Филлипс ориентируется на Грилиша после неудачного сезона в «Сити»: «Знаю, как много он трудился. Думаю, мы похожи»

Кэлвин Филлипс ориентируется на Джека Грилиша после неудачного первого сезона в «Ман Сити».

– В этой ситуации вы можете положиться на Джека Грилиша?

– Да, однозначно. Мы с Джеком знакомы много лет, наши карьерные пути очень схожи. Я знаю, как много он трудился, чтобы сделать то, что ему удалось в прошлом сезоне. Его семья очень похожа на мою – они постоянно поддерживают его, это отличные люди.

Так что я смотрю на Джека, на путь, который он прошел в прошлом сезоне, на то, как он вырос в футбольном плане. Вы в каждом интервью можете увидеть, какой он отличный парень.

Грилиш – очень простой человек. Я просто смотрю на него и думаю, что мы похожи. Так что, надеюсь, следующий сезон будет хорошим для меня, и я наконец-то смогу начать строить свою карьеру в «Ман Сити» и отплатить клубу. Все-таки я был травмирован и не так много играл.

– Теперь вы еще сильнее настроены на успех в « »?

– Да, конечно. Это одно из главных моих желаний. Ближе к концу сезона я хотел сделать все правильно. Теперь я гораздо больше работаю в зале, чуть больше тренируюсь. И я хотел этого сам. В ходе этой предсезонки я тоже стараюсь приходить чуть раньше, чтобы лучше подготовиться, – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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