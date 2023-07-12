Кейн убежден, что может выиграть ЛЧ с «Баварией» и Тухелем. Харри хочет только в немецкий клуб

Теги Бавария премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Тоттенхэм Томас Тухель Харри Кейн Футбол

Харри Кейн считает, что Томас Тухель поможет ему выиграть Лигу чемпионов.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, форвард убежден в том, что сможет добиться победы в еврокубковом турнире в составе «Баварии» и под руководством немецкого специалиста.

Футболист «Тоттенхэма» дал всем сторонам понять, что хочет перейти в «Баварию». Другие клубы не рассматриваются. Между Кейном и мюнхенцами уже есть соглашение.

Со статистикой выступлений 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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заратустра-будрайтис
Ответ Tiestorzn17
Тухель топ и давно это доказал. Особенно ярко было видно в Челси, когда сменил Лэмпарда, команда за 2 недели будто играть научилась.
Еще лучше стало видно когда его на Поттера поменяли
+17
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+17
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azt3c14
Mia san Mia💪💪💪
+16
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Burel
Думаю, Леви сдастся за сотку. Иначе через год в клуб АПЛ бесплатно
+11
-2
+9
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Tiestorzn17
Тухель топ и давно это доказал. Особенно ярко было видно в Челси, когда сменил Лэмпарда, команда за 2 недели будто играть научилась.
+8
-2
+6
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BZB
Только не дай опять слабину, Харри!
+5
-1
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Диер Ташкент
Хорошая сделка будет для Баварии
+5
-1
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Qqq
Ответ Тимур Идрисов
это потрясающая новость, я обескуражен
это не новость, брат, это пост журналиста, близкого к Баварии. сколько здесь правды, мы не знаем

ну и "уверен, что выиграю лч" звучит бредово, ни у кого в здравом уме не может быть такой уверенности, даже у Реала
+4
0
+4
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Gorg
да детка
+5
-2
+3
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Tristan...
Ответ заратустра-будрайтис
Еще лучше стало видно когда его на Поттера поменяли
А ещё лучше, когда сменил Нагельсмана
+3
0
+3
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AnMe
Ответ llolishe
Сомнительно Учитывая последнюю победную ЛЧ Баварки где Баварка играла только одну полуфинальную игру из-за ковида
В любом случае Бавария одна из самых топовых команд.
+3
-1
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заратустра-будрайтис
Ответ llolishe
Сомнительно Учитывая последнюю победную ЛЧ Баварки где Баварка играла только одну полуфинальную игру из-за ковида
И выиграла ее 3-0?
+2
0
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Remedy
Таких новостей про Кейна и Мбаппе, (ничем неподкрепленными), можно наштамповать тысячи, чем собственно и занимается спортc..
+2
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Луис ван Гаал
Бавария - не немецкий, а баварский футбольный клуб. Надо понимать специфику
+1
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Shadow1882
О, снова этот придворный мюнхенский журналист
+1
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Расул Сабиров
очень правильно думает,для победы в лч нужно ещё пол ведра удачи,но пусть это будет до краёв переполненным 🪣🍀
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Ateş Muratoglu
Харри нужен покой. Ему в пенсию надо а не в Баварию
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Тимур Идрисов
это потрясающая новость, я обескуражен
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Ulugbek Usbaev
Надеюсь что он перейдёт в Баварию.
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#SharkTeam
Очень спорно, конечно. Бавария в ближайшие сезоны не видится фаворитом, а время у Кейна есть?
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Манковский
Тухлый просто машина по трофеям.
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Direct free kick
Ответ Elkorazon01
А что птж брал лигу чемпионов?
Стяуа, Црвена Звезда брали тогда, а пивоварня нет. Унижаясь в финалах против АВ и Порту. Мир не вращается вокруг ПСЖ
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Elkorazon01
Ответ Direct free kick
Стяуа, Црвена Звезда брали тогда, а пивоварня нет. Унижаясь в финалах против АВ и Порту. Мир не вращается вокруг ПСЖ
Причем тут ЦЗ и Стяуа? Тут речь о пари транс жермене🤣у Баварии 6 ушастых,а сколько у птж?
Имя фамилия ,Че кайф + этот аккаунт сколько у тебя их?
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Direct free kick
Ответ Elkorazon01
Причем тут ЦЗ и Стяуа? Тут речь о пари транс жермене🤣у Баварии 6 ушастых,а сколько у птж? Имя фамилия ,Че кайф + этот аккаунт сколько у тебя их?
Ше кайф армянофоб, не уважаю его, Имя Фамилия умнейший человек
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NottinghamForest79
супер ХАРРИ
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Манковский
Ответ Tiestorzn17
Тухель топ и давно это доказал. Особенно ярко было видно в Челси, когда сменил Лэмпарда, команда за 2 недели будто играть научилась.
Чем он доказал? Что его увольняют каждые два года или то что за 13 лет тренерской карьеры лигу он брал лишь с ПСЖ (там сложно не выиграть).

Можешь включать понос про ЛЧ с Челси (эта карта давно бита).
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