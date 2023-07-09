Почеттино о Мудрике: «Я бы хотел познакомиться с ним и разработать стратегию, которая поможет ему выйти на тот уровень, на который рассчитывал «Челси»

Маурисио Почеттино рассказал, как подойдет к работе с Михаилом Мудриком.

«Я собираюсь встретиться с ним до того, как он приедет на предсезонку. Я бы действительно хотел увидеться и познакомиться с ним, а затем вместе с тренерским штабом разработать наилучшую стратегию, которая поможет ему выйти на тот уровень, на который рассчитывал «Челси», когда подписывал его», – сказал главный тренер «Челси».

перешел в « » из «Шахтера» в январе 2023 года. Он провел 17 матчей в составе «синих» и отличился 2 результативными передачами.