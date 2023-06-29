Виейра может возглавить «Страсбур». Владельцы «Челси» купили контрольный пакет акций клуба ранее

Теги Тулуза Патрик Виейра Челси лига 1 Франция высшая лига Бельгия Страсбур Карел Герартс Филипп Монтанье Юнион Тодд Боули Футбол

Патрик Виейра может возглавить «Страсбур».

По информации L’Équipe, Виейра является фаворитом на пост главного тренера «Страсбура». Ранее занимавший эту должность Фредерик Антонетти покинул клуб, несмотря на сохранение места в Лиге 1.

Ранее компания владельца «Челси» Тодда Боули приобрела контрольный пакет акций «Страсбура». В шорт-лист тренеров, составленных новым руководством, помимо Виейра, вошли Филипп Монтанье, покинувший «Тулузу» в конце сезона, и экс-тренер бельгийского «Юниона» Карел Герартс.

Однако от кандидатуры Герартса решено было отказаться, поскольку руководство «Страсбура» ищет франкоязычного тренера, а Монтанье, по словам его окружения, намерен взять перерыв в работе.

Последним клубом в тренерской карьере Патрика Виейра был «Кристал Пэлас», который он покинул в марте после 12 матчей подряд без побед.

Боули заходит в «Страсбур». Фанаты переживают – из-за бедствий

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Кстати, Виейра вполне годный тренер. Лучше чем Анри или кто там ещё из темнокожих хочет в топ-клуб?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Опять всю колоду из чёрных вальтов соберёт?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Френк Лэмпард: "Я что для вас, шутка?"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий