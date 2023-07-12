Кейн убежден, что может выиграть ЛЧ с «Баварией» и Тухелем. Харри хочет только в немецкий клуб

Харри Кейн считает, что Томас Тухель поможет ему выиграть Лигу чемпионов.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, форвард убежден в том, что сможет добиться победы в еврокубковом турнире в составе «Баварии» и под руководством немецкого специалиста.

Футболист « » дал всем сторонам понять, что хочет перейти в «Баварию». Другие клубы не рассматриваются. Между Кейном и мюнхенцами уже есть соглашение.

Со статистикой выступлений 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.