не показательный. Вот то, что в итоге Гюлер вас не выбрал - это да, о многом говорит. Об умении вести молодых талантов, об умении вести переговоры с молодыми талантами.
А Гюндоган уже всё навыигрывал, голодным до побед никогда уже не будет по-настоящему. Эталонный игрок, но на закате карьеры. Его подписание - это удовлетворение потребности пожить в кайфе под конец карьеры, погреться на солнце, поиграть в не таком интенсивном чемпионате, порадовать жену. Это не спортивное стремление, как бы кому ни казалось. Усилит? Конечно. Но годика на полтора.
+66
-8
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
5t1ck
Конечно в Манчестере Ибицы через дорогу нет.)))
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Да просто Гюндоган выиграл все и понял, что самое время на пенсию в более тёплый климат, где уже гораздо меньше требований для футболиста. Странно, что его арабы не перехватили, но походу у него была цель остаться в Европе.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
прикольно конечно, как отсутствие идентичности в сити даже не смотря на требл позволяет таким персонажам как лапорта выражаться о них в снисходительном тоне. типа ну требл и требл, кому какое дело, а вот в барсу он пошел не смотря на то, что те больше насыпали, не смотря на то, что барса сейчас скорее генерирует рофлы, а ла лига в глобальном смысле находится в самой низшей точке общей привлекательности за последние лет 20.
+24
-17
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Игрок выбрал менее конкурентную среду, город потеплее и контракт подлиннее. А потом уже шла Барса
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митраков
Ответ Акира_1
Да просто Гюндоган выиграл все и понял, что самое время на пенсию в более тёплый климат, где уже гораздо меньше требований для футболиста. Странно, что его арабы не перехватили, но походу у него была цель остаться в Европе.
Писали, что жена хочет жить в Барсе
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ rigobersong
Т.е. признаешь величие Пепа и великого требла Сити?:)
Нет, видишь, ему не хватает «идентичности»

Как бы есть тренер долгое время, есть тактика ставшая эталоном, есть свои легенды и старожилы, но всё равно его корёжит. Потому что Сити построил стабильную систему, а Челси скачет от Лиги Чемпионов до середины таблицы и меняет состав каждое ТО.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flowhal
Ответ Очки Дани Алвеса
Нет, этот пример совсем не показательный. Вот то, что в итоге Гюлер вас не выбрал - это да, о многом говорит. Об умении вести молодых талантов, об умении вести переговоры с молодыми талантами. А Гюндоган уже всё навыигрывал, голодным до побед никогда уже не будет по-настоящему. Эталонный игрок, но на закате карьеры. Его подписание - это удовлетворение потребности пожить в кайфе под конец карьеры, погреться на солнце, поиграть в не таком интенсивном чемпионате, порадовать жену. Это не спортивное стремление, как бы кому ни казалось. Усилит? Конечно. Но годика на полтора.
Говорит что-то только то, что удобно вам? А трансфер Роке о чем говорит?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Т.е. признаешь величие Пепа и великого требла Сити?:)
требл, без сомнения, одно из величайших достижений в футболе и признаюсь, что для меня приятного мало в том, что оно все же покорилось гвардиоле. этот сити останется в истории вне зависимости от того, что тут чешет лапорта, потому что победители есть победители. примечательно то, как большинство людей отреагировало на это - абсолютно нейтрально, никто не бугуртил особо, условный скандал с расизмом от винисиуса произвел куда больше информационного шума, чем требл сити. после стольких лет непомерных трат и победа псж в лч будет восприниматься так же.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Эталон чего, простите? Того, как профукивать феноменальные возможности и огромные деньги?

У вас было лучшее поколение в вашей истории, 200+ млн евро за одного игрока (с сохранением сильной команды), поколенческая мегазвезда с диким коммерческим потенциалом, и в итоге вы оказались на грани банкротства. Эталон, блин.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Ответ Фарид Харисов
Идентичность — это вещь приходящая и уходящая. В Сити она пришла вместе с Гвардиолой. У Челси она ушла вместе с уходом Тухеля и приходом Боули. Но ведь вернётся же, наверное.
У Челси она ушла вместе с Абрамовичем.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rockys
Ответ felix-sanchez
Рофлы - это победа в чемпионате? К тому же если бы не Манчестер Сити, то хваленая Премьер Лига со своими многомиллиардными тратами не вызывала бы ничего кроме смеха. А Челси, так вообще цирк с их покупками, продажами.
Боже, как же вы все надоели со своими мерками о величии и силе команды через призму ЛЧ, где тот же самый Челси когда то выиграл Баварию, которая наголову была сильнее в том матче и в том сезоне. Еще 10 таких матчей Бавария бы выиграла, как и в прошлом сезоне Реал как минимум 10 раз проиграл и Сити и Челси по очереди. Я болею за МЮ, смотрю АПЛ, но когда Реал и Барса задавали тон всему миру со своим Эль Классико, я только восхищался ими и отдавал должное, неужели это недостойно и надо обязательно обкакать конкурентов?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ Rad0
А что, впервые что ли, футболист юзает пиковый Сити в качестве трамплина, чтобы попасть в днищенскую Барсу?
У Вас неверное понимания термина - трамплин. Трамплином не является клуб, в котором ты легенда и провел большую часть своей карьеры.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
Ответ Очки Дани Алвеса
А я не знаю, о чем говорит трансфер Роке. И не узнаю до 2024 года. Если они его подписали за 40 + 30 бонусных, то Барселона совершила очередной сомнительный трансфер.
откуда 40? публиковалось 30+31 бонусных (за голы и трофеи)
сейчас он не более сомнительный, чем Гюлер или Эдрик
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
Ответ Очки Дани Алвеса
Нет, этот пример совсем не показательный. Вот то, что в итоге Гюлер вас не выбрал - это да, о многом говорит. Об умении вести молодых талантов, об умении вести переговоры с молодыми талантами. А Гюндоган уже всё навыигрывал, голодным до побед никогда уже не будет по-настоящему. Эталонный игрок, но на закате карьеры. Его подписание - это удовлетворение потребности пожить в кайфе под конец карьеры, погреться на солнце, поиграть в не таком интенсивном чемпионате, порадовать жену. Это не спортивное стремление, как бы кому ни казалось. Усилит? Конечно. Но годика на полтора.
Гюлер не выбрал, а Роке выбрал - так всегда и бывает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ DolJun
прикольно конечно, как отсутствие идентичности в сити даже не смотря на требл позволяет таким персонажам как лапорта выражаться о них в снисходительном тоне. типа ну требл и требл, кому какое дело, а вот в барсу он пошел не смотря на то, что те больше насыпали, не смотря на то, что барса сейчас скорее генерирует рофлы, а ла лига в глобальном смысле находится в самой низшей точке общей привлекательности за последние лет 20.
С Месси и Роналду закончилась эра Ла Лиги. Там теперь остались преданные болельщики Реала и Барсы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ Экселлент
Уж лучше Лапорта, пусть 100 раз будет президентом, чем Бартомеу хоть один ещё раз
Ну тут никто не спорит, он хотя бы пытается удержать Барселону на плаву, главное чтобы следующим президентам не пришлось страдать уже от этих «временных решений». Но такого президента как Бартомеу и врагу не пожелаешь, до чего довел великий клуб.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
это типо в прошлом сезоне болелов Челси и Ливерпуля на спорце значительно было меньше
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Слушаю я Лапорту, и мне кажется, что если дать ему год времени, и неограниченный эфир на России-1, то он сможет стать президентом России.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DimaBayern
Ответ Вечно в бане
Слушаю я Лапорту, и мне кажется, что если дать ему год времени, и неограниченный эфир на России-1, то он сможет стать президентом России.
Идеально.
Слушая Лапорту о том, как он говорит, что МЫ - ЛУЧШИЙ КЛУБ МИРА, сразу вспоминается дмитрий киселёв, который ошибочно считает, что российская армия - самая сильная в мире.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
Гюндоган выиграл в "МанСити" ВСЁ и ему просто стало скучно, поехал за новым вызовом.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bob Ganiev
очередная новость для верблюдов. их лучше кормить новостями про альнаср
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxximus
Я думаю он выбрал Барселону прежде всего как город для проживания. После Манчестера будет раем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rockys
Ответ blaugrana_man
Понятие "испанский стыд" можно целиком и полностью рассматривать на высерах Лапорты: как только он открывает свой рот - сразу понимаешь, что в ближайшие 60 секунд он произнесёт отборнейшую дичь, имеющую мало чего общего с реальностью.
На то он и испанец))). По факту с вами согласен, чушь несет он, а стыдно нам)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий