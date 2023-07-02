«Ньюкасл» хочет арендовать Филлипса и Галлахера. Переговоры с «Саутгемптоном» по Ливраменто в тупике
«Ньюкасл» интересуется Конором Галлахером.
Как сообщает The Telegraph, «сороки» хотят подписать двух полузащитников, и футболист «Челси» входит в число основных кандидатов. Также они следят за ситуацией Кэлвина Филлипса, испытывающего недостаток игровой практики в «Манчестер Сити», на случай, если ему разрешат искать новую команду.
В связи с ограниченностью бюджета «Ньюкасл» хочет арендовать этих игроков, а не купить.
Также у клуба возникли проблемы в переговорах с «Саутгемптоном» по защитнику Валентино Ливраменто. За 20-летнего англичанина просят свыше 30 млн фунтов – больше, чем «Ньюкасл» готов заплатить. «Сороки» могут отказаться от дальнейшей работы над сделкой.
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