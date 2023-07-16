«Страсбур» подписал защитника Кот-Д’Ивуара Силла за рекордные 20+2 млн евро. Владельцы «Челси» купили клуб 3 недели назад

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Защитник «Брюгге» и сборной Кот-Д’Ивуара Абакар Силла перешел в «Страсбур».

Соглашение 20-летнего игрока со «Страсбуром» рассчитано на 5 лет – до 2028 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер Силла обошелся «Страсбуру» в 20+2 миллиона евро – это рекордная для клуба сумма. Ее выплатят двумя траншами по 10 миллионов евро в 2023 и 2024 году. Кроме того, «Брюгге» плучит 10% от суммы следующего трансфера игрока.

Ранее компания владельца «Челси» Тодда Боули приобрела контрольный пакет акций «Страсбура».

Со статистикой выступлений ивуарийца можно ознакомиться здесь.

Фото: rcstrasbourgalsace.fr

Боули заходит в «Страсбур». Фанаты переживают – из-за бедствий «Челси»

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4 комментария

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Акира_1
Первый пошёл!
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Игорь М.
Следующим трансфером будет Янг Траппа
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CriminalJoint62
Абакар Силла!
0
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Born is the King
Походу Боули хочет сделать Страсбург топ клубом,а не фармом Челси
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