ПСВ купил Ланга за 15 млн евро. Это рекордный трансфер клуба

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Брюгге высшая лига Бельгия трансферы Ноа Ланг Футбол

Полузащитник Ноа Ланг перешел из «Брюгге» в ПСВ.

Эйндховенский клуб осуществил самую дорогую покупку в своей истории. По информации инсайдера Фабрицио Романо, ПСВ заплатил 15 миллионов евро за 24-летнего игрока сборной Нидерландов.

Контракт, связавший футболиста с его новым клубом, рассчитан на ближайшие пять сезонов.

Подробную статистику Ланга можно посмотреть здесь.

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7 комментариев

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За Валенсию с 1999
Жесть. Эйндховен удивили, что не покупали никогда никого даже за 15 млн. Притом уверенно держатся на плаву всю историю. Молодцы
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Oleg Olegov
Ответ За Валенсию с 1999
Жесть. Эйндховен удивили, что не покупали никогда никого даже за 15 млн. Притом уверенно держатся на плаву всю историю. Молодцы
При том, что за них играли такие дорогие звезды, как Ромарио, Роналдо, Ван Нистелрой и Никифоров.
+6
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RealJon
по тихоньку, уровень составов ПСВ, Аякса и Файноорда становится равными
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KNVB Oranje
Брандс конечно хорош, продолжает укреплять состав, Ноа интересный игрок, правда с характером проблемы. Но надеюсь повзрослеет и характер утихомирит
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За Валенсию с 1999
Ответ Oleg Olegov
При том, что за них играли такие дорогие звезды, как Ромарио, Роналдо, Ван Нистелрой и Никифоров.
Хохлова забыл))
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Akille Varzi
Ответ За Валенсию с 1999
Жесть. Эйндховен удивили, что не покупали никогда никого даже за 15 млн. Притом уверенно держатся на плаву всю историю. Молодцы
Это, что у Фейеноорда самый дорогой трансфер на вход был в прошлом сезоне - купили словака Ханко за 8,3М евро... у АЗ самый дорогой 7,0М евро...
В Голландии не принято покупать дорогих игроков, исключение, разве что Аякс и то, после провальных трансферов прошлого сезона там тоже задумались... Поэтому Фейеноорд не стал покупать Шимански, да и трансфер Серцяна поставлен на паузу из-за финансовых требований Краснодара.
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