Владельцы «Челси» купили контрольный пакет акций «Страсбура»

Теги Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция бизнес Страсбур Тодд Боули Футбол

Владельцы «Челси» приобрели французский клуб.

Как сообщает RMC Sport, сегодня президент «Страсбура» Марк Келли представил перед компанией DNCG проект приобретения акций клуба новыми инвесторами. Келлер также провел переговоры о сохранении поста президента клуба, покупатели приняли эту просьбу.

Компания DNCG, возглавляемая Тоддом Боули, владеет английским «Челси» и поддерживается инвестиционным фондом Clearlake Capital. По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, владельцы лондонского клуба приобрели контрольный пакет акций «Страсбура» – около 100%. 

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31 комментарий

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bevooch
Ответ LaffyTaffy
А они поедут в такую пердь?
Прекрасный французский город на границе с Германией. Сами вы "пердь".
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London.is.blue
Отличные новости.
Молодняк будут обкатывать, типа Касадеи и Андрея.
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Филипп Петров
Кстати, владелец Вегаса, который выиграл Кубок Стэнли в этом году, в ушедшем сезоне приобрёл Борнмут и Лорьян из Франции.

После покупки уже была инфа о странных сделках по обмену игроков между клубами, словно один из них (очевидно, Лорьян) будет использоваться как фарм. Возможно, с Челси увидим то же самое
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Амин Чич
Стажировка для Лэмпарда
+6
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фанат Ска хабаровска
Следующая новость: Мадуэке, Фофана и Кукурелья переходят в Страсбур
+7
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#SharkTeam
Ответ Любезный Коссутий
отличная новость. будет куда ссылать тех, кто не помещается в раздевалку
Похоже купить клуб оказалось дешевле чем построить вторую раздевалку на стэмфорде
+3
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Любезный Коссутий
отличная новость. будет куда ссылать тех, кто не помещается в раздевалку
+3
0
+3
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soyznik
Ответ фанат Ска хабаровска
Следующая новость: Мадуэке, Фофана и Кукурелья переходят в Страсбур
Мадуэке будущее Челси уже сейчас.
+2
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sebastian1410
ФИФА решила ограничить количество аренд из одного клуба. Челси, который отдает по 40 игроков в аренду, для обхода покупает клуб. Обкатывать молодежь теперь будут в Страсбуре
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*MVP*
Ответ soyznik
Мадуэке будущее Челси уже сейчас.
пока что огромные сомнения в этом
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#SharkTeam
Ответ London.is.blue
Отличные новости. Молодняк будут обкатывать, типа Касадеи и Андрея.
А Михайло?
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Любезный Коссутий
Ответ soyznik
Мадуэке будущее Челси уже сейчас.
это будущее, в прямом эфире, заруинил пару убойных момента, в игре с Чехией
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Kanonir152
Прощай, Страсбург
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Любезный Коссутий
Ответ Амин Чич
Стажировка для Лэмпарда
зимой принимать основной актив, как-никак
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Bashibuzuck
Ответ #SharkTeam
А Михайло?
Михайло с рыбацким обозом на Москву ушел😁
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Vedved
Ответ bevooch
Прекрасный французский город на границе с Германией. Сами вы "пердь".
Думаю, имелась ввиду футбольная пердь)
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Vedved
Ответ LaffyTaffy
А они поедут в такую пердь?
А их будет кто-то спрашивать?)
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Newsprom
Они решили кончить весь европейский футбол?
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sebastian1410
Ответ #SharkTeam
Есть вообще в этом реальный смысл, столько игроков в аренду отдавать? Вроде никто больше так не чудит
Если держат столько игроков на контракте, то видимо есть смысл) У Аталанты больше 50 игроков в арендах, у Ювентуса тоже много. Теперь многие пойдут по схемам Сити Групп и Ред Булла. Будут между своими клубами гонять футболистов.
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Bashibuzuck
Ответ фанат Ска хабаровска
Следующая новость: Мадуэке, Фофана и Кукурелья переходят в Страсбур
Ага, а Челси в Чемпионшип
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MstAndreev
Боули в магазине: "Заверните Нкунку и Страсбур. Можно одним чеком"
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*MVP*
Ответ soyznik
по статистике он лучший игрок Челси в атаке (я не про Г+п) за второе часть сезона.
не знаю, про какую статистику вы пишете, но чисто визуально чувак играет без головы. очень часто идет в дриблинг ради дриблинга, упираясь в защитников.
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soyznik
Ответ *MVP*
пока что огромные сомнения в этом
по статистике он лучший игрок Челси в атаке (я не про Г+п) за второе часть сезона.
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serbolthwatson
Страсбургские болельщики, сочувствую, впрочем, вам и раньше легко не было
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bulldozer
Появляется новая мода. Владеть не просто клубами, а франшизами.
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