Кунде согласился играть в защите справа, но «Барселона» еще надеется арендовать Канселу

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Жюль Кунде Футбол

Жюль Кунде готов снова играть на правом фланге обороны.

Ранее сообщалось, что француз был готов уйти из «Барселоны» из-за того, что ему было некомфортно выступать в качестве крайнего защитника.

По данным As, 24-летний футболист пообщался с главным тренером Хави и дал ему согласие на то, чтобы при необходимости выходить справа. Кунде понимает, что так у него будет регулярная игровая практика.

При этом руководство «Барселоны» продолжает поиски правого защитника. Так, каталонцы следят за Жоау Канселу на случай, если «Манчестер Сити» будет готов отдать его в аренду.

В прошлом сезоне Кунде провел в Ла Лиге 29 игр и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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damondiamond
повезло, мог бы вообще отказаться играть
+16
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+16
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zaebarca
Ответ Budabuda
Кунде как пз это очень средний деф
Не согласен. Он конечно не так эффективен в атаке, как бальде, но зато достаточно надёжен. Будь справа условный Трент, одновременно с Бальде - пострадал бы баланс.
+18
-5
+13
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Budabuda
Кунде как пз это очень средний деф
+12
-3
+9
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Михаил Зобнин
Что за бардак там, если игроки решают играть им или нет. Или опять желтая пресса?
+3
0
+3
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zaebarca
Ответ HI MARS
Но Винисиус же его постоянно возит🤷🏻‍♂️
Кого, Араухо?
+6
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+2
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zzzeeerrrooo
Ответ HI MARS
Да.Араухо только фолами и силой останавливал бразильского гения.Но Винисиус даже и в таких условиях умудряется тащить.Посмотри последние матчи
он не в состоянии от 33 летнего травмата убежать
+5
-3
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Владимир Синельщиков
Ответ HI MARS
Да.Араухо только фолами и силой останавливал бразильского гения.Но Винисиус даже и в таких условиях умудряется тащить.Посмотри последние матчи
да он ему вообще ничего сделат не давал..)
+2
0
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Jovana Jovičić
А если бы не согласился, то обвинил руководство Барселоны в расизме и эксплуатации против его воли?
+2
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Donald Subanov
Ответ Budabuda
Кунде как пз это очень средний деф
Абидаль на минималках.
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AurelioDeLaurentis
Ответ Bunyod Turgunov
Мадридский желтушник недавно же сказал что он не хочет играть на правом крае защиты и поэтому хочет уйти из Барсы.
желтизна как и эта новость
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СД18
Ответ dr. cage
Брозовича тоже можно в цз спустить.. Хави гений, что-то придумает..
Брозович уехал уже в СА.
+1
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zaebarca
Ответ HI MARS
Слабый защитник этот Кунде.Особенно показательно то что Хави его постоянно убирает от Винисиуса подальше)
Это не Кунде слабый, это Араухо чудо, как хорош.
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AurelioDeLaurentis
Ответ zzzeeerrrooo
он не в состоянии от 33 летнего травмата убежать
🤣🤣🤣🤣🤣
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Mascerano
Ответ Сикарио
Кундэ уже жалеет, понял, куда попал))
Во время летних каникул подтяни грамматику, особенно знаки препинания.
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