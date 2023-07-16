«ПСЖ» предложит 90 млн евро вместе с бонусами за Влаховича. Форварду «Юве» дают 9 млн в год, он открыт к переезду в Париж

«ПСЖ» вскоре предложит 90 млн евро вместе с бонусами за Душана Влаховича.

С форвардом « » парижане готовы подписать многолетний контракт с зарплатой около 9 млн за сезон, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, « » намерен приобрести независимо от того, уйдет ли Килиан Мбаппе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сам Влахович открыт к переходу во французский клуб.