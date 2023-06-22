Владельцы «Челси» купили контрольный пакет акций «Страсбура»
Владельцы «Челси» приобрели французский клуб.
Как сообщает RMC Sport, сегодня президент «Страсбура» Марк Келли представил перед компанией DNCG проект приобретения акций клуба новыми инвесторами. Келлер также провел переговоры о сохранении поста президента клуба, покупатели приняли эту просьбу.
Компания DNCG, возглавляемая Тоддом Боули, владеет английским «Челси» и поддерживается инвестиционным фондом Clearlake Capital. По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, владельцы лондонского клуба приобрели контрольный пакет акций «Страсбура» – около 100%.
Молодняк будут обкатывать, типа Касадеи и Андрея.
После покупки уже была инфа о странных сделках по обмену игроков между клубами, словно один из них (очевидно, Лорьян) будет использоваться как фарм. Возможно, с Челси увидим то же самое