Джака о том, как он послал фанатов «Арсенала» в 2019-м: «На таких моментах можно учиться, ты становишься сильнее. В итоге я ушел под бурные аплодисменты»

Теги Байер премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал болельщики Гранит Джака Футбол

Гранит Джака вспомнил о конфликте с болельщиками «Арсенала».

В 2019 году полузащитник послал болельщиков лондонского клуба, отреагировав на свист в свой адрес. После этого инцидента швейцарец лишился капитанской повязки. 

«Я был капитаном «Арсенала» в 2019 году. Потом случилась эта история с фанатами. У меня никогда не было никаких проблем с ребятами и клубом – это было скорее недоразумение между мной и болельщиками. Возвращение в «Арсенал» после этого придало мне еще больше сил. Я смог показать, какой у меня характер. Я не люблю говорить о себе. Но также можно немного похвалить себя, если журналисты не очень сильно тебя хвалят (смеется).

Серьезно, на подобных моментах можно учиться. Ты становишься сильнее. В итоге я ушел под бурные аплодисменты. Это была моя цель номер один. Готов ли я стать лидером [«Байера»]? Я бы так не сказал. Я уверен, что все равно буду совершать ошибки, и это часть нашего дела. Но, конечно, ошибок будет меньше, чем раньше», – сказал новичок клуба из Леверкузена. 

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4 комментария

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Cruel Snake
"Любая проблема - это замаскированная удача".
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Знаток Спорта
Ответ QWertY
Лучший сезон Джаки в стане охолощенных пушкарей: второе место АПЛ и 0 трофеев😂
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QWertY
Ответ Знаток Спорта
Комментарий удален модератором
Так я и не отрицаю. Для Джаки и фанов охолощенных пушкарей лучший сезона за последние лет 15 -2 место и 0 трофеев) вот он и уходит под аплодисменты
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-2
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