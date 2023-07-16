«ПСЖ» предложит 90 млн евро вместе с бонусами за Влаховича. Форварду «Юве» дают 9 млн в год, он открыт к переезду в Париж

Теги ПСЖ Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Душан Влахович деньги Футбол

«ПСЖ» вскоре предложит 90 млн евро вместе с бонусами за Душана Влаховича.

С форвардом «Ювентуса» парижане готовы подписать многолетний контракт с зарплатой около 9 млн за сезон, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, «ПСЖ» намерен приобрести Влаховича независимо от того, уйдет ли Килиан Мбаппе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сам Влахович открыт к переходу во французский клуб.

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5 комментариев

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RealJon
В Юве скоро устроют пир )))
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Stasinho7
Юве его запакуют и ещё Погба могут в подарок за такую сумму
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Алексей Гусев
Ответ Евгений Шазиев
раньше за такие же или меньше суммы брали величайших типа Зидана, Роналдо или Роналду, теперь каких-то ноунеймов, вот куда нужно финансовый фэйрплей - на вынос арабов из европейского футбола просто запретить арабам какое-либо участие в них
ноунеймов? Да и инфляция на месте не стоит, и даже не уменьшается)
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diger499
Ответ RealJon
В Юве скоро устроют пир )))
Пока Лукаку не приедет
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