«Ливерпуль» запросил 10 млн фунтов за Хендерсона у «Аль-Иттифака». Саудовцы хотели получить хавбека бесплатно

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак деньги Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» хочет получить от «Аль-Иттифака» компенсацию за переход Джордана Хендерсона.

Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб запросил у саудовцев 10 млн фунтов за Хендерсона.

Отмечается, что «Аль-Иттифак» рассчитывал получить Хендерсона бесплатно, но «Ливерпуль» настаивает на выплате 10 млн фунтов.

Переговоры продолжаются, стороны ждут окончательного решения игрока.

Ранее стало известно, что Хендерсон склоняется к переходу в «Аль-Иттифак», тренером которого недавно стал Стивен Джеррард. Джордану предлагают зарплату в 4 раза выше, чем в «Ливерпуле».

Полузащитник перешел в «Ливерпуль» в 2011 году и стал капитаном команды после ухода Джеррарда в 2015-м.

В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах «Ливерпуля», в 23 матчах АПЛ он вышел в старте. Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь.

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30 комментариев

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Vadiay
Что значит - бесплатно? Он что, свободный агент? Да и а какие-такие заслуги этому Аль-Иттифаку отдавать игрока бесплатно?
+53
-2
+51
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Aggrrist
Ответ Anton Kurkin
как игрок уже не тянет на уровень Ливерпуля
Что аж играл в 43 матчах
+22
0
+22
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David Aprasidze
Клопп превратил среднего брита со смешным бегом в топ футболиста. Пеп потратил бы очередные 70 млн
+29
-12
+17
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eftomolgy
Ответ David Aprasidze
Клопп превратил среднего брита со смешным бегом в топ футболиста. Пеп потратил бы очередные 70 млн
Клопп конечно сильно прокачал его, но задатки хорошего игрока были видны ещё при Далглише
+13
0
+13
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llolishe
Если это ускорит трансфер Тюрама то хорошо
+8
-1
+7
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liv6
Совсем даром отдают, хорошие отношения важнее денег
+4
0
+4
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vladimir.kostrichko
Ответ Vadiay
Что значит - бесплатно? Он что, свободный агент? Да и а какие-такие заслуги этому Аль-Иттифаку отдавать игрока бесплатно?
Может они еще обижены,что Ливерпуль не доплатил сам....
А по факту для саудовцев Хендо стоит минимум 25 лямов.
+8
-5
+3
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Vavalle
Ну десять мало, ребят. Если предлагают столько то нужно оставлять, на поле и в раздевалке как капитан больше пользы принесет
+1
0
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Mārtiņš Kalniņš
Ответ David Aprasidze
Клопп превратил среднего брита со смешным бегом в топ футболиста. Пеп потратил бы очередные 70 млн
Тиаго, Кейта, Окс весь сезон на травмах, Байчетич под конец тоже, Джонс, Фабиньё былы ужасны. Вот и старина Хендо сыграл 43 игры и не надо забывать что он любимчик Клопа)))
+1
0
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David Aprasidze
Ответ Aggrrist
Что аж играл в 43 матчах
Будучи единственным пз в строе. Кроме старика Милнера.
+4
-3
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Snid
Ответ Бухгалтер2021
колбасные смешные
Веткой ошибся, счетовод.
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Vadiay
Ответ llolishe
Если это ускорит трансфер Тюрама то хорошо
Читал ещё, что за Фаба могут 40 млн предложить. Если махнуть Хендерсона и Фабиньо на Тюрама+Лавию, то было бы вполне хорошо.
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The Best
Ответ ман сити фейк
Это значит даже саудовцы умеют торговать в отличии от Челси Боули и МЮ
Ну так Челси сейчас пытается договориться по Кайседо,могли бы его взять за 100 млн и всё но понимают что это слишком дорого за игрока у которого один топ сезон.А то что саудовцы взяли игроков Челси за копейки это тоже можно объяснить тем что все прекрасно понимали что Челси нужно продавать игроков и Челси в такой ситуации не может диктовать условия (с Хаверцом разве что удалось немного поднять цену и всё).
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Anton Kurkin
Ответ Aggrrist
Что аж играл в 43 матчах
да хоть в 70 матчах, был выбор? постоянно толпа втлазарете сидела
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Buzya
Так и запишем: у саудитов нет 10 лямов на игрока....
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Хадижат Абдулаева
Минимум 15
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Бухгалтер2021
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колбасные смешные
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Денис Давыдов
если учитывать что могут продать и Фаба, что вряд ли, то почти новый центр будет.
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gangs
Ну так как показывает практика, все кто уходил от Клопповского Ливерпуля, в других клубах оказались полными днарями. Видимо, саудовцы в курсе про это.
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Денис Давыдов
но за 10 млн, я считаю надо было Хендо оставлять, он больше пользы принес бы за 2 года контракта, при этом зп у него далеко не самая большая, если и продавать то и сумма должна быть соответствующая, тем более саудитам. Но если Клопп согласен, то ок.
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Денис Давыдов
в смысле бесплатно, даже за 10 это считай бесплатно 🤣
надо было 30 требовать
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Vatikan
Сменные деньги для них
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Snid
Лесом пусть идут. Там целая группа игроков уже свободными ушли.
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Виталий А.
Это несерьёзно!☝️
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Aggrrist
Топ приобретение для СА.
Ливерпуль потеряет универсала и ключевого игрока полузащиты, и лидера. Но видимо Клопп уже смотрит на него как на Милнера в прошлые сезоны.
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