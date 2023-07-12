Филлипс о трудностях в «Ман Сити»: «Я вышел на полчаса против «Лестера» и сыграл просто дерьмово. Был так разочарован собой, что заплакал»
Кэлвин Филлипс рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в «Манчестер Сити».
Полузащитник рассказал об эмоциях, которые испытал, выйдя на замену в матче 31-го тура АПЛ против «Лестера» (3:1). Кэлвин отыграл 37 минут.
«Я вышел на замену в матче между «Ман Сити» и «Лестером», вышел примерно на полчаса и сыграл просто дерьмово. Это единственный раз, когда я был расстроен ситуацией. Помню, как ехал домой. Я был так разочарован собой, что начал плакать.
Я написал сообщение Марсело Бьелсе и спросил, можем ли мы поговорить. Он ответил мне где-то через пять часов. Думаю, сообщение мне отправил его переводчик, но оно звучало так: «Да, я хотел бы поговорить с тобой». Так что переводчик позвонил мне, и мы поговорили.
Это было здорово. Он просто сказал, что у меня есть способности, все просто зависит от уверенности и позитивного настроя. После того разговора я был настолько позитивным, насколько мог.
Я справился с этим, а в конце сезона получил награду в виде требла. Это было приятно», – сказал Филлипс.
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