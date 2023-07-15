Чистяков о победе в Суперкубке: «Кержаков на высоте, спас «Зенит». Матч у нас не очень получился»

Теги ЦСКА Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Дмитрий Чистяков Футбол

Дмитрия Чистяков отметил игру вратаря Михаила Кержакова победы над ЦСКА.

Основное время встречи за OLIMPBET Суперкубок России завершилось 0:0. В серии пенальти выиграл «Зенит» – 5:4, Кержаков отразил два удара.

«Честно говоря, наверное, не очень получился у нас матч сегодня. Не знаю, разберем. Настраивались совсем по‑другому.

Чуть‑чуть тяжеловато было, так как первая игра. Кержаков на высоте, нас спас. С очередным титулом», – сказал защитник «Зенита».

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4 комментария

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IceBear27
Раньше вся команда исправляла ляпы Кержакова. Сегодня же Миша вытащил отвратительно играющую команду)
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Сергей Жарковский
Скажу честно это матч Миши Кержакова!👏
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Роман Олегов
Ради такой серии пенальти стоило посмотреть этот унылый матч)
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Удар Кержакова
Ответ IceBear27
Раньше вся команда исправляла ляпы Кержакова. Сегодня же Миша вытащил отвратительно играющую команду)
Лучше и не скажешь.Герой матча.
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