Филлипс о трудностях в «Ман Сити»: «Я вышел на полчаса против «Лестера» и сыграл просто дерьмово. Был так разочарован собой, что заплакал»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лестер Марсело Бьелса Кэлвин Филлипс Футбол

Кэлвин Филлипс рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в «Манчестер Сити».

Полузащитник рассказал об эмоциях, которые испытал, выйдя на замену в матче 31-го тура АПЛ против «Лестера» (3:1). Кэлвин отыграл 37 минут.

«Я вышел на замену в матче между «Ман Сити» и «Лестером», вышел примерно на полчаса и сыграл просто дерьмово. Это единственный раз, когда я был расстроен ситуацией. Помню, как ехал домой. Я был так разочарован собой, что начал плакать.

Я написал сообщение Марсело Бьелсе и спросил, можем ли мы поговорить. Он ответил мне где-то через пять часов. Думаю, сообщение мне отправил его переводчик, но оно звучало так: «Да, я хотел бы поговорить с тобой». Так что переводчик позвонил мне, и мы поговорили.

Это было здорово. Он просто сказал, что у меня есть способности, все просто зависит от уверенности и позитивного настроя. После того разговора я был настолько позитивным, насколько мог.

Я справился с этим, а в конце сезона получил награду в виде требла. Это было приятно», – сказал Филлипс.

Филлипс о словах Пепа про лишний вес после ЧМ: «Его не было, но Гвардиола посчитал иначе. Было тяжеловато это принять»

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7 комментариев

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rigobersong
Я не понимаю, почему новость про МС, а Должун не первый отписался, за что ему деньги платят?:))
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Marcus-light
Хитрец, мог бы Гвардиолу потревожить. А он сразу к учителю
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Sergey Kuznetsov
ну плакать нужно было, когда принял решение перейти в Сити при живом Родри)
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Leroy Sane 18/19
Ответ rigobersong
Я не понимаю, почему новость про МС, а Должун не первый отписался, за что ему деньги платят?:))
он на ветках Страсбурга
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ abrusevshii chechen
Зина всех заразил
Филлипс пришёл уже когда Зинченко перешел в арсенал. думай перед тем как пихать эту тупую шутку
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