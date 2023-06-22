Владельцы «Челси» купили контрольный пакет акций «Страсбура»

Владельцы «Челси» приобрели французский клуб.

Как сообщает RMC Sport, сегодня президент « » Марк Келли представил перед компанией DNCG проект приобретения акций клуба новыми инвесторами. Келлер также провел переговоры о сохранении поста президента клуба, покупатели приняли эту просьбу.

Компания DNCG, возглавляемая , владеет английским « » и поддерживается инвестиционным фондом Clearlake Capital. По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, владельцы лондонского клуба приобрели контрольный пакет акций «Страсбура» – около 100%.