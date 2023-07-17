Президент «Рубина» из Ялты о задаче во Второй лиге: «Закрепиться в тройке по итогам первого этапа»

Теги Вторая лига Биолог Кирилл Шапошников Рубин Ялта Футбол

Президент «Рубина» из Ялты рассказал о задаче клуба во Второй лиге.

В дебютном матче в российском футболе крымский клуб сыграл вничью в гостях с «Биологом» (1:1).

«Эмоции потрясающие. Во-первых, мы благодарны клубу «Биолог-Новокубанск» за теплый прием и встречу нашей команды. Соперниками мы были только на поле, а за его пределами приобрели друзей из Футбольной национальной лиги.

Очень душевный и уютный стадион, атмосфера на матче футбольная, в том числе благодаря и нескольким десяткам наших болельщиков, которые проделали путь в 700 с лишним километров из Ялты.

По игре считаю, что обе команды показали зрелищный и атакующий футбол, ничья закономерна, хотя по тому, как складывался матч, мы могли и выиграть. Но это футбол, мы рады первым очкам, тем более на выезде.

Задача – радовать болельщиков игрой и победами. И желательно закрепиться в тройке по итогам первого этапа первенства», – сказал Кирилл Шапошников.

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