Корнеев о Марио: «Поступает некрасиво, это мерзко. А что не так сделал «Зенит»? Он не играл в подковерные игры, переговоров за спиной у ЦСКА не было»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Корнеев премьер-лига Россия Марио Фернандес Футбол

Игорь Корнеев считает, что Марио Фернандес поступает не лучшим образом, переходя в «Зенит».

– Считаете ли вы предательством переход Марио Фернандеса в «Зенит»?

– На мой взгляд, бразилец поступил некрасиво. Если между сторонами действовала джентльменская устная договоренность, Марио, нарушив ее, повел себя не лучшим образом. Раз человек дал слово, обязан был его держать.

И здесь речь не о пустых обещаниях, которые некоторые игроки дают в интервью, клянясь в вечной верности. ЦСКА ведь поднял Фернандеса не только в футбольном плане, но и в человеческом.

Десять лет карьеры оказались забыты в одно мгновение. Как можно было взять и пойти на поводу у агента, который просто заработал свои деньги? Для меня это немного мерзко.

– Красиво ли повел себя «Зенит» в данной ситуации?

– А что не так сделал клуб из Северной столицы? Не секрет, он давно хотел его приобрести и теперь просто воспользовался представившейся возможностью.

Петербуржцы сто процентов не играли ни в какие подковерные игры. Они увидели, что есть шанс взять Фернандеса бесплатно или с минимальной компенсацией, и сделали это.

Не было никаких переговоров за спиной у ЦСКА. «Зенит» включился в них, когда стало понятно, что Марио не вернется в столицу, – сказал бывший спортивный директор петербуржцев.

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8 комментариев

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Mark Safa
Ответ Ебздрогыч
Да у нас Зенит святой, это понятно
Комменты писать целый день я так понимаю тоже святое 😹
+10
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Mark Safa
Реально уже достали с ним, ну ушел и ушел 🤷🏽‍♂️
+3
0
+3
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Doomgoth
Ответ Mark Safa
Комменты писать целый день я так понимаю тоже святое 😹
На спортсе море аккаунтов, которые создают "движуху" в комментах, данный персонаж - один из таких. Рекламные "кейсы" сайта сами себя не закроют. CRM перед рекламодателями сам себя не выполнит.
+3
0
+3
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Поцелуй Оздоева
Ответ Ебздрогыч
Да у нас Зенит святой, это понятно
Ну у вас-то да, сразу поклоняетесь)
+1
-1
0
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