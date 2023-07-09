ПСВ купил Ланга за 15 млн евро. Это рекордный трансфер клуба
Полузащитник Ноа Ланг перешел из «Брюгге» в ПСВ.
Эйндховенский клуб осуществил самую дорогую покупку в своей истории. По информации инсайдера Фабрицио Романо, ПСВ заплатил 15 миллионов евро за 24-летнего игрока сборной Нидерландов.
Контракт, связавший футболиста с его новым клубом, рассчитан на ближайшие пять сезонов.
В Голландии не принято покупать дорогих игроков, исключение, разве что Аякс и то, после провальных трансферов прошлого сезона там тоже задумались... Поэтому Фейеноорд не стал покупать Шимански, да и трансфер Серцяна поставлен на паузу из-за финансовых требований Краснодара.