Лапорта о Гюндогане: «Он выбрал «Барсу» при более выгодном предложении от «Сити» – это о многом говорит. Мы по-прежнему эталон, игроки хотят к нам»
Президент «Барселоны» считает, что трансфер Илкая Гюндогана говорит о статусе клуба.
Гюндоган перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента, заключив контракт по схеме «2+1».
«Игроки вроде Гюндогана, который переходит из «Сити», в чем-то отвечают нашей философии. Но я думаю, преимущество таких игроков, как Ориоль Ромеу, в том, что они эту философию усвоили.
Гюндоган – еще один игрок, который значительно усилит нашу полузащиту. Тренер просил об этом с самого начала, и игрок предпочел наше предложение более выгодному контракту в «Сити», и это тоже о многом говорит. Это означает, что наш клуб по-прежнему является эталоном, игроки по-прежнему хотят к нам, несмотря на то, что на каком-то этапе мы не блистали.
Сейчас мы восстанавливаемся, и игроки видят, что мы – потенциальные кандидаты на победу. Думаю, в новом сезоне мы продолжим доминировать в Ла Лиге и будем в числе претендентов на победу в Лиге чемпионов», – сказал Жоан Лапорта.
Лапорта о Гюндогане в «Барсе»: «Он предпочел перейти в престижный клуб – деньги «Ман Сити» отошли на второй план»
А Гюндоган уже всё навыигрывал, голодным до побед никогда уже не будет по-настоящему. Эталонный игрок, но на закате карьеры. Его подписание - это удовлетворение потребности пожить в кайфе под конец карьеры, погреться на солнце, поиграть в не таком интенсивном чемпионате, порадовать жену. Это не спортивное стремление, как бы кому ни казалось. Усилит? Конечно. Но годика на полтора.
Как бы есть тренер долгое время, есть тактика ставшая эталоном, есть свои легенды и старожилы, но всё равно его корёжит. Потому что Сити построил стабильную систему, а Челси скачет от Лиги Чемпионов до середины таблицы и меняет состав каждое ТО.
У вас было лучшее поколение в вашей истории, 200+ млн евро за одного игрока (с сохранением сильной команды), поколенческая мегазвезда с диким коммерческим потенциалом, и в итоге вы оказались на грани банкротства. Эталон, блин.
сейчас он не более сомнительный, чем Гюлер или Эдрик
Слушая Лапорту о том, как он говорит, что МЫ - ЛУЧШИЙ КЛУБ МИРА, сразу вспоминается дмитрий киселёв, который ошибочно считает, что российская армия - самая сильная в мире.