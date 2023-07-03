Жюль Кунде готов снова играть на правом фланге обороны.

Ранее сообщалось, что француз был готов уйти из «Барселоны» из-за того, что ему было некомфортно выступать в качестве крайнего защитника.

По данным As, 24-летний футболист пообщался с главным тренером и дал ему согласие на то, чтобы при необходимости выходить справа. понимает, что так у него будет регулярная игровая практика.

При этом руководство «Барселоны» продолжает поиски правого защитника. Так, каталонцы следят за Жоау Канселу на случай, если « » будет готов отдать его в аренду.

В прошлом сезоне Кунде провел в 29 игр и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.