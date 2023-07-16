Карасев о работе на матче «Зенита» с ЦСКА: «Сложно нас в чем-то упрекнуть – старались держать уровень единоборств, давали бороться»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи OLIMPBET Суперкубок России Сергей Карасев Футбол

Сергей Карасев оценил работу своей судейской бригады на матче «Зенит» – ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.).

Команды встречались в рамках OLIMPBET  Суперкубка России.

— Было много борьбы и стыков, насколько тяжело было держать игру под контролем?

— Сложно нас в чем-то упрекнуть – мы старались держать уровень единоборств, давали бороться. Как только градус поднимался, мы старались вернуть контроль.

Думаю, можно занести в актив такую работу, — сказал арбитр.

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3 комментария

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Любовь Мелехова
Да, борьбы было много, особенно Зе болотный старался! Так и норовил кого-нибудь в спину толкнуть. А хотелось посмотреть красивый футбол.
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Andre Remati
Мне показалось, что слишком жёстко в центре поля играли в первом тайме - наступы и толчки главным образом. Грубостей вроде серьёзных не было, но именно из-за жёстких единоборств стычка и произошла в конце первого тайма. Я думаю, что для того, чтобы футбол был более смотрибильным в России, нужно планку допустимых единоборств несколько понизить.
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