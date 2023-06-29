Виейра может возглавить «Страсбур». Владельцы «Челси» купили контрольный пакет акций клуба ранее

Патрик Виейра может возглавить «Страсбур».

По информации L’Équipe, Виейра является фаворитом на пост главного тренера «Страсбура». Ранее занимавший эту должность Фредерик Антонетти покинул клуб, несмотря на сохранение места в Лиге 1.

Ранее компания владельца « » приобрела контрольный пакет акций «Страсбура». В шорт-лист тренеров, составленных новым руководством, помимо Виейра, вошли , покинувший «Тулузу» в конце сезона, и экс-тренер бельгийского « » Карел Герартс.

Однако от кандидатуры Герартса решено было отказаться, поскольку руководство « » ищет франкоязычного тренера, а Монтанье, по словам его окружения, намерен взять перерыв в работе.

Последним клубом в тренерской карьере Патрика Виейра был «Кристал Пэлас», который он покинул в марте после 12 матчей подряд без побед.

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