Скауты «Арсенала» и «Тоттенхэма» следят за Тапсоба. «Байер» устроит только очень крупное предложение
Эдмонд Тапсоба может перебраться из «Байера» в АПЛ.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за защитником следят «Арсенал» и «Тоттенхэм». Клубы направляли скаутов на последние матчи леверкузенцев.
Отмечается, что «Байер» будет готов принять только очень крупное предложение.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 32 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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