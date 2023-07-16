Юрий Семин: «ЦСКА может конкурировать с «Зенитом». Усилит атаку – сможет бороться за золото»

Теги ЦСКА Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Владимир Федотов Футбол

Юрий Семин дал оценку ЦСКА после поражения команды в игре за OLIMPBET Суперкубок России.

«В целом сегодня было на что посмотреть, хоть это и только начало сезона, команды не сыграны, кондиции не набраны. Несмотря на все это, команды смогли показать хороший уровень. По игре ЦСКА был даже интереснее «Зенита», у них было чуть больше моментов.

Думаю, ЦСКА может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Это показал и прошлый сезон.

ЦСКА нужно усилить атаку, и тогда команда Федотова сможет бороться с «Зенитом» за золотые медали», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дурачок
Усилить атаку ЦСКА сможет только в том случае, если в Антонио Заболотного вселится дух Эдсона Арантиса ду Насименту. Ну, или на худой конец, Валерия Газзаева.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Юрий Палыч все верно говорит: нужен хороший нападающий в пару к Феде, потому что играть на острие с Заболотным - это очень сложно…
Да, Антон тот еще работяга на поле, но он не выполняет основную задачу форварда - забивать голы.

ЦСКА уже который год нужен забивной форвард в пару к Чалову.
Надеюсь, в этот раз руководство «разродится» хорошим нападающим.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Velirpa
самое главное, чтоб Юр Палычу хватало на дорогое дефицитное бухлишко.
Хватает, не беспокойся. Алкашом никогда не был, один из лучших футбольных российских тренеров,уважаемых даже за рубежом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Именно поэтому сливают Медину и ходят слухи об уходе Карраскаля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kahn01
Как будто дело в атаке. Зенит без нападающего по сути играет, и дальше что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Кирилл
Юрий Палыч все верно говорит: нужен хороший нападающий в пару к Феде, потому что играть на острие с Заболотным - это очень сложно… Да, Антон тот еще работяга на поле, но он не выполняет основную задачу форварда - забивать голы. ЦСКА уже который год нужен забивной форвард в пару к Чалову. Надеюсь, в этот раз руководство «разродится» хорошим нападающим.
Там даже Вагнер Лав в своём нынешнем состоянии забьет больше Забы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий