Филлипс ждет освобождения отца из тюрьмы: «Он мог попросить меня о машине, доме, о чем угодно. Но он сказал, что хочет только путешествовать по миру и смотреть, как я играю в футбол»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кэлвин Филлипс Футбол

Кэлвин Филлипс высказался о тюремном заключении своего отца.

Марк, отец полузащитника «Манчестер Сити», отбывает 12-летний срок в тюрьме Западного Йоркшира. За ним числятся преступления, связанные с насилием и наркотиками. Футболист навестил отца пару месяцев назад. 

«Кажется, я увидел его впервые за 6 лет. Честно говоря, это было так, как будто я никогда не расставался с ним. Он выглядел немного старше и все такое, но все было так же, как в тот день, когда я видел его в последний раз. Мы посмеялись, поговорили о футболе, он сказал, как он гордится мной.

Он чувствует себя так, словно вторгается в нашу жизнь, потому что его не было рядом на протяжении всего нашего детства. Он не хочет отнимать у нас время, но я всегда говорю, чтобы он звонил если ему нужно будет поговорить. Мой папа из тех людей, которые вбивают себе в голову какую-то мысль – например, что он вторгается в чью-то жизнь.

Мы поговорили, и после этого он не звонил два-три месяца. После того, как я навестил его, конечно, я сказал, чтобы он обязательно мне позвонил. С тех пор он не звонил.

Просто он так себя чувствует, такой он человек. У меня никогда не было проблем с нашими отношениями. Я бы хотел, чтобы он был на свободе, в безопасном доме и мог приходить и наблюдать. Мне придется подождать.

Конечно, я упоминал о том, что буду присматривать за ним. Чтобы убедиться, что он в безопасности, чтобы его сразу не отправили обратно в тюрьму, как это было в прошлом. Он мог попросить меня о чем угодно: о машине, доме, о чем угодно. Он сказал, что все, чего он хочет, – это иметь возможность путешествовать по миру и смотреть, как я играю в футбол. Очевидно, с этим я могу помочь», – сказал Филлипс.

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14 комментариев

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Муканов Арманбек
Надеюсь Менди рассказал отцу Келвина какой тот крутой футболист
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David Aprasidze
С юристами Сити отец был бы на свободе.
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fellx
Ответ David Aprasidze
С юристами Сити отец был бы на свободе.
С поддержкой вышки ПСЖ он мог бы выиграть Кубок Мира
+9
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Геннадий Тёкин
Почитал, прослезился...не папа, а просто ангел.
+3
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зак
Риборегда на пенсию близких, хочет поехать на матч бчк и упасть в ноги Месси..
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окечуква
Лихой человек этот папенька Филлипса. Вышел и тут же сел аж на 12 лет. Это надо быть знатным интеллигентом.
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Kosolapyu
видимо легче купить дом и машину..
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Cearvm
С игрой Филлипса в футбол самое сложное)
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ман сити фейк
как будто фильм смотрел с Морганом Фриманом
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