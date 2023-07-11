Анчелотти грозит суд за сокрытие доходов от имиджевых прав в 2014-м. Тренер не задекларировал 400 тысяч евро

Карло Анчелотти обвиняется в попытке уйти от уплаты налогов.

Как передает Marca со ссылкой на El Mundo, главный тренер « », скорее всего, предстанет перед судом по делу о махинациях.

Судья Мария Инмакулада Лова пришла к выводу, что итальянец не задекларировал 386 361 евро – сумму, полученную в качестве дохода от использования имиджевых прав в 2014 году.

В то же время установлена невиновность по второму делу о налоговом мошенничестве – за 2015-й год.

В 2021 году сообщалось, что тренер попал в список крупных должников, составленный испанской налоговой службой.