Семак о Фернандесе: «Лишний вес ему не мешает, это бред. Все идет по плану»

Сергей Семак опроверг слухи о лишнем весе у Марио Фернандеса.

Ранее появилась информация о том, что презентация защитника в качестве игрока «Зенита» откладывается из-за лишнего веса у футболиста.

«Писали, что презентация откладывается из‑за лишнего веса? Это точно бред, лишний вес ему не мешает.

Что касается Фернандеса, Александр Иванович [Медведев] все сказал, все идет по плану. Будут официальные новости, будем разговаривать», – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» представит Фернандеса 17 июля. Защитник подписал контракт на 2 года (Sport24)

Гендиректор «Зенита» о лишнем весе у Фернандеса: «Глупости не комментируем. Он худее меня в три раза»