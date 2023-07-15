Федотов о поражении в Суперкубке: «ЦСКА должен был все решать в основное время. Не помню Акинфеева в игре»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Михаил Кержаков премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Владимир Федотов Малком Матч ТВ Ду Кейрос Футбол

Владимир Федотов доволен игрой ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Основное время матча ЦСКА – «Зенит» завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти выиграл петербуржский клуб – 5:4.

– Я очень горжусь командой. Только мы знаем, чего нам стоило насобирать на стартовый состав. Мы показывали очень зрелый, хороший футбол, все должны были решить в основное время.

Не хватило завершающего паса и решающего удара, надо отметить и соперника, их игру в обороне. И Мишу Кержакова, он сделал несколько сэйвов. Попадание в штангу, чуть‑чуть не повезло, не сложилось.

Мы сделали все и даже больше. Сегодня был первый опыт у молодых ребят, которые вышли и показали себя с наилучшей стороны.

– Что не получилось?

– Мы были очень надежны, помню два дальних удара в исполнении Малкома и Ду Кейроса, больше вспомнить нечего, не помню Игоря [Акинфеева] в игре. Очень обидно, но мы быстро переживем, залижем раны, нужно двигаться в путь, скоро чемпионат, – сказал тренер ЦСКА.

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
Как не крути ЦСКА был лучше по игре
+36
0
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Конечно, у Зенита 0 ударов в створ
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeoCSKA
Играли то нормально, только вот на дистанции одной основы не хватит, даже на треть чемпионата, а со скамейки выпустить совсем некого
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Конь Мюллера
Ответ igor.igorev
Как говорил в таких случаях Юрий Палыч, счёт на табло.
0:0?
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Так и есть, но Кержаков провёл матч жизни
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Prokuror Prokurorov
А Какие моменты были у ЦСКА кроме удара со штрафного? ЦСКА выкатил автобус на этот матч, поэтому, у обывателя может создаться впечатление, что у Зенита в этом матче ничего не получилось, но оно ложно.
Удар Мухина, который Кержаков перевел в перекладину.
Удар Гайича, который Кержаков вытащил из угла.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Петров
Федотов все соки выжимает из состава, а руководство на это смотрит и ржёт по-моему, проверяя, сможет ли человек обыграть Зенит без трансферов
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Нужно было решать, но реализация наш давний бич
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"ЦСКА"!!!
Ответ Prokuror Prokurorov
А Какие моменты были у ЦСКА кроме удара со штрафного? ЦСКА выкатил автобус на этот матч, поэтому, у обывателя может создаться впечатление, что у Зенита в этом матче ничего не получилось, но оно ложно.
Гайч, Мухин,Чалов, причём все в створ, а не по воробьям!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Спасибо команде за игру !
По ходу матча были лучше Зенита, но Кержаков не дал себя пробить.

Надеюсь, трансферы будут как можно скорее.
Развивать молодежь - это хорошо, но нужно и результат делать в чемпионате.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ LeoCSKA
Играли то нормально, только вот на дистанции одной основы не хватит, даже на треть чемпионата, а со скамейки выпустить совсем некого
У нас на основу толком не хватает
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жан Поль Бельманда
Зайнутдинов 🔝🔥
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Абрамов
ЦСКА был свежее и вариативнее. Но все равно этого не хватило. Мне кажется, Кержаков закрыл вопрос почему он номер один в Зените.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Агейкина
Хорошо, что был этот матч. Он придаст уверенности команде. Играли лучше, чем чемпион.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Абрамов
Ответ Игорь Петров
Федотов все соки выжимает из состава, а руководство на это смотрит и ржёт по-моему, проверяя, сможет ли человек обыграть Зенит без трансферов
Что Федотов молодец не поспоришь. Но видишь ли, чисто по финансовым возможностям Зенит сейчас лучше. Клуб с Невы не попадал в различные санкционные списки, в целом Газпром как спонсор значительно свободнее в инвестициях. Поэтому ЦСКА старается делать оптимальные покупки по возможностям. Но и рынок сильно перегрет из-за революции цен последнего десятилетия. Поэтому конечно не все удается и быстрых результатов не будет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Знаю только одного Владимира Федотова тренера. Сын Григория,оба -легенды ЦСКА. А этот...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя_СПб
Ответ Prokuror Prokurorov
А Какие моменты были у ЦСКА кроме удара со штрафного? ЦСКА выкатил автобус на этот матч, поэтому, у обывателя может создаться впечатление, что у Зенита в этом матче ничего не получилось, но оно ложно.
Но ведь в самом деле у Зенита ничего не получалось. Кого можно выделить? Да никого, кроме Кержа.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Егор
Ответ igor.igorev
Бедняжки, 30 матчей за 8 месяцев очень сложно сыграть. Надо ещё два состава купить. Дай денег, кстати, на эти два состава и их купят.
Травмы, не? Просадки по форме, не? Наличие конкуренции, в конце концов? Не знакомы такие понятия?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor.igorev
Ответ sd4fmwrvz8
Как не крути ЦСКА был лучше по игре
Как говорил в таких случаях Юрий Палыч, счёт на табло.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mbauer
Ответ Prokuror Prokurorov
А Какие моменты были у ЦСКА кроме удара со штрафного? ЦСКА выкатил автобус на этот матч, поэтому, у обывателя может создаться впечатление, что у Зенита в этом матче ничего не получилось, но оно ложно.
Гражданин прокурор, вы матч-то смотрели вообще? Чё вы несёте? Вам зенитовцы отвечают уже на галиматью эту)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрос Кот
Тупой Федотов комментирует тупой матч,хуже тягомотины не видел давно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Афанасьев
ни одного плохого слова не могу сказать в адрес ЦСКА - давили весь матч, ли отрее, комбинировали, бежали.
серия пенальти - лотерея, где лучше оказался Зенит!
ЦСКА - красавцы, вперед в чемпионат!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гоша Петров
Понимаю что конкретно на клуб ЦСКА наложенны санкции и покупать кого либо тяжело.Но почему хотя бы на внутреннем рынке не поработать.Скамейки у клуба нет совсем никакой,да и в основу нужно усиление.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
borodatuy
Все верно, ЦСКА играл лучше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ igor.igorev
Как говорил в таких случаях Юрий Палыч, счёт на табло.
Федотов начитался комментов дорских о себе, что он гений позиционной игры и теперь выдаёт это прессе. Позорище
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий