Семак о победе в Суперкубке: «ЦСКА создал больше моментов. Но игра забудется, а результат останется»

Сергей Семак оценил победу «Зенита» над ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

« создал больше моментов. Мы немного не справились.

Мы предполагали, что у ЦСКА будет много длинных передач, борьбы, подборы, фланговые передачи. В паре моментов мы неубедительно сыграли в обороне.

В остальном – типичная кубковая игра, в которой качество футбола было невысоким, обе команды позволили создать минимум моментов. Серия пенальти добавила эмоций, которых не хватило по ходу игры.

Было у нас два матч‑пойнта – слава богу, один реализовали. Тяжелейшая игра, но игра забудется, а результат останется. Еще один титул в копилку клуба.

Удар Ренана в стиле Паненки – единственный удар, который не мог смотреть, отвернулся.

В последней трети матча движения, качества, свежести не хватало. Лидеры находятся в разном состоянии, через такие матчи будем готовиться к сезону», – сказал главный тренер « ».