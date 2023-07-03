Джака близок к переходу из «Арсенала» в «Байер» за 25 млн евро (Football.London)

«Арсенал» и «Байер» почти закрыли сделку по Граниту Джаке.

Как сообщает Football.London, полузащитник близок к переходу в немецкий клуб. За него «канониры» получат 25 млн евро.

уже играл в Бундеслиге с 2012 по 2016 год, после чего переехал в . За семь сезонов он провел в чемпионате Англии 225 игр. Подробно со статистикой швейцарца можно ознакомиться здесь.