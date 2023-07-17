Джака о том, как он послал фанатов «Арсенала» в 2019-м: «На таких моментах можно учиться, ты становишься сильнее. В итоге я ушел под бурные аплодисменты»

Гранит Джака вспомнил о конфликте с болельщиками «Арсенала».

В 2019 году полузащитник послал болельщиков лондонского клуба, отреагировав на свист в свой адрес. После этого инцидента швейцарец лишился капитанской повязки.

«Я был капитаном « » в 2019 году. Потом случилась эта история с фанатами. У меня никогда не было никаких проблем с ребятами и клубом – это было скорее недоразумение между мной и болельщиками. Возвращение в «Арсенал» после этого придало мне еще больше сил. Я смог показать, какой у меня характер. Я не люблю говорить о себе. Но также можно немного похвалить себя, если журналисты не очень сильно тебя хвалят (смеется).

Серьезно, на подобных моментах можно учиться. Ты становишься сильнее. В итоге я ушел под бурные аплодисменты. Это была моя цель номер один. Готов ли я стать лидером [« »]? Я бы так не сказал. Я уверен, что все равно буду совершать ошибки, и это часть нашего дела. Но, конечно, ошибок будет меньше, чем раньше», – сказал новичок клуба из Леверкузена.