Семак о Фернандесе: «Лишний вес ему не мешает, это бред. Все идет по плану»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Сергей Семак опроверг слухи о лишнем весе у Марио Фернандеса.

Ранее появилась информация о том, что презентация защитника в качестве игрока «Зенита» откладывается из-за лишнего веса у футболиста. 

«Писали, что презентация откладывается из‑за лишнего веса? Это точно бред, лишний вес ему не мешает.

Что касается Фернандеса, Александр Иванович [Медведев] все сказал, все идет по плану. Будут официальные новости, будем разговаривать», – сказал главный тренер «Зенита». 

«Зенит» представит Фернандеса 17 июля. Защитник подписал контракт на 2 года (Sport24)

Гендиректор «Зенита» о лишнем весе у Фернандеса: «Глупости не комментируем. Он худее меня в три раза»

12 комментариев

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Денис Ширинов
Он ему идет, подытожил Семак
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Mihail0910
"Лишний вес ему не мешает" - Великий мотиватор!
+4
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parfumer.01
То-есть, у него есть лишний вес, но он ему не мешает…
Как уж на сковороде.
+6
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Михаил1970
Хорошего футболиста должно быть много
+3
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razoblachitel
ну так в чем дело, раз слухи про лишний вес - это бред и глупости?
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Жлобиньо
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Правда при перелетах можно жидко обделаться от такой.
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Poksman
Так нет.....или не мешает? главное как барышню не портил бы....хотя на лавке у Зенита, и Уткин хорошо смотрелся
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Ковид 07.10.52
Как-то неубедительно...
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Мартинелли
У Семака есть какой-то план, и всё идет по плану
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Олег Иванов
Всё идет по плану в строгом соответствии с графиком. Все цели трансфера будут выполнены.
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Собиратель хаоса
Ответ Mihail0910
"Лишний вес ему не мешает" - Великий мотиватор!
Конечно не мешает. Даже наоборот, мотивирует интенсивнее заниматься на тренировках!
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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