Анчелотти грозит суд за сокрытие доходов от имиджевых прав в 2014-м. Тренер не задекларировал 400 тысяч евро

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига происшествия деньги Футбол

Карло Анчелотти обвиняется в попытке уйти от уплаты налогов.

Как передает Marca со ссылкой на El Mundo, главный тренер «Реала», скорее всего, предстанет перед судом по делу о махинациях.

Судья Мария Инмакулада Лова пришла к выводу, что итальянец не задекларировал 386 361 евро – сумму, полученную в качестве дохода от использования имиджевых прав в 2014 году.

В то же время установлена невиновность Анчелотти по второму делу о налоговом мошенничестве – за 2015-й год.

В 2021 году сообщалось, что тренер попал в список крупных должников, составленный испанской налоговой службой.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Такое ощущение, что испанской налоговой все должны:/
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trick00
Ответ Burel
ничего. Перес отмажет в своём карманном мадридском суде
Главный фанат Мадридского Реала тут как тут:)
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshalericsson1357
В итоге окажется, что испанская налоговая - мафия, которой не занесли и она начала разборки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий