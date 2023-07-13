«Ливерпуль» запросил 10 млн фунтов за Хендерсона у «Аль-Иттифака». Саудовцы хотели получить хавбека бесплатно
«Ливерпуль» хочет получить от «Аль-Иттифака» компенсацию за переход Джордана Хендерсона.
Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб запросил у саудовцев 10 млн фунтов за Хендерсона.
Отмечается, что «Аль-Иттифак» рассчитывал получить Хендерсона бесплатно, но «Ливерпуль» настаивает на выплате 10 млн фунтов.
Переговоры продолжаются, стороны ждут окончательного решения игрока.
Ранее стало известно, что Хендерсон склоняется к переходу в «Аль-Иттифак», тренером которого недавно стал Стивен Джеррард. Джордану предлагают зарплату в 4 раза выше, чем в «Ливерпуле».
Полузащитник перешел в «Ливерпуль» в 2011 году и стал капитаном команды после ухода Джеррарда в 2015-м.
В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах «Ливерпуля», в 23 матчах АПЛ он вышел в старте. Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь.
А по факту для саудовцев Хендо стоит минимум 25 лямов.
надо было 30 требовать
Ливерпуль потеряет универсала и ключевого игрока полузащиты, и лидера. Но видимо Клопп уже смотрит на него как на Милнера в прошлые сезоны.