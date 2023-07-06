«Арсенал» продал Джаку «Байеру» за 25 млн евро. Хавбек подписал контракт до 2028 года

Теги Байер премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал трансферы Гранит Джака Футбол

Гранит Джака перешел из «Арсенала» в «Байер».

Леверкузенцы объявили о заключении с полузащитником контракта до 2028 года. Как сообщалось ранее, «канониры» за швейцарца получат 25 млн евро.

Джака уже играл в Бундеслиге за гладбахскую «Боруссию» с 2012 по 2016 год, после чего переехал в АПЛ, где за семь сезонов провел 225 игр. С «Арсеналом» Гранит выиграл два Кубка Англии и два Суперкубка Англии.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Фото: bayer04.de

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43 комментария

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EmilAshikyan
5 летний контракт, 30летнему Джаке 🤔
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Сижу на факсах Барселоны
Все стороны выиграли от этого перехода
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corazón blanco
Отличная сделка для Арсенала.
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Hasan Kochinov
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Все стороны выиграли от этого перехода
Арсенал вообще не выиграл. Джака отличный футболист, и настоящий капитан команды. Его потеря в любом случае будет ощутима. Гранит захотел уйти, Арсенал на уважении отпустил.
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Antonio17
В ментальном плане это потеря потерь. Но, в любом случае Джаку можно только поблагодарить за кучу разнообразных эмоций за эти 7 лет, и пожелать удачи. Прошедший сезон сумасшедший выдал.
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Quintin07
Ответ Mykytka
Вряд ли Гранит захотел уйти, выдав лучший сезон в Арсенале. Скорее всего Артете нужен другой игрок, хотя Гранит, безусловно, выдал очень крутой сезон. Спасибо .
если верить сообщениям, жена у Гранита захотела в Германию, и клуб с игроком договорились, когда купят замену отпустят, плюс игрок договорился с Байром, и по окончании сезона ждали, как будут дела на трансферном рынке, как только с Райсом все удалили отпустили Гранита. Ему только уважение, пройти от статуса изгоя до игрока, которого отпускать было грустно, но таков футбол.
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Arima Baki
ушёл на хорошей ноте, да и большую часть денег вернул своего трансфера. удачи
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Трент Резнор
Самый дорогой гранит в истории.
+4
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Тухель
Ньюкасл, Байер и ПСЖ самые интересные команды следующего сезона. У них и интересные тренеры и интересные обновления в клубах. И могут как выстрелить, так и выстрелить себе в колено.
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Mr@k
спасибо Гранит за всё, последний сезон был лучшим
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Reservoir Cat
Артета смог найти к нему подход и оптимальную роль на поле, и Гранит расцвел в последние пару сезонов. Теперь и отпускать жаль.
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Marcus-light
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Все стороны выиграли от этого перехода
А в чем победа для Арсенала? Только заиграл нормально - и уехал за пол Тимбера
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Dj Tim
А можно покупать игроков также быстро как вы их продаете?)
Так Арсенал уже троих купил)
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Илья Лисицкий
хороший трансфер для Байера
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Джейме Ланнистер
Спасибо Граниту за все. Ни один тренер его не оставлял в запасе и ни один из них не конфликтовал с ним.
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Quintin07
Ответ EmilAshikyan
5 летний контракт, 30летнему Джаке 🤔
поиграет пол руководством Алонсо, хорошо же, а потом сам тренировать начнет со временем, почему бы и нет)
+2
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arajanarm
Байер может стать конкурентом Боруссии за второе место, а может и чемпионом станет
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Руслан Краюшкин
Хорошая сделка для Доминаторов
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Джейме Ланнистер
Ответ Mykytka
Вряд ли Гранит захотел уйти, выдав лучший сезон в Арсенале. Скорее всего Артете нужен другой игрок, хотя Гранит, безусловно, выдал очень крутой сезон. Спасибо .
Почему? У него был год контракта только. Через год никто не гарантирует длинный контракт в хорошем клубе.
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Алексей Фирстов
Спасибо за все Гранит! Последний из Венгеровского состава, не считая Холдинга)
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Константин Ключников
Джака, Гримальдо. Аспириновые круто усиляются. Решили что-то выиграть наконец?)
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Wekil Halylow
Ответ Momos
Снимаю шляпу. Сплавить бесполезного цыгана за такие деньги да еще и немцам - это надо уметь. Теперь и атмосфера в команде будет лучше: нет нужды прятать мобильники и часы в раздевалке.
последние 2 сезона он один из лидеровов команди жалько что ушёл
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kukurumbula
Наконец-то!
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Евгений Громов 22
А Байер неплохо усиливает состав , удачи Хаби )
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eyshon
Просто бомбовый прошлый сезон провел, если он в ладах со своими эмоциями, то он крутейший игрок.
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