Назван главный кандидат на замену Карло Анчелотти в «Реале».

Как пишет журналист Bild Кристиан Фальк в колонке для CaughtOffside, им является Хаби Алонсо, который сейчас работает с « ».

« – главный кандидат на замену в 2024 году. Такие идеи были и этим летом, но Алонсо занял очень четкую позицию. Он сообщил «Байеру», что не уйдет этим летом, потому что знает, что еще неопытен. Также он сказал, что не поставит клуб в такое положение.

Но в 2024-м причин не будет, если «Реал» сделает запрос. Конечно, он заинтересован, и «Байер» знает, что существует вариант, при котором «Реал» придет за ним. Думаю, сейчас у него наилучшие шансы на эту работу», – написал Фальк.

Отмечается, что на должность в « » также будет претендовать Юлиан Нагельсманн.

Ранее стало известно, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024-го.