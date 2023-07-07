Хаби Алонсо – главный кандидат «Реала» на замену Анчелотти в 2024-м

Теги Байер Карло Анчелотти Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Футбол

Назван главный кандидат на замену Карло Анчелотти в «Реале».

Как пишет журналист Bild Кристиан Фальк в колонке для CaughtOffside, им является Хаби Алонсо, который сейчас работает с «Байером».

«Хаби Алонсо – главный кандидат на замену Карло Анчелотти в 2024 году. Такие идеи были и этим летом, но Алонсо занял очень четкую позицию. Он сообщил «Байеру», что не уйдет этим летом, потому что знает, что еще неопытен. Также он сказал, что не поставит клуб в такое положение.

Но в 2024-м причин не будет, если «Реал» сделает запрос. Конечно, он заинтересован, и «Байер» знает, что существует вариант, при котором «Реал» придет за ним. Думаю, сейчас у него наилучшие шансы на эту работу», – написал Фальк.

Отмечается, что на должность в «Реале» также будет претендовать Юлиан Нагельсманн.

Ранее стало известно, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024-го.

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50 комментариев

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Причёска Бэйла
Ответ GuruFutbola
Чаби должен закончить дело старого ботлера и добить автобусный середняк)
Добьёт каталонский банкрот, в этом нет сомнений)
+27
-8
+19
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Black Phoenix
А если Алонсо обосрётся с Байером в нынешнем сезоне, провалится по всем фронтам - для Реала это не будет помехой?)

P.S

Задолбали уже этими ярлыками с главными кандидатами НА СЛЕДУЮЩИЙ сезон. Вы сначала доживите до него.
+18
-4
+14
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Причёска Бэйла
Будет хозяином Чапи)
+20
-9
+11
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Билли Херрингтон
Ответ rigobersong
мне тут божился один, что рауля подтянут:))🤣🤣🤣
«Скоро Месси вернётся на спотифай»😂😂😂
+6
-1
+5
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Причёска Бэйла
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Персонаж с твоей авы скоро снова по привычке положит хет-трик на спотифае)
+8
-4
+4
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Ena Therapy
Ну если стрельнет с Байером в этом сезоне , то почему бы и нет , причем свой .На самом деле выбор то небольшой . Рауль , но он еще скорее всего не готов ,к такому уровню. Но или третий заход Зизу , тем более если черепашку купят. А других кандидатов пока не вижу
+4
0
+4
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kaka10
Ответ Black Phoenix
А если Алонсо обосрётся с Байером в нынешнем сезоне, провалится по всем фронтам - для Реала это не будет помехой?) P.S Задолбали уже этими ярлыками с главными кандидатами НА СЛЕДУЮЩИЙ сезон. Вы сначала доживите до него.
открой форточку, душно очень
+5
-2
+3
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Артём Поддубный
хватит ли авторитета тренировать Реал? интересно на это посмотреть конечно. ну от нагельсмана я б тоже не отказался, он топ тренер с новыми идеями.
+3
0
+3
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Asker Nourusov
если Анчи уйдет, думаю Хаби хороший кандидат будет для Мадрида ( думаю все у него получится)
+3
-1
+2
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Артём Поддубный
Ответ Ena Therapy
Ну если стрельнет с Байером в этом сезоне , то почему бы и нет , причем свой .На самом деле выбор то небольшой . Рауль , но он еще скорее всего не готов ,к такому уровню. Но или третий заход Зизу , тем более если черепашку купят. А других кандидатов пока не вижу
кандидатов на рынке уйма.
+2
0
+2
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Артём Поддубный
Ответ angliiskiilion
севен Хага бы в Реал, навёл бы шороху
если честно то вообще не испытываю к нему симпатии
+2
0
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Zemanuha
Если сравнивать его с Раулем, то я за Алонсо. Алонсо и футболистом был очень умный.
+2
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Melnikov1968
Хаби хороший вариант!!! С харизмой тренер.
+1
0
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Владимир Самсонов
Ответ Причёска Бэйла
Будет хозяином Чапи)
А вы уверены, что Хави будет в Барсе через сезон?
+1
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bel01
Алонсо был главным мозгом на поле в Реале эпохи Мауриньо. Помню, хоть и болельщик Барсы, как просто наслаждался его игрой тогда.
Уверен, что и тренером Мадрида будет как минимум неплохим.
+1
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Vavalle
ждем Хаби против Хави
+1
0
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angliiskiilion
Ответ Артём Поддубный
хватит ли авторитета тренировать Реал? интересно на это посмотреть конечно. ну от нагельсмана я б тоже не отказался, он топ тренер с новыми идеями.
севен Хага бы в Реал, навёл бы шороху
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Қырықбай Ұзақбайұлы
У Алонсо есть качество, которое я чаще замечаю у немцев – он знает свой уровень и не хочет работать там, где его уровень не соответствует требованиям. И к деньгам, кажется, более равнодушен, чем многие люди в футболе. То, что он говорил руководству Байера о своей неопытности, похоже на правду. Хаби не придет в Реал, если не чувствует себя достойным для этой работы. И ни дня не задержится, если поймет, что не справляется.
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Kaka_GOAT
Хаби Алонсо научить всем забить с центра поля
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ДЖИН
Это хорошая новость. Чемп мы значит точно сможет выйграть снова.
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Игорь Новиков
Анчи вернётся через 2 года за ещё одной ЛЧ))
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bangura00
Лучше бы Жозе пригласили!
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Кино Музыка
Надеюсь, у него получится. Тасовать игроков как Хави точно не будет)
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GuruFutbola
Ответ Причёска Бэйла
Добьёт каталонский банкрот, в этом нет сомнений)
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Dikki Shelton
За год многое может измениться. Оба варианта довольно сомнительны Стоит подумать о других кандидатурах.
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