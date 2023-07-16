Юрий Семин: «ЦСКА может конкурировать с «Зенитом». Усилит атаку – сможет бороться за золото»
Юрий Семин дал оценку ЦСКА после поражения команды в игре за OLIMPBET Суперкубок России.
«В целом сегодня было на что посмотреть, хоть это и только начало сезона, команды не сыграны, кондиции не набраны. Несмотря на все это, команды смогли показать хороший уровень. По игре ЦСКА был даже интереснее «Зенита», у них было чуть больше моментов.
Думаю, ЦСКА может конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Это показал и прошлый сезон.
ЦСКА нужно усилить атаку, и тогда команда Федотова сможет бороться с «Зенитом» за золотые медали», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Да, Антон тот еще работяга на поле, но он не выполняет основную задачу форварда - забивать голы.
ЦСКА уже который год нужен забивной форвард в пару к Чалову.
Надеюсь, в этот раз руководство «разродится» хорошим нападающим.