ПСВ купил Ланга за 15 млн евро. Это рекордный трансфер клуба

Полузащитник Ноа Ланг перешел из «Брюгге» в ПСВ.

Эйндховенский клуб осуществил самую дорогую покупку в своей истории. По информации инсайдера Фабрицио Романо, заплатил 15 миллионов евро за 24-летнего игрока сборной Нидерландов.

Контракт, связавший футболиста с его новым клубом, рассчитан на ближайшие пять сезонов.

Подробную статистику можно посмотреть здесь.