«Ньюкасл» хочет арендовать Филлипса и Галлахера. Переговоры с «Саутгемптоном» по Ливраменто в тупике

«Ньюкасл» интересуется Конором Галлахером.

Как сообщает The Telegraph, «сороки» хотят подписать двух полузащитников, и футболист « » входит в число основных кандидатов. Также они следят за ситуацией , испытывающего недостаток игровой практики в « », на случай, если ему разрешат искать новую команду.

В связи с ограниченностью бюджета «Ньюкасл» хочет арендовать этих игроков, а не купить.

Также у клуба возникли проблемы в переговорах с « » по защитнику Валентино Ливраменто. За 20-летнего англичанина просят свыше 30 млн фунтов – больше, чем « » готов заплатить. «Сороки» могут отказаться от дальнейшей работы над сделкой.