Чистяков о победе в Суперкубке: «Кержаков на высоте, спас «Зенит». Матч у нас не очень получился»

Дмитрия Чистяков отметил игру вратаря Михаила Кержакова победы над ЦСКА.

Основное время встречи за OLIMPBET Суперкубок России завершилось 0:0. В серии пенальти выиграл «Зенит» – 5:4, Кержаков отразил два удара.

«Честно говоря, наверное, не очень получился у нас матч сегодня. Не знаю, разберем. Настраивались совсем по‑другому.

Чуть‑чуть тяжеловато было, так как первая игра. Кержаков на высоте, нас спас. С очередным титулом», – сказал защитник «Зенита».