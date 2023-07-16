Мостовой о Суперкубке: «Не нужно сразу бить пенальти — пусть играют дополнительное время. Футболисты получают большие деньги»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой OLIMPBET Суперкубок России регламент Футбол

Александр Мостовой предложил ввести овертайм в матчах за OLIMPBET Суперкубок России.

Накануне «Зенит» выиграл этот трофей, победив ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.).

— Я считаю, что не нужно сразу бить пенальти — пусть играют еще 30 минут. Это ведь гораздо интереснее для зрителей — на поле выходят новые игроки и с учетом того, что футболисты уже подуставшие, могут появиться опасные моменты.

Вот выпустили игрока на замену в конце матча – и что он там успел сделать? Провести на поле две минуты? А представьте такую картину — выходит на замену молодой парень и забивает победный мяч в дополнительное время! Он же это на всю жизнь запомнит.

— Может, организаторы сделали это, потому что считают, что команды еще не набрали форму?

— Да, возможно, но не думаю, что это было бы критично для футболистов отбегать еще 30 минут. Все же ради этого они каждый день тренируются и получают большие деньги, — сказал экс-игрок сборной России.

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23 комментария

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Любовь Мелехова
Ответ Артем Гладских
Согласен с Андреем, Нужно давать дополнительное время, если будет ничья !
Это не Андрей, это Александр Мостовой!
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Виталий Желтоусов
как ни странно, но в этот раз он прав - почему то во всех наших кубковых турнирах отменили дополнительное время.
+4
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+4
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Why always me?!
В английском Суперкубке или Community Shield тоже сразу пенальти бьют. И в Кубке английской лиги тоже. Так что это не только в России.
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Bartez1986
Мостовой о лицензии тренера - нужно выдавать сразу, если 1000 раз почеканил мяч
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G-Mack
Ответ amur.
Сам и играй... ещё полчаса эту лабуду смотреть пришлось бы... а вчера вообще лучше бы одни пенальти были
Ну, Александр Мостовой и играл в отличие от вчерашних футболеров и очень хорошо играл. А так нафиг пенальти. Золотой гол тогда уж
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MishaFCZ
Не ну раз царь сказал…
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Любовь Мелехова
Ответ Артем Гладских
спасибо, что исправили . не правильно подумал.(
Царь в футболе.)
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Артем Гладских
Ответ Любовь Мелехова
Это не Андрей, это Александр Мостовой!
спасибо, что исправили . не правильно подумал.(
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АРХАТ
Ответ Святослав Федорович
ощущение, что человек никогда не играл и не понимает, что очень сложно играть не набрав форму 120 минут. все живые люди, зачастую ещё под нагрузками. какой кайф смотреть, как они тягают ноги в овертаймах?
Раньше играли доп.время, а сейчас такие нежные стали
С курортов сразу на суперкубок отправили)
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Buharoid
Ответ Святослав Федорович
ощущение, что человек никогда не играл и не понимает, что очень сложно играть не набрав форму 120 минут. все живые люди, зачастую ещё под нагрузками. какой кайф смотреть, как они тягают ноги в овертаймах?
Мостовой-то как раз играл, причем в гораздо более жёстких графиках, чем наши лимитные принцессы.
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Святослав Федорович
Ответ Vlad Zakirov
ТАм в командах нат игроков больше? Изменить регламент по заменам и делов то.
чтобы можно было делать 12 замен. и всего делов
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АРХАТ
Ответ Виталий Желтоусов
как ни странно, но в этот раз он прав - почему то во всех наших кубковых турнирах отменили дополнительное время.
Тем более в еврокубках не играют, чемпионат всего 30 туров (а не 38 как в АПЛ) сил много должно быть
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СкептикК
Ответ Виталий Желтоусов
как ни странно, но в этот раз он прав - почему то во всех наших кубковых турнирах отменили дополнительное время.
Как вы не понимаете? Люди очень устают в еврокубках и в ответственных матчах за сборную.
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Balt
Не вижу смысла в доп. времени по-крайней мере в матчах на уровне национальных кубков. Ну сыграли 90-минут плюс добавленого в общей сумме минут на 7-8, не выявили победителя, ну можно сразу к послематчевым пенальти приступать. В Англии такое давно практикуется.
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Кот болотный
А если б выиграл ЦСКА по пенальти - надо бы было доп.время играть?
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amur.
Сам и играй... ещё полчаса эту лабуду смотреть пришлось бы... а вчера вообще лучше бы одни пенальти были
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Vlad Zakirov
Нужно давать дополнительное время, если и оно не решило исход матча, назначать следующую переигровку через несколько дней -этож суперкубок по футболу, а не по пенальти/кстати по ним тоже можно провести турнир /быстро и зрелищно, но это уже не футбол.
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Садковский Ян
В следующий раз предложит, как в хоккее до гола играть, чтобы зрители на весь сезон насмотрелись безголового футбола, а игроки к первому туру не смогли выйти на поле
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Святослав Федорович
ощущение, что человек никогда не играл и не понимает, что очень сложно играть не набрав форму 120 минут. все живые люди, зачастую ещё под нагрузками. какой кайф смотреть, как они тягают ноги в овертаймах?
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Удар Кержакова
Мостовой не спит, всё о рос.футболе думает. 8 утра и уже новость от него.
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