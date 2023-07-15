Семак о победе в Суперкубке: «ЦСКА создал больше моментов. Но игра забудется, а результат останется»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Матч ТВ Футбол

Сергей Семак оценил победу «Зенита» над ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«ЦСКА создал больше моментов. Мы немного не справились.

Мы предполагали, что у ЦСКА будет много длинных передач, борьбы, подборы, фланговые передачи. В паре моментов мы неубедительно сыграли в обороне.

В остальном – типичная кубковая игра, в которой качество футбола было невысоким, обе команды позволили создать минимум моментов. Серия пенальти добавила эмоций, которых не хватило по ходу игры.

Было у нас два матч‑пойнта – слава богу, один реализовали. Тяжелейшая игра, но игра забудется, а результат останется. Еще один титул в копилку клуба.

Удар Ренана в стиле Паненки – единственный удар, который не мог смотреть, отвернулся.

В последней трети матча движения, качества, свежести не хватало. Лидеры находятся в разном состоянии, через такие матчи будем готовиться к сезону», – сказал главный тренер «Зенита».

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19 комментариев

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Семен Забоев
только Миша и был готов)
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Trash Talking
Будем честны, Зенит спасло отсутствие экстра-таймов. ЦСКА мог бы закинуть гол и засушить. На данный момент Зенит выглядит слабее ЦСКА, но мне кажется, дальше по сезону армейцы как раз начнут свой скилл терять, а Зенит как всегда набирать с каждой игрой. Особенно после этой победы.
+10
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Flashzzz
Ответ PIT-BUL
Думаю ещё пару бразилов подпишите и норм будет. Не отчаивайся физрук
Не обижайся ты так)
+8
-2
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Артём Назмутдинов
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Да, в поле сегодня ЦСКА был сильнее, но все решил класс вратарей.
жестко ты пытаешься унизить Акинфеева, уже под несколькими постами . Только твои слова ничего не стоят
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tony
Ничего, по ходу сезона еще могут набрать. Там и Вендел подтянется, скрипя зубами, либо новичка купят, который его и заменит.
+3
-2
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analogia
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Да, в поле сегодня ЦСКА был сильнее, но все решил класс вратарей.
Класс вратарей ? Что за смехотворная попытка задень уровень Акинфеева ?) А класс тех, кто бьет по мячу, ничего не решает ?)
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heathen
Если посмотреть на статистику владения мячом, да и по самой игре видно, что цЫска всей командой в обороне стояли (аля Бердыев), конечно, пару моментов будет на контратаках.
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Deca
удар Ренана - Феде Смолову наглядный учебник
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мутятя
Отскочили. За два последних матча с ЦСКА ни одного удара в створ ворот.
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Михаил Рыбкин
Ответ Burel
распиаренный Конифеев даже такому мешку, как Кержаков, проиграл серию
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Алексей Кузнецов
Ответ Михаил Рыбкин
Распиаренный? Вам там реально какой то чип с ноткой микроцефалии внедряют в ряды питерской помойки?
Это болельщик "Спартака", печальное зрелище.
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Алексей Ильин
Ответ tony
Ничего, по ходу сезона еще могут набрать. Там и Вендел подтянется, скрипя зубами, либо новичка купят, который его и заменит.
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Артур Ганненко
Ответ Trash Talking
Будем честны, Зенит спасло отсутствие экстра-таймов. ЦСКА мог бы закинуть гол и засушить. На данный момент Зенит выглядит слабее ЦСКА, но мне кажется, дальше по сезону армейцы как раз начнут свой скилл терять, а Зенит как всегда набирать с каждой игрой. Особенно после этой победы.
Не факт. Учитывая, что со скамейкой у ЦСКА проблемы, доп время могло сложиться сложно для армейцев, усилять игру совсем неким
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