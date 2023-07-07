Хаби Алонсо – главный кандидат «Реала» на замену Анчелотти в 2024-м
Назван главный кандидат на замену Карло Анчелотти в «Реале».
Как пишет журналист Bild Кристиан Фальк в колонке для CaughtOffside, им является Хаби Алонсо, который сейчас работает с «Байером».
«Хаби Алонсо – главный кандидат на замену Карло Анчелотти в 2024 году. Такие идеи были и этим летом, но Алонсо занял очень четкую позицию. Он сообщил «Байеру», что не уйдет этим летом, потому что знает, что еще неопытен. Также он сказал, что не поставит клуб в такое положение.
Но в 2024-м причин не будет, если «Реал» сделает запрос. Конечно, он заинтересован, и «Байер» знает, что существует вариант, при котором «Реал» придет за ним. Думаю, сейчас у него наилучшие шансы на эту работу», – написал Фальк.
Отмечается, что на должность в «Реале» также будет претендовать Юлиан Нагельсманн.
Ранее стало известно, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024-го.
P.S
Задолбали уже этими ярлыками с главными кандидатами НА СЛЕДУЮЩИЙ сезон. Вы сначала доживите до него.
Уверен, что и тренером Мадрида будет как минимум неплохим.