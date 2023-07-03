Джака близок к переходу из «Арсенала» в «Байер» за 25 млн евро (Football.London)

Теги Байер премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Гранит Джака деньги Футбол

«Арсенал» и «Байер» почти закрыли сделку по Граниту Джаке.

Как сообщает Football.London, полузащитник близок к переходу в немецкий клуб. За него «канониры» получат 25 млн евро.

Джака уже играл в Бундеслиге с 2012 по 2016 год, после чего переехал в АПЛ. За семь сезонов он провел в чемпионате Англии 225 игр. Подробно со статистикой швейцарца можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Не всегда всё получалось у Гранита. Чаще ничего вообще не получалось.

Но последние 2 года полностью изменил отношение к себе, спасибо ему за игру.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ ERNST
Надеюсь, что утка. Джака - топ-куолити и капитанище Арсенала, будет нужен в следующем сезоне, особенно в ЛЧ.
Не утка, уже месяца три говорят о том, что этот сезон для Джаки последний.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aibek Mak
25 млн еще и Байер🙄 новые таки разговоры идут не первый день так что все возможно. В любом случае я думаю как минимум на сезон он должен остаться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ERNST
Надеюсь, что утка. Джака - топ-куолити и капитанище Арсенала, будет нужен в следующем сезоне, особенно в ЛЧ.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dastan Zhapar Uulu
Спасибо за все. Настоящий боец и гуннер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Вот Арсеналу нужно было сразу же попытаться урвать Вирца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
после лучшего сезона в арсенале..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Лисицкий
неужели Байер нацелился все -таки в этом сезоне забрать чемпионат или лигу Европы ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий