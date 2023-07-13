Лапорта о Гюндогане: «Он выбрал «Барсу» при более выгодном предложении от «Сити» – это о многом говорит. Мы по-прежнему эталон, игроки хотят к нам»

Президент «Барселоны» считает, что трансфер Илкая Гюндогана говорит о статусе клуба.

Гюндоган перешел в «Барселону» из « » на правах свободного агента, заключив контракт по схеме «2+1».

«Игроки вроде , который переходит из «Сити», в чем-то отвечают нашей философии. Но я думаю, преимущество таких игроков, как , в том, что они эту философию усвоили.

Гюндоган – еще один игрок, который значительно усилит нашу полузащиту. Тренер просил об этом с самого начала, и игрок предпочел наше предложение более выгодному контракту в «Сити», и это тоже о многом говорит. Это означает, что наш клуб по-прежнему является эталоном, игроки по-прежнему хотят к нам, несмотря на то, что на каком-то этапе мы не блистали.

Сейчас мы восстанавливаемся, и игроки видят, что мы – потенциальные кандидаты на победу. Думаю, в новом сезоне мы продолжим доминировать в и будем в числе претендентов на победу в Лиге чемпионов», – сказал .

Лапорта о Гюндогане в «Барсе»: «Он предпочел перейти в престижный клуб – деньги «Ман Сити» отошли на второй план»