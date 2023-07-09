Почеттино о Мудрике: «Я бы хотел познакомиться с ним и разработать стратегию, которая поможет ему выйти на тот уровень, на который рассчитывал «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Маурисио Почеттино рассказал, как подойдет к работе с Михаилом Мудриком.

«Я собираюсь встретиться с ним до того, как он приедет на предсезонку. Я бы действительно хотел увидеться и познакомиться с ним, а затем вместе с тренерским штабом разработать наилучшую стратегию, которая поможет ему выйти на тот уровень, на который рассчитывал «Челси», когда подписывал его», – сказал главный тренер «Челси».

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года. Он провел 17 матчей в составе «синих» и отличился 2 результативными передачами. 

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6 комментариев

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Mikas7
удачи парню как И Головину тоже в топ клубах .
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Dimario
Ответ Александр Колосов
Стратегия - держать оборону с помощью партнёров и иногда огрызаться контратаками.
это Украина то оборону держит?)
напомнить тебе количество отвоеванной у РФ территории за последний год?
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Overkiller
Звучит как "что они купили и что мне с этим делать?"

*легендарная сценка из "Очень страшного кино" ))
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Under
Ответ Overkiller
Звучит как "что они купили и что мне с этим делать?" *легендарная сценка из "Очень страшного кино" ))
ну это в целом головняк любого нового тренера
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