Корнеев о Марио: «Поступает некрасиво, это мерзко. А что не так сделал «Зенит»? Он не играл в подковерные игры, переговоров за спиной у ЦСКА не было»
Игорь Корнеев считает, что Марио Фернандес поступает не лучшим образом, переходя в «Зенит».
– Считаете ли вы предательством переход Марио Фернандеса в «Зенит»?
– На мой взгляд, бразилец поступил некрасиво. Если между сторонами действовала джентльменская устная договоренность, Марио, нарушив ее, повел себя не лучшим образом. Раз человек дал слово, обязан был его держать.
И здесь речь не о пустых обещаниях, которые некоторые игроки дают в интервью, клянясь в вечной верности. ЦСКА ведь поднял Фернандеса не только в футбольном плане, но и в человеческом.
Десять лет карьеры оказались забыты в одно мгновение. Как можно было взять и пойти на поводу у агента, который просто заработал свои деньги? Для меня это немного мерзко.
– Красиво ли повел себя «Зенит» в данной ситуации?
– А что не так сделал клуб из Северной столицы? Не секрет, он давно хотел его приобрести и теперь просто воспользовался представившейся возможностью.
Петербуржцы сто процентов не играли ни в какие подковерные игры. Они увидели, что есть шанс взять Фернандеса бесплатно или с минимальной компенсацией, и сделали это.
Не было никаких переговоров за спиной у ЦСКА. «Зенит» включился в них, когда стало понятно, что Марио не вернется в столицу, – сказал бывший спортивный директор петербуржцев.
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