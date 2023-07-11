Филлипс о словах Пепа про лишний вес после ЧМ: «Его не было, но Гвардиола посчитал иначе. Было тяжеловато это принять»

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Лидс Пеп Гвардиола Кэлвин Филлипс Футбол

Кэлвину Филлипсу были неприятны комментарии о лишнем весе после чемпионата мира в Катаре.

После ЧМ-2022, где Филлипс выступал за сборную Англии, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что полузащитник вернулся с лишним весом.

«У меня не было лишнего веса, но, тренер, очевидно, посчитал иначе. Я просто принял это и сделал все возможное, чтобы привести себя в форму, насколько это возможно.

Было немного тяжело это принять из-за того, что это было сильно преувеличено, и очень многие говорили об этом. Сразу после этого я остался на скамейке запасных в матче с «Лидсом», и с тех пор я был в форме в каждом матче», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

«Ты слишком жирный, чтобы играть за «Лидс»!» Фанаты скандировали Филлипсу на матче с «Сити», Кэлвин улыбнулся в ответ

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5 комментариев

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Санжар Союз
Не самое умное решение выносить это из избы, учитывая, что в команде на новый сезон остается как сам игрок, так и тренер
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deadjoker
Тяжеловать :)) редакторы пьют?
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Arti22
Извините, а какова семантика слова "тяжеловать"?
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eyshon
Тяжеловать как тяжело
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Барыга блинами
Я ж мать. Мне тяжеловать)
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