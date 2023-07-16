«Ювентус» связывался с Уокером насчет перехода. Защитник «Сити» предпочитает уйти в «Баварию»
«Ювентус» проявляет интерес к Кайлу Уокеру.
По информации The Athletic, туринцы связались с защитником «Манчестер Сити» в пятницу.
Приоритетом Уокера остается переход в «Баварию», с которой, как сообщалось ранее, англичанин имеет устную договоренность. «Манчестер Сити», в свою очередь, хочет оставить Уокера в команде, поскольку в клубе считают, что будет тяжело найти игрока, который стал бы равноценной заменой Кайлу на поле и за его пределами.
Ранее стало известно, что Уокер обсудит возможный переход в «Баварию» с Пепом Гвардиолой, после чего примет окончательное решение.
Со статистикой выступлений 33-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
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