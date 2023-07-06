«Арсенал» продал Джаку «Байеру» за 25 млн евро. Хавбек подписал контракт до 2028 года
Гранит Джака перешел из «Арсенала» в «Байер».
Леверкузенцы объявили о заключении с полузащитником контракта до 2028 года. Как сообщалось ранее, «канониры» за швейцарца получат 25 млн евро.
Джака уже играл в Бундеслиге за гладбахскую «Боруссию» с 2012 по 2016 год, после чего переехал в АПЛ, где за семь сезонов провел 225 игр. С «Арсеналом» Гранит выиграл два Кубка Англии и два Суперкубка Англии.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Фото: bayer04.de
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