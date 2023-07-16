Мостовой о Суперкубке: «Не нужно сразу бить пенальти — пусть играют дополнительное время. Футболисты получают большие деньги»

Александр Мостовой предложил ввести овертайм в матчах за OLIMPBET Суперкубок России.

Накануне « » выиграл этот трофей, победив (0:0, 5:4 по пен.).

— Я считаю, что не нужно сразу бить пенальти — пусть играют еще 30 минут. Это ведь гораздо интереснее для зрителей — на поле выходят новые игроки и с учетом того, что футболисты уже подуставшие, могут появиться опасные моменты.

Вот выпустили игрока на замену в конце матча – и что он там успел сделать? Провести на поле две минуты? А представьте такую картину — выходит на замену молодой парень и забивает победный мяч в дополнительное время! Он же это на всю жизнь запомнит.

— Может, организаторы сделали это, потому что считают, что команды еще не набрали форму?

— Да, возможно, но не думаю, что это было бы критично для футболистов отбегать еще 30 минут. Все же ради этого они каждый день тренируются и получают большие деньги, — сказал экс-игрок сборной России.