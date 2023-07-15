Федотов о поражении в Суперкубке: «ЦСКА должен был все решать в основное время. Не помню Акинфеева в игре»

Владимир Федотов доволен игрой ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Основное время матча ЦСКА – « » завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти выиграл петербуржский клуб – 5:4.

– Я очень горжусь командой. Только мы знаем, чего нам стоило насобирать на стартовый состав. Мы показывали очень зрелый, хороший футбол, все должны были решить в основное время.

Не хватило завершающего паса и решающего удара, надо отметить и соперника, их игру в обороне. И Мишу , он сделал несколько сэйвов. Попадание в штангу, чуть‑чуть не повезло, не сложилось.

Мы сделали все и даже больше. Сегодня был первый опыт у молодых ребят, которые вышли и показали себя с наилучшей стороны.

– Что не получилось?

– Мы были очень надежны, помню два дальних удара в исполнении и Ду Кейроса, больше вспомнить нечего, не помню Игоря [ ] в игре. Очень обидно, но мы быстро переживем, залижем раны, нужно двигаться в путь, скоро чемпионат, – сказал тренер .