Анчелотти грозит суд за сокрытие доходов от имиджевых прав в 2014-м. Тренер не задекларировал 400 тысяч евро
Карло Анчелотти обвиняется в попытке уйти от уплаты налогов.
Как передает Marca со ссылкой на El Mundo, главный тренер «Реала», скорее всего, предстанет перед судом по делу о махинациях.
Судья Мария Инмакулада Лова пришла к выводу, что итальянец не задекларировал 386 361 евро – сумму, полученную в качестве дохода от использования имиджевых прав в 2014 году.
В то же время установлена невиновность Анчелотти по второму делу о налоговом мошенничестве – за 2015-й год.
В 2021 году сообщалось, что тренер попал в список крупных должников, составленный испанской налоговой службой.
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