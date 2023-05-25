Скауты «Арсенала» и «Тоттенхэма» следят за Тапсоба. «Байер» устроит только очень крупное предложение

Теги Байер премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Эдмонд Тапсоба Фабрицио Романо Футбол

Эдмонд Тапсоба может перебраться из «Байера» в АПЛ.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за защитником следят «Арсенал» и «Тоттенхэм». Клубы направляли скаутов на последние матчи леверкузенцев.

Отмечается, что «Байер» будет готов принять только очень крупное предложение.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 32 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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