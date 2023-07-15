Федотов о поражении в Суперкубке: «ЦСКА должен был все решать в основное время. Не помню Акинфеева в игре»
Владимир Федотов доволен игрой ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Основное время матча ЦСКА – «Зенит» завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти выиграл петербуржский клуб – 5:4.
– Я очень горжусь командой. Только мы знаем, чего нам стоило насобирать на стартовый состав. Мы показывали очень зрелый, хороший футбол, все должны были решить в основное время.
Не хватило завершающего паса и решающего удара, надо отметить и соперника, их игру в обороне. И Мишу Кержакова, он сделал несколько сэйвов. Попадание в штангу, чуть‑чуть не повезло, не сложилось.
Мы сделали все и даже больше. Сегодня был первый опыт у молодых ребят, которые вышли и показали себя с наилучшей стороны.
– Что не получилось?
– Мы были очень надежны, помню два дальних удара в исполнении Малкома и Ду Кейроса, больше вспомнить нечего, не помню Игоря [Акинфеева] в игре. Очень обидно, но мы быстро переживем, залижем раны, нужно двигаться в путь, скоро чемпионат, – сказал тренер ЦСКА.
Удар Гайича, который Кержаков вытащил из угла.
По ходу матча были лучше Зенита, но Кержаков не дал себя пробить.
Надеюсь, трансферы будут как можно скорее.
Развивать молодежь - это хорошо, но нужно и результат делать в чемпионате.
серия пенальти - лотерея, где лучше оказался Зенит!
ЦСКА - красавцы, вперед в чемпионат!