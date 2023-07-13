«Ливерпуль» запросил 10 млн фунтов за Хендерсона у «Аль-Иттифака». Саудовцы хотели получить хавбека бесплатно

«Ливерпуль» хочет получить от «Аль-Иттифака» компенсацию за переход Джордана Хендерсона.

Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб запросил у саудовцев 10 млн фунтов за .

Отмечается, что « » рассчитывал получить Хендерсона бесплатно, но «Ливерпуль» настаивает на выплате 10 млн фунтов.

Переговоры продолжаются, стороны ждут окончательного решения игрока.

Ранее стало известно, что Хендерсон склоняется к переходу в «Аль-Иттифак», тренером которого недавно стал Стивен Джеррард. Джордану предлагают зарплату в 4 раза выше, чем в « ».

Полузащитник перешел в «Ливерпуль» в 2011 году и стал капитаном команды после ухода Джеррарда в 2015-м.

В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах «Ливерпуля», в 23 матчах он вышел в старте. Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь.