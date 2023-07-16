«ПСЖ» предложит 90 млн евро вместе с бонусами за Влаховича. Форварду «Юве» дают 9 млн в год, он открыт к переезду в Париж
«ПСЖ» вскоре предложит 90 млн евро вместе с бонусами за Душана Влаховича.
С форвардом «Ювентуса» парижане готовы подписать многолетний контракт с зарплатой около 9 млн за сезон, сообщает журналист Альфредо Педулла.
По данным источника, «ПСЖ» намерен приобрести Влаховича независимо от того, уйдет ли Килиан Мбаппе.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сам Влахович открыт к переходу во французский клуб.
5 комментариев