Кунде согласился играть в защите справа, но «Барселона» еще надеется арендовать Канселу
Жюль Кунде готов снова играть на правом фланге обороны.
Ранее сообщалось, что француз был готов уйти из «Барселоны» из-за того, что ему было некомфортно выступать в качестве крайнего защитника.
По данным As, 24-летний футболист пообщался с главным тренером Хави и дал ему согласие на то, чтобы при необходимости выходить справа. Кунде понимает, что так у него будет регулярная игровая практика.
При этом руководство «Барселоны» продолжает поиски правого защитника. Так, каталонцы следят за Жоау Канселу на случай, если «Манчестер Сити» будет готов отдать его в аренду.
В прошлом сезоне Кунде провел в Ла Лиге 29 игр и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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