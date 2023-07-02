«Ньюкасл» хочет арендовать Филлипса и Галлахера. Переговоры с «Саутгемптоном» по Ливраменто в тупике

Теги Челси Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Кэлвин Филлипс Конор Галлахер Валентино Ливраменто Футбол

«Ньюкасл» интересуется Конором Галлахером.

Как сообщает The Telegraph, «сороки» хотят подписать двух полузащитников, и футболист «Челси» входит в число основных кандидатов. Также они следят за ситуацией Кэлвина Филлипса, испытывающего недостаток игровой практики в «Манчестер Сити», на случай, если ему разрешат искать новую команду.

В связи с ограниченностью бюджета «Ньюкасл» хочет арендовать этих игроков, а не купить.

Также у клуба возникли проблемы в переговорах с «Саутгемптоном» по защитнику Валентино Ливраменто. За 20-летнего англичанина просят свыше 30 млн фунтов – больше, чем «Ньюкасл» готов заплатить. «Сороки» могут отказаться от дальнейшей работы над сделкой.

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5 комментариев

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*MVP*
и какой смысл Челси отдавать работягу Галлахера, причем в аренду, если у них в полузащите и так недобор?
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Ahmad Munir
Ответ *MVP*
и какой смысл Челси отдавать работягу Галлахера, причем в аренду, если у них в полузащите и так недобор?
Какой смысл Ньюкаслу брать молодого игрока в аренду? Чтобы прокачать ему скиллы и вернуть конкуренту? Там возможно имеется ввиду аренда с правом выкупа, чтобы заплатить в следующем году, ибо сейчас денег мало
+2
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Айрат Ситдиков
Ответ RealJon
этот Саутгемптон наверное не собирается продавать никого, и за Лавию спросят больше 50лямов, вот и протянулся сделка по Ливраменто, и Теллу не отпускали в Бернли, а он бедный так хотел вернуться
Так там выплаты от апл хорошие даже тем, кто вылетел. Могут обратно вернуться, если начнут плохо играть в шипе, то тогда и придется отпускать, мне кажется
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