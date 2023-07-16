Аршавин о голе Ренана паненкой: «Говорит о том, что он ментально силен, не боится рисковать. У него потрясающие данные»

Андрей Аршавин оценил победный гол защитника «Зенита» Роберта Ренана с пенальти паненкой.

Бразилец отличился в серии 11-метровых в матче за против ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.).

— По игре ЦСКА был ближе к победе, Миша [Кержаков] сохранил интригу до серии пенальти и отбил два удара.

— исполнял последний удар в стиле Паненки.

— Говорит о том, что он ментально силен, не боится рисковать. У него потрясающие данные, талант, атакующие качества иногда превалируют над оборонительными.

Малком играл не на своей позиции, начал справа, перешел в центр, у него было мало пространства, трудно было себя проявить.

ЦСКА необходимо приобретать игроков. Когда вместо Дивеева выходит Набабкин, качество разное. При всем уважении нужно усиление, уверен, оно будет, но вопрос — насколько хорошее и как быстро, — сказал заместитель гендиректора « ».