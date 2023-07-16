Карасев о работе на матче «Зенита» с ЦСКА: «Сложно нас в чем-то упрекнуть – старались держать уровень единоборств, давали бороться»

Сергей Карасев оценил работу своей судейской бригады на матче «Зенит» – ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.).

Команды встречались в рамках OLIMPBET Суперкубка России.

— Было много борьбы и стыков, насколько тяжело было держать игру под контролем?

— Сложно нас в чем-то упрекнуть – мы старались держать уровень единоборств, давали бороться. Как только градус поднимался, мы старались вернуть контроль.

Думаю, можно занести в актив такую работу, — сказал арбитр.