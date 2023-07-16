Юрий Семин: «ЦСКА может конкурировать с «Зенитом». Усилит атаку – сможет бороться за золото»

Юрий Семин дал оценку ЦСКА после поражения команды в игре за OLIMPBET Суперкубок России.

«В целом сегодня было на что посмотреть, хоть это и только начало сезона, команды не сыграны, кондиции не набраны. Несмотря на все это, команды смогли показать хороший уровень. По игре ЦСКА был даже интереснее « », у них было чуть больше моментов.

Думаю, может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Это показал и прошлый сезон.

ЦСКА нужно усилить атаку, и тогда команда сможет бороться с «Зенитом» за золотые медали», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».