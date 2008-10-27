Джака послал фанатов «Арсенала» после замены. Он капитан команды

Капитан Гранит Джака грубо отреагировал на свист фанатов после замены в матче 10-го тура АПЛ против (2:2), сообщает журналист Джеймс Олли.

«Это выглядит как знаковый момент для фанатов «Арсенала» и Джаки.

Его замену приветствуют аплодисментами, затем его освистывают, когда он не спеша покидает поле (вместо того, чтобы пробежаться, так как счет был 2:2).

Затем он прислонил руку к уху в знак реакции на возмущения болельщиков, выкрикнул «да пошли вы», снял футболку и отправился в подтрибунное помещение», — написал Олли.